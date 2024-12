FAAM-EUROBAT 2024 圓滿閉幕，在食物過敏及嚴重過敏反應研究方面取得突破性進展

雅典,希臘, Dec. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FAAM-EUROBAT 2024 於11 月 21-23 日在雅典娜神廟洲際酒店 (InterContinental Athenaeum Athens) 舉行,超過 25 個國家 / 地區逾 550 位與會人士分享了在食物過敏及嚴重過敏反應研究方面取得的最新進展。

該活動囊括具有影響力的會議、辯論、研討會和全體討論,強調在應對食物過敏和嚴重過敏反應等健康挑戰方面,新證據和合作的重要性。

令人矚目的時刻為 11 月 21 日首度面世的世界嚴重過敏反應關注日 (World Anaphylaxis Awareness Day),該項活動由EAACI 創辦,目的在於喚起全球對該致命疾病的關注。 這項倡議於開幕典禮上提出,為一場激勵人心的會議定下了基調。

其中最重要的亮點是在全體會議中提出了新的食物過敏指引。 The Natasha Allergy Research Foundation 的創辦人 Tanya 及 Nadim Ednan-Laperouse 發表了動人的感言,分享了他們的個人故事和倡導工作,當中包括《娜塔莎法律》(Natasha’s Law),該法案要求附有更清晰的致敏原標籤,以保護食物過敏患者。

EAACI 食物過敏指引的發布標誌着一個臨床里程碑,為改善患者治療結果提供了全面的建議。 研討會對致敏原免疫療法及新免疫機制提供了更深入的見解,以加強治療效果。

海報環節展示了尖端研究,重點介紹了推進過敏症和免疫學護理的創新方法和實用解決方案。

FAAM-EUROBAT 2024 大會為知識交流及建立人脈網絡提供了一個卓越的平台,促進臨床醫生、研究人員及病患倡議者之間的合作。

FAAM-EUROBAT 2024 的聯合主席 Alexandra Santos 教授說道:

「今年的 EAACI FAAM-EUROBAT 會議證明了科學的力量,以及臨床醫生、科學家和具有切身體驗的患者之間的合作。 從世界嚴重過敏反應關注日 (World Anaphylaxis Awareness Day) 的發起,到公布未經發表的科學證據,以及為管理由免疫球蛋白 E 誘發食物過敏而推出的新臨床指引,FAAM-EUROBAT 2024 為對抗食物過敏和嚴重過敏反應設立了基準。」

隨着會議圓滿結束,與會者既得到啟發,又獲得了改善患者護理的全新知識。 FAAM-EUROBAT 2024 慶祝在科學上取得的進展,並強調在應對食物過敏及嚴重過敏反應等迫切健康挑戰方面,全球合作的重要性。

關於 EAACI

European Academy of Allergy and Clinical Immunology 為過敏症及臨床免疫學專業人員的領導機構。

- https://eaaci.org

籌備委員會:

Isabel Skypala、Alberto Álvarez-Perea、Alexandra F. Santos、Nikos Papadoupoulos、Sophia Tsabouri、Liam O’Mahony、Bernadette Eberlein、André Moreira

