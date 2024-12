EBCファイナンシャルグループ (EBC Financial Group)、米国株式の取扱開始、世界中のCFDトレーダーが米国のトップ企業に投資可能に

ロンドン発, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBCファイナンシャルグループ (EBC) は、同社の取引プラットフォームでの米国株式差金決済取引 (CFD) の取扱開始を発表した。 この待望の追加により、EBCの外国為替、商品、指数などを含めた既に多様な取引商品群がさらに拡大することになる。 今回の取引開始により、世界中のトレーダーはエヌビディア (NVIDIA)、テスラ (Tesla)、アップル (Apple)、マイクロソフト (Microsoft)、メタ (Meta) など、世界で最大の影響力を持つ企業の株式にシームレスにアクセスできるようになる。 この展開により、EBCはアジア太平洋、中南米、アフリカなどの地域の利用者に革新的な取引機会を提供する最前線に立つこととなった。

この取引開始は、市場のボラティリティと取引機会を再燃させた米国大統領選挙後の、グローバル市場にとって重要な時期に実施されている。 EBCの米国株式CFDは、グローバルトレーダーがこれらのダイナミクスを活用し、常に変化を続けているグローバルな金融情勢に対応しながら、革新的な方法でポートフォリオを多様化することを可能にする。

ギャップの解消:米国株式市場へのグローバルアクセス

米国株式市場は世界の時価総額の65%以上を占めており、グローバルな金融とイノベーションの中心として認識されている。 EBCによる米国株式CFDの導入により、同社の利用者は、テクノロジー、銀行、小売の各セクターを代表する米国ブランドのパフォーマンスを活用し、この活気ある市場に参入できるようになる。

このサービスには、AI分野でリーダーシップを発揮し、今年170%の株価上昇を記録したエヌビディア、テクノロジーや消費者向け製品のパイオニアであるアップルなど、成長性とレジリエンスで知られる厳選された銘柄が含まれている。

EBCの最新サービスを利用することで、トレーダーは市場の動きで簡単にポジションを取ることができ、市況に応じてロングまたはショートポジションを取るという便利な機能を利用できる。また、印紙税が課されないため、コストパフォーマンスも優れている。 このプラットフォームは、必要資本を最適化することで、投資家が多額の資金を拘束することなく米国のトップ企業に参画し、アクセス性とポートフォリオの柔軟性を両立できるようになる。

もう一つの重要な特徴は、企業配当金から利益を得る機会である。 配当落ち日に保有するポジションは、株式の直接所有のメリットを反映して同等の報酬を受け取ることができる。 EBCは、単一のアカウントでトレーダーを米国市場に直接つなぐ能率化されたプラットフォームと組み合わせることで、世界で最もダイナミックな金融市場の一つをナビゲートする人々に対し、効率的で簡単な体験を保証する。

グローバル投資家向けの共有ビジョン

オンライン取引のグローバルリーダーであるEBCは、絶えず革新を続け、利用者のニーズの進化に対応している。 米国株式取引の追加は、複雑な市場でトレーダーが成功するための包括的な金融ソリューションを総合的に提供するという同社の取り組みを裏付けるものである。

EBCファイナンシャルグループについて

EBCファイナンシャルグループ (EBC) は、ロンドンの名高い金融街に設立され、金融仲介、資産運用、包括的な投資ソリューションを含む包括的な一連のサービスで知られている。 EBCは、ロンドン、香港、東京、シンガポール、シドニー、ケイマン諸島などの主要な金融ハブや、ラテンアメリカ、東南アジア、アフリカ、インドの新興市場で広範なプレゼンスを示し、グローバルな証券会社としての地位を急速に確立した。 EBCは、世界中の個人投資家、専門家、機関投資家など、多様な顧客層に対応している。

数々の受賞歴を持つEBCは、最高レベルの倫理基準と国際規制の遵守を誇りとしている。 EBCファイナンシャルグループの子会社は、それぞれの管轄区域で規制および認可を受けている。 EBCファイナンシャルグループ (英国)(EBC Financial Group (UK) Limited) は英国の金融行動監視機構 (Financial Conduct Authority: FCA) によって、EBCファイナンシャルグループ (ケイマン諸島)(EBC Financial Group (Cayman) Limited) は、ケイマン諸島金融管理局 (Cayman Islands Monetary Authority: CIMA) によって、EBCファイナンシャルグループ (オーストラリア) (EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd) およびEBCアセットマネジメント(EBC Asset Management Pty Ltd) はオーストラリアの証券投資委員会 (Australia's Securities and Investments Commission: ASIC) によって規制されている。

EBCグループの中核を担うのは、大手金融機関で30年以上の豊富な経験を持ち、プラザ合意から2015年のスイスフラン危機に至る重要な経済サイクルを巧みに乗り越えてきた経験豊富な専門家である。 EBCは、誠実さ、敬意、顧客資産のセキュリティが最優先される文化を推進し、あらゆる投資家との関わりがそれに値する最大限の真剣さをもって扱われることを保証する。

EBCはFCバルセロナの公認外国為替パートナーであり、アジア、LATAM、中東、アフリカ、オセアニアなどの地域に特化したサービスを提供している。 EBCはまた、国連財団 のキャンペーン「団結してマラリア撲滅へ」のパートナーでもあり、世界的な健康状態の向上を目指している。 2024年2月より、EBCはオックスフォード大学 (Oxford University) 経済学部によるパブリック・エンゲージメント・シリーズ「経済学者が実際に行っていること」を支援し、経済学とその主要な社会的課題への応用を解明することで、一般市民の理解と対話を深めている。

https://www.ebc.com/

報道関係者向け問い合わせ先:

アンジェラ・ウー (Angela Wu)

グローバル広報担当 (APAC)

angela.wu@ebc.com

スシンドラセガー・チャンドラセカー (Susindhraseghar Chandrasekar)

グローバル広報担当 (APAC)

susindhra.c@ebc.com

チャイナ・エルヴィナ (Chyna Elvina)

グローバル広報マネージャー (APAC、LATAM)

chyna.elvina@ebc.com

