Die Huangmaohai Cross-Sea Passage in Guangdong, die weltweit längste dreistöckige Schrägseilbrücke, wird für den Verkehr freigegeben und verkürzt die Fahrzeit zwischen Zhuhai und Jiangmen auf 30 Minuten

ZHUHAI, China, Dec. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Verkehrsverbindung Huangmaohai, ein neues Großprojekt zur Überquerung des Meeres im Großraum Guangdong-Hongkong-Macao, hat am 11. Dezember den Probebetrieb aufgenommen. Das Projekt, das als sechsspuriges Schnellstraße in zwei Richtungen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern konzipiert ist, führt auf einer Länge von etwa 31 Kilometern von der Stadt Pingsha in der Provinz Zhuhai nach Doushan der Stadt Taishan, die von der Stadt Jiangmen verwaltet wird. Mit der Inbetriebnahme wird sich die Fahrzeit zwischen den beiden Städten von mehr als einer Stunde auf etwa 30 Minuten verkürzen.

Als westliche Verlängerung der Brücke Hongkong-Zhuhai-Macao begann der Bau dieses Projekts im Juni 2020 und wurde im November 2024 abgenommen. Es umfasst zwei Hauptbrücken, nämlich die Gaolan-Hafenbrücke und die Huangmaohai-Brücke, die längste dreistöckige Schrägseilbrücke der Welt, die als Autobahnbrücke konzipiert ist. Durch die Verbindung von Hongkong und Macao über die Hongkong-Zhuhai-Macao-Brücke bietet die Passage eine beeindruckende Kulisse mit schlanken Türmen auf dem Meer und Schwärmen von anmutig fliegenden Reihern. Darüber hinaus bringt sie Touristinnen und Touristen zu den Attraktionen von Jiangmen, wie z. B. den uralten Wachtürmen und dem umweltfreundlichen Vogelparadies, einem Feuchtgebiet, wo sie in lokalen Restaurants, die Meeresfrüchte anbieten, einkehren können.

Das Verwaltungszentrum der Huangmaohai-Verbindung erklärte, dass das Projekt, das von der Guangdong Provincial Communication Group geleitet wird und an dem 31 Organisationen und fast 10.000 Arbeiter beteiligt sind, gewaltige Herausforderungen wie häufig auftretende Supertaifune zu meistern hatte und in nur sechs Jahren fertiggestellt wurde – ein Tempo, welches das widerspiegelt, was Beamte die „Huangmaohai-Geschwindigkeit“ nennen. Die Passage ist nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend. Die beiden wichtigsten Brücken, die Gaolan-Hafenbrücke und die Huangmaohai-Brücke, haben fünf Schrägseiltürme, die wie schlanke Taillen anmutig über das Meer ragen. Neben dem äußeren Erscheinungsbild weist das Projekt sieben Innovationen auf, darunter die Struktur des gekrümmten einpoligen Stahlbetonturms und die aerodynamischen Kontrollen zur Unterdrückung von Flattern und wirbelbedingten Schwingungen der geteilten Stahlfachwerkträger. Das als „grünste Meerespassage“ bezeichnete Projekt umgeht ökologisch geschützte Naturgebiete und bietet den Anblick von Reihern, die mit der Passage fliegen, was eine Vision von natürlicher, menschlicher und kultureller Schönheit unterstreicht.

Für die Bewohner der Sonderverwaltungszone Hongkong, der Sonderverwaltungszone Macao und die Überseechinesen bietet die Passage die schnellste Verbindung nach Jiangmen über die Brücke Hongkong-Zhuhai-Macao. Zusammen mit anderen wichtigen Strecken in der Greater Bay Area wie der Huangpu-Brücke, der Nansha-Brücke, der Humen-Brücke, der Shenzhen-Zhongshan-Verbindung und der Hongkong-Zhuhai-Macao-Brücke wird sie ein umfassendes Netz von See- und Flussverbindungen in der Greater Bay Area schaffen. Dieses ehrgeizige Netzwerk soll die Umwandlung der Region in einen Verkehrsknotenpunkt von Weltrang beschleunigen und eine stärkere Integration von Industrie, Technologie, Kultur und Tourismus zwischen der Greater Bay Area und West-Guangdong fördern.

