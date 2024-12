eGain reconocida como Visionaria en el Magic Quadrant™ de Gartner® de 2024 por el centro de CRM de relaciones con los clientes

Evaluación basada en la integridad de la visión y la capacidad de ejecución

SUNNYVALE, California, Dec. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), la plataforma de gestión del conocimiento de IA para el servicio al cliente, ha anunciado hoy que ha sido reconocida como Visionaria en el Magic Quadrant de Gartner por el centro de CRM de relaciones con los clientes. Publicado el 11 de diciembre de 2024, el informe evaluó a 12 proveedores que cumplían los requisitos de inclusión, basándose en 15 criterios.

Impulsada por la IA conversacional y generativa y construida sobre una base de conocimiento de confianza, la suite eGain de compromiso de clientes es una solución galardonada para la conexión omnicanal con enfoque digital. Consta de tres centros con múltiples capacidades —AI Knowledge Hub, Conversation Hub y Analytics Hub— construidos sobre una plataforma de experiencia componible.

h«Nos complace haber sido nombrados empresa Visionaria en el informe de Gartner», señala Ashu Roy, consejero delegado de eGain. «Nuestros clientes valoran la innovación líder en el mercado, más recientemente con el lanzamiento de eGain AI Agent, y los modelos de consumo sencillo como Innovation in 30 Days™ y SafeSwitch™».

Los clientes de Gartner pueden hacer clic aquí para acceder al informe.

GARTNER y MAGIC QUADRANT son marcas registradas de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. y a escala internacional y su utilización en el presente documento está autorizada. Todos los derechos reservados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, ni aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner se componen de opiniones del equipo de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

Acerca de eGain

El centro de conocimiento de IA de eGain ayuda a mejorar la experiencia de las empresas y a reducir los costes ofreciendo respuestas fiables en la prestación del servicio al cliente. Par obtener más información, visite la página www.eGain.com.

eGain, el logotipo eGain, y el resto de los nombres de producto y eslóganes de eGain son marcas comerciales y marcas registradas de eGain Corp. en Estados Unidos y/u otros países. El resto de los nombres de empresa y productos mencionados en este comunicado pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.

