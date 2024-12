XS.com É Eleita "Melhor Corretora Global" na Cerimônia de Premiação Traders Awards em Hong Kong

BRAZIL, December 17, 2024 / Business News / -- A XS .com, reconhecida provedora global de serviços financeiros e fintech multi-ativos, conquistou três prêmios de prestígio, incluindo o título de "Melhor Corretora Global," durante a renomada "Cerimônia Anual Traders Awards 2024," realizada no Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East. XS.com foi premiada como “Melhor Corretora Global”, “Melhor Suporte ao Cliente – Ásia” e “Melhor Execução de Operações – Ásia”, destacando seu compromisso excepcional com a qualidade e o serviço na região. Esses prêmios refletem a expertise, o esforço incansável e a dedicação da XS.com em oferecer experiências de trading excepcionais para clientes em âmbito global e regional.Comentando sobre os prêmios, Wael Hammad, CCO do Grupo XS.com, declarou:“Estamos verdadeiramente honrados por receber esses três prêmios. Esse reconhecimento reflete o trabalho árduo, a expertise e o compromisso da nossa equipe em oferecer os mais altos padrões de trading, suporte excepcional ao cliente e execução impecável. Esses prêmios nos motivam a continuar inovando e a fornecer aos nossos clientes as ferramentas e o suporte necessários para prosperar em um mercado em constante evolução.”A "Cerimônia Anual Traders Awards" é a primeira avaliação honesta baseada na escolha do público dentro da indústria de FinTech e serviços financeiros, com uma cerimônia surreal realizada todos os anos em dezembro para premiar as melhores empresas do setor.Esses prêmios representam mais um marco na trajetória da XS.com, reforçando sua reputação como líder no setor de serviços financeiros globais. Com foco contínuo em oferecer ferramentas de trading inovadoras, alta liquidez e um suporte ao cliente incomparável, a XS.com segue ampliando sua presença global, ajudando traders e investidores ao redor do mundo a navegar pelos mercados financeiros com confiança e sucesso.Shorena Jejeia, CEO da FINEXPO e organizadora dos eventos Traders Fair e da Cerimônia de Premiação Traders Awards, comentou:“Temos o prazer de conceder os estimados prêmios de ‘Melhor Corretora Global’, ‘Melhor Suporte ao Cliente – Ásia’ e ‘Melhor Execução de Operações – Ásia’ à XS.com, uma líder de mercado proeminente no setor de FinTech e serviços financeiros. Sua dedicação excepcional em fornecer serviços incomparáveis estabeleceu um padrão de excelência e contribuiu para o avanço do setor como um todo.”Com esta "trinca" de prêmios e o título de “Melhor Corretora Global”, a XS.com encerra mais um ano de sucesso. Ao longo de 2024, a corretora global multi-premiada ganhou destaque em notícias e mídias internacionais desde o início do ano.Recentemente, a XS.com recebeu uma série de prêmios que reconhecem sua missão de oferecer aos traders, investidores institucionais e corretores em todo o mundo acesso a uma liquidez institucional profunda e tecnologia de trading de ponta. Isso é complementado por uma experiência de usuário impecável, gestão de relacionamento excepcional e suporte ao cliente de alta qualidade.Resumo da Empresa XS.comO Grupo XS (operando sob a marca "XS" ou "XS.com") é uma Corretora Global de Multi-Ativos que proporciona acesso para negociar uma ampla gama de produtos financeiros.Estabelecida na Austrália em 2010, a XS.com se expandiu e tornou-se líder de mercado global no setor de FinTech, serviços financeiros e trading online, com licenças em várias jurisdições e escritórios em diferentes localidades ao redor do globo.A XS.com oferece a traders, investidores institucionais e corretores em todo o mundo acesso a liquidez institucional profunda e tecnologia de trading avançada, combinados com uma experiência de usuário eficiente, gestão de relacionamento de alta qualidade e excelente suporte ao cliente.Aviso de Risco: Nossos produtos são negociados com margem e apresentam um alto nível de risco, podendo levar à perda de todo o seu capital. Estes produtos podem não ser adequados para todos e você deve se assegurar de que entende os riscos envolvidos.Sobre a FINEXPOFINEXPO (FE.SG) é uma produtora de conferências, fóruns, cúpulas, shows, exposições, festivais, feiras e prêmios em todo o mundo desde 2002.A FINEXPO sempre busca alcançar novos patamares com seus eventos, criando shows fenomenais e séries substanciais em todo o mundo, incluindo Cingapura, Malásia, Filipinas, Tailândia, Vietnã, Coreia do Sul, África do Sul, Egito, Ucrânia, Rússia, China, Letônia e Chipre.Cada evento produzido pela FINEXPO tem seu toque único de perfeição, mantendo o bom senso para todos os profissionais da indústria.Os eventos internacionais da FINEXPO tiveram um grande impacto no desenvolvimento de centenas de empresas da indústria financeira. Hoje, são locais de encontro para líderes de mercado, representantes governamentais e profissionais de alto nível, além de serem pontos de assinatura de milhares de contratos que influenciaram globalmente o desenvolvimento de tecnologias financeiras e outras.

