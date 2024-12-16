EBC Financial Group 推出美股，讓全球差價合約交易者能夠投資於美國頂尖企業

倫敦, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) 欣然宣布在其交易平台上推出美國股票差價合約 (CFD)。 這項備受期待的新產品進一步擴展了 EBC 已有的多元化交易產品系列，其中包括外匯、大宗商品、指數等。 有賴於此次新產品登場，全球交易者現在可以順暢投資於世界上最具影響力的公司股票，包括 NVIDIA、Tesla、Apple、Microsoft 和 Meta。 EBC 由此向前邁進一步，處於業界前沿，為亞太區、拉丁美洲、非洲及其他地區的客戶提供創新型交易機會。

這次新產品面世恰逢全球市場的關鍵時刻：美國總統大選重新引發了市場波動並帶來交易機會。 得益於 EBC 的美國股票差價合約，全球交易者能夠趁勢獲利，透過創新方式來實現投資組合多元化，同時應對不斷變化的世界金融格局。

彌合差距：從全球各地投資於美國股市

美國股市佔全球市值的 65% 以上，獲公認為世界金融和創新中心。 透過推出美國股票差價合約，EBC 幫助客戶進入這個充滿活力的市場，受惠於標誌性美國品牌的亮眼業績，涵蓋科技、銀行和零售領域。

相關產品包括以成長潛力和韌性而聞名的精選股票，例如 NVIDIA (其在人工智能領域的領先地位已推動股價在今年飆升 170%)，以及 Apple (科技和消費產品領域的開拓者)。

透過 EBC 的最新產品，交易者可以輕鬆根據市場趨勢建立倉位，因應市況做多或做空，非常方便，而且無需繳納印花稅，從而確保成本效益。 透過優化資本要求，投資者在該平台可以在不佔用大量資金的情況下投資於美國頂尖企業，操作便利，擁有靈活的投資組合。

另一個關鍵亮點是有機會受惠於公司股息支付。 在除息日持有倉位即可獲得相應獎勵，彰顯直接持股的好處。 EBC 透過單一帳戶的簡便平台，將交易者直接連接到美國市場，可確保為全球最具活力的金融市場之一的投資者提供高效、直觀的體驗。

全球投資者的共同願景

作為網上交易領域的全球領導者，EBC 持續創新，以滿足客戶不斷變化的需求。 美國股票交易的新產品表明該公司致力提供整套全面的金融解決方案，幫助交易者在複雜的市場中取得成功。

關於 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 在備受矚目的倫敦金融區成立，因其提供金融券商、資產管理及綜合性投資解決方案等整套全面服務而聞名。 EBC 迅速確立作為全球經紀公司的地位，在倫敦、香港、東京、新加坡、悉尼、開曼群島等主要金融中心以及拉丁美洲、東南亞、非洲和印度等新興市場廣泛開展業務。 EBC 滿足全球零售投資者、專業投資者和機構投資者等各類客戶的需求。

EBC 曾屢獲殊榮，一直遵守最高道德標準及國際法規，並以此引以為豪。 EBC Financial Group 的子公司受到當地司法管轄區的監管並獲得許可。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局 (FCA) 監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局 (CIMA) 監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會 (ASIC) 監管。

EBC Group 核心團隊由經驗豐富的專業人士組成，他們擁有在主要金融機構工作逾 30 年的深厚經驗，經歷及安然步過多個重大經濟週期，時間跨越廣場協議至 2015 年的瑞士法郎危機。 EBC 所擁護的企業文化將誠信、尊重和客戶資產安全置於首位，確保以最高級別的審慎態度來對待每一位投資者的參與。

EBC 是 FC Barcelona 的指定外匯合作夥伴，為亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。 EBC 亦是 United Nations Foundation 旗下 United to Beat Malaria 運動的合作夥伴，致力改善全球健康狀況。 自 2024 年 2 月起，EBC 支援牛津大學經濟學系的「What Economists Really Do」公共參與系列，旨在揭開經濟學的神祕面紗，展示其應用於重大社會挑戰的作用，從而增進公眾對經濟學的理解和對話。

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EBC 拉近了美國股市與全球交易者的距離 EBC Financial Group 為全球投資者提供美國股票差價合約，為全球市場和 Apple 及 Tesla 等世界最大型公司架起橋樑。

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