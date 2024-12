EBC Financial Group Meluncurkan Saham AS, Memberdayakan Pedagang CFD Global untuk Berinvestasi dalam Perusahaan AS Teratas

LONDON, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) dengan bangga mengumumkan peluncuran Contract for Difference (CFD) Saham AS pada platform perdagangannya. Tambahan yang banyak ditunggu-tunggu ini semakin memperluas portofolio produk perdagangan EBC, yang meliputi valas, komoditas, indeks, dan lainnya. Dengan peluncuran ini, pedagang global kini memiliki akses tanpa halangan ke saham perusahaan paling berpengaruh di dunia, yang meliputi, NVIDIA, Tesla, Apple, Microsoft, dan Meta. Pengembangan ini menempatkan EBC sebagai pelopor dalam menyediakan peluang perdagangan inovatif untuk klien di seluruh Asia Pasifik, Amerika Latin, Afrika, dan negara lainnya.

Peluncuran ini terjadi selama periode penting bagi pasar global, setelah dilakukannya pemilihan presiden AS yang menyulut kembali volatilitas pasar dan peluang perdagangan. CFD Saham AS dari EBC memberdayakan pedagang global untuk memanfaatkan dinamika ini, dengan menawarkan cara inovatif dalam meragamkan portofolio sekaligus menavigasi lanskap keuangan global yang terus berubah.

Menjembatani Kesenjangan: Akses Global ke Pasar Saham AS

Pasar saham AS, yang menyumbang lebih dari 65% kapitalisasi pasar global, diakui sebagai pusat keuangan dan inovasi global. Dengan memperkenalkan CFD Saham AS, EBC memungkinkan kliennya memasuki pasar yang beragam ini dan memanfaatkan kinerja merek AS ikonis di sektor teknologi, perbankan, dan ritel.

Penawaran ini meliputi saham yang dipilih dengan cermat yang terkenal akan potensi pertumbuhan dan ketahanannya, seperti NVIDIA, dengan kepemimpinan dalam sektor AI yang mendorong lonjakan saham sebesar 170% tahun ini, dan Apple, pelopor dalam teknologi dan produk konsumen.

Melalui penawaran terbaru EBC, pedagang dapat dengan mudah mengambil posisi pergerakan pasar, dengan kemampuan untuk mengambil posisi long atau short tergantung pada kondisi pasar, dan tidak adanya bea meterai memastikan penghematan biaya. Dengan mengoptimalkan persyaratan modal, platform tersebut memungkinkan investor terlibat dengan perusahaan AS terbaik tanpa mengorbankan anggaran yang signifikan, sehingga menawarkan aksesibilitas dan fleksibilitas portofolio.

Fitur utama lainnya adalah peluang untuk mendapatkan pembayaran dividen perusahaan. Posisi yang dipegang pada tanggal tanpa dividen menerima pemberian setara, yang mencerminkan manfaat kepemilikan saham langsung. Dikombinasikan dengan platform sederhana yang menghubungkan pedagang secara langsung ke pasar AS melalui satu akun, EBC memastikan pengalaman yang efisien dan sederhana bagi mereka yang menavigasi salah satu pasar keuangan paling dinamis di seluruh dunia.

Visi Bersama bagi Investor Global

sebagai pemimpin global dalam perdagangan online, EBC terus berinovasi untuk memenuhi permintaan kliennya yang senantiasa berkembang. Penambahan perdagangan saham AS menggarisbawahi komitmen perusahaan dalam menyediakan rangkaian solusi keuangan komprehensif yang memberdayakan para pedagang untuk meraih kesuksesan dalam pasar yang kompleks.

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka London, EBC Financial Group (EBC) terkenal dengan berbagai layanan komprehensifnya yang mencakup broker keuangan, pengelolaan aset, dan solusi investasi komprehensif. EBC Financial Group dengan cepat memperkuat posisinya sebagai perusahaan broker global, melalui kehadirannya yang luas di pusat keuangan utama seperti London, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Sydney, Kepulauan Cayman, serta di berbagai pasar negara berkembang di Amerika Latin, Asia Tenggara, Afrika, dan India. EBC melayani beragam klien yang terdiri dari investor ritel, profesional, dan institusional di seluruh dunia.

Diakui oleh berbagai penghargaan, EBC mengaku bangga atas kepatuhannya terhadap berbagai tingkat peraturan internasional dan standar etika terdepan. Anak perusahaan EBC Financial Group diatur dan memiliki lisensi di yurisdiksinya masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited diatur oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris Raya, EBC Financial Group (Cayman) Limited diatur oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd diatur oleh Australia's Securities and Investments Commission (ASIC).

Inti EBC Group diisi oleh para tenaga profesional berpengalaman dengan pengalaman mendalam lebih dari 30 tahun di lembaga keuangan besar yang telah dengan mahir melewati siklus ekonomi signifikan mulai dari Perjanjian Plaza hingga krisis franc Swiss 2015. EBC mengusung budaya ketika integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien menjadi hal utama, dengan memastikan bahwa setiap keterlibatan investor benar-benar diperlakukan sebagaimana mestinya.

EBC adalah Mitra Resmi Valuta Asing FC Barcelona, dengan menawarkan layanan spesialisasi di berbagai wilayah seperti Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. EBC juga merupakan mitra United to Beat Malaria, kampanye Yayasan PBB, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil kesehatan global. Mulai bulan Februari 2024, EBC mendukung seri keterlibatan publik 'What Economists Really Do' dari Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang bertujuan untuk menyajikan penjelasan yang mudah tentang ekonomi dan penerapannya hingga tantangan masyarakat yang besar dalam rangka meningkatkan pemahaman dan dialog publik.

EBC semakin mendekatkan pasar saham AS kepada pedagang global EBC Financial Group memberdayakan investor global dengan CFD Saham AS, yang menjembatani pasar global dengan perusahaan terbesar dunia seperti Apple dan Tesla.

