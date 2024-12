XS.com、香港で開催された「トレーダーズ・アワード」にて「ベスト・グローバル・ブローカー」賞を受賞

JAPAN, December 17, 2024 / Business News / -- グローバルに展開するフィンテック・金融サービスプロバイダーのXS.comは、クラウンプラザ香港カオルーンイーストで開催された「トレーダーズ・アワード2024」にて、「ベスト・グローバル・ブローカー」、アジア地域における「ベスト・カスタマーサポート」、「ベスト・トレーディング・エグゼキューション」の3つの賞を受賞しました。お客様に最先端の取引プラットフォームと金融サービスを提供するための取り組みが高く評価されました。 XS .comのグループCCO・ワエル・ハマド氏は次のように述べました。「『ベスト・グローバル・ブローカー』に選ばれたことを大変光栄に思います。この賞は、信頼性の高い取引基準、カスタマーサポート、革新的な技術及びサービスの提供を証明するものです。進化し続ける投資市場において、最先端のツールとお客様に寄り添ったサポートを提供し続けることを目指しています。」「トレーダーズ・アワード」は、金融サービス業界において公正な一般投票による評価制度を取り入れ、業界で最も優れた企業を表彰するために毎年12月に開催されています。今回の受賞はXS.comにとって新たな節目となり、金融サービス分野におけるリーダーとしての評価を高めました。革新的な取引ツール、カスタマーサポートに注力することで、トレーダーや投資家の投資運用効率を高めることを目標としています。FINEXPOのCEO兼トレーダーズ・フェア・イベント及び本イベントの主催者、ショレナ・ジェジェイヤ氏は、「主催者として、XS.comが3つの賞に選ばれたことを発表でき嬉しく思います。業界のリーダーとして、優れたサービスを提供し続ける取り組みは、業界全体の発展に貢献し、新たな基準を築きました。」と述べました。XS.comは、「ベスト・グローバル・ブローカー」として、設立以来、業界関係者および国際メディアの注目を集めています。トレーダー、機関投資家、ブローカーに、深いリクイディティと最先端の取引技術へのアクセスを提供するというビジョンが認められ、数々の賞を受賞しました。今後も使いやすい取引環境、丁寧な顧客対応など優れたサービスを提供することを目標としています。XSグループについてXSグループ( XSまたはXS.com)は、幅広い金融商品の取引アクセスを提供するグローバル・マルチ・アセット・ブローカーです。2010年にオーストラリアで設立されたXS.comは、FinTech、金融サービス、オンライントレーディング業界におけるグローバルマーケットリーダーとして成長し、様々な管轄区域でライセンスを取得し、世界中の様々な場所にオフィスを構えています。XS.comは、世界中のトレーダー、投資機関、ブローカーに、効率的なユーザーエクスペリエンス、質の高いリレーションシップマネジメント、優れたカスタマーサポートとともに、深いリクイディティと高度なトレーディングテクノロジーへのアクセスを提供しています。リスク警告:証拠金取引はリスクを伴います。レバレッジ商品は、全てのお客様に適しているわけではありません。FINEXPOについてFINEXPO (FE.SG)は2002年以来、世界各地で会議、フォーラム、サミット、ショー、展示会、フェスティバル、見本市、アワードなどを企画し運営する企業です。シンガポール、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム、韓国、南アフリカ、エジプト、ウクライナ、中国、ラトビア、キプロスなど世界各地で充実したイベントを開催しています。FINEXPOの国際イベントは、金融業界の百を超える企業の発展に大きな影響を与えてきました。現在、業界リーダー、政府代表者、トップ・プロフェッショナルの出会いの場であると同時に、金融及びテクノロジーの発展に影響を与える契約締結の場にもなっています。

