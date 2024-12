إكس أس تفوز بجائزة "أفضل وسيط عالمي" خلال حفل "جوائز المتداولين" في هونغ كونغ

UNITED ARAB EMIRATES, December 17, 2024 / Business News / -- حصدت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" ( XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، ثلاثية من الجوائز، وتم تتويجها بلقب "أفضل وسيط عالمي" لعام 2024 خلال حفل توزيع "جوائز المتداولين" السنوي الذي أقيم يوم السبت 14 ديسمبر في فندق كراون بلازا المرموق بمنطقة كاولون إيست الراقية في هونج كونج.وقد شهد حفل توزيع "جوائز المتداولين" السنوي لهذا العام تتويج مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" ( XS.com )، بلقب وجائزة "أفضل وسيط عالمي" لعام 2024، ما يؤكد على الأداء المتميز للمجموعة ودورها المحوري كوسيط عالمي رائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.وبالإضافة إلى جائزة "أفضل وسيط عالمي"، حصد الوسيط العالمي متعدد الأصول جائزتي "أفضل خدمة عملاء (آسيا)" و"أفضل تنفيذ تداول (آسيا)"، ما يؤكد على القدرات الاستثنائية لمجموعة إكس أس العالمية في خدمة الأسواق المتنوعة في جميع أنحاء آسيا، ويعزز مكانتها كوسيط عالمي رائد متعدد الأصول.وقال المدير التجاري الدولي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، السيد وائل حماد: نحن نشعر بالفخر حقًا بالحصول على هذه الثلاثية من الجوائز.وأضاف: ان هذا التقدير يعكس العمل الجاد والخبرة والالتزام الذي يقدمه فريقنا كل يوم لتقديم معايير متفوقة ودعم استثنائي للعملاء وتنفيذ لا تشوبه شائبة.وتابع: ان هذه الجوائز تحفزنا على مواصلة تجاوز الحدود وتزويد عملائنا بالأدوات والدعم الذي يحتاجون إليه للنجاح في سوق متطور باستمرار.ويعتبر حفل توزيع "جوائز المتداولين" السنوي الذي يقام في شهر ديسمبر من كل عام، احد اهم المحافل الدولية الخاصة بتقييم شركات الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال من خلال التصويت الشفاف للمتداولين.وتمثل هذه الجوائز إنجازًا جديدا في مسيرة "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، ما يعزز سمعتها كوسيط عالمي رائد في مجال الخدمات المالية.وتواصل "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، توسيع نطاق حضورها العالمي، مع التركيز المستمر على توفير أدوات التداول المبتكرة والسيولة العميقة ودعم العملاء الذي لا مثيل له، مما يساعد المتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم على التنقل في الأسواق المالية بثقة ونجاح.من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية في شركة "فين أكسبو" السيدة شورينا جيجيا: يسعدنا أن نخصص جوائز "أفضل وسيط عالمي" و"أفضل خدمة عملاء - آسيا" و"أفضل تنفيذ تداول - آسيا" لفريق عمل مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com).وأضافت: ان تفاني فريق عمل "إكس أس دوت كوم" (XS.com) الاستثنائي في تقديم خدمات لا مثيل لها في قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية قد وضع معيارًا جديدا وساهم في تقدم القطاع ككل.وتأتي هذه الجوائز لتؤكد على القدرات الاستثنائية لمجموعة إكس أس العالمية في خدمة الأسواق المتنوعة في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا، مما يعزز مكانتها كوسيط عالمي رائد متعدد الأصول.ومن خلال حصدها لهذه الثلاثية من الجوائز وتتويجها بلقب "أفضل وسيط عالمي لعام 2023"، تختتم مجموعة إكس أس العالمية عاما مليئا بالنجاح والتميز، حيث احتل الوسيط العالمي صدارة الأخبار العالمية وعالم الإعلام الدولي منذ بداية العام.تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.حول شركة "فين أكسبو"شركة "فين أكسبو" هي شركة رائدة في تنظيم المؤتمرات والمنتديات ومؤتمرات القمة والعروض والمعارض والمهرجانات والمعارض والجوائز في جميع أنحاء العالم منذ عام 2002.تهدف شركة "فين أكسبو" دائمًا إلى تحقيق أهداف أعلى من خلال أحداثها التي تخلق عروضًا استثنائية وسلسلة كبيرة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك سنغافورة وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا ومصر وأوكرانيا وروسيا والصين ولاتفيا وقبرص.

