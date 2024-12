FAAM-EUROBAT 2024 大会圆满结束并在食物过敏和过敏性休克研究领域取得突破性进展

雅典,希腊, Dec. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FAAM-EUROBAT 2024 于 11 月 21 日至 23 日在雅典娜洲际酒店举行,吸引了来自 25 个国家的超过 550 名与会者,共同分享有关食物过敏和过敏性休克研究的最新进展。

本次大会设有影响深远的专题会、辩论、工作坊和全体讨论会,重点展示了新证据以及在应对食物过敏和过敏性休克健康挑战中协作的重要性。

会议的亮点之一是于 11 月 21 日首次举办的“世界过敏性休克宣传日” (World Anaphylaxis Awareness Day),该活动由 EAACI 创建,旨在提高对这种威胁生命的疾病的全球认知。 这一倡议在开幕式上首次亮相,为此次鼓舞人心的会议定下了基调。

大会的重要内容之一是在全体会议上发布的新版食物过敏指南。 Tanya 和 Nadim Ednan-Laperouse 作为 The Natasha Allergy Research Foundation 的创始人,发表了一场感人至深的演讲,分享了她们的个人经历和倡导努力,其中包括 Natasha’s Law,这一法案要求提供更清晰的过敏原标签,从而更好地保护食物过敏患者。

EAACI 食物过敏指南的发布标志着临床意义上的里程碑,为改善患者治疗成果提供了全面建议。 多个工作坊深入探讨了过敏原免疫治疗和新型免疫机制,以提高治疗效果。

海报展示环节则展示了尖端研究,强调了促进过敏和免疫学护理的创新方法和实用解决方案。

FAAM-EUROBAT 2024 打造了一个卓越的知识交流和网络平台,促进临床医生、研究人员和患者倡导者之间的合作。

FAAM-EUROBAT 2024 联合主席 Alexandra Santos 教授表示:

“今年的 EAACI FAAM-EUROBAT 会议彰显了科学的力量,以及临床医生、科学家和有真实经历的患者之间协作的力量。 从世界过敏性休克宣传日 (World Anaphylaxis Awareness Day) 的启动,到揭示未发表的科学证据,以及推出管理 IgE 介导的新版食物过敏临床指南,FAAM-EUROBAT 2024 为对抗食物过敏和过敏性休克设立了新的标杆。”

会议结束时,与会者深受启发,掌握了改善患者护理的新知识。 FAAM-EUROBAT 2024 既表彰了科学进步,又强调了全球合作在应对食物过敏和过敏性休克重大健康挑战中的重要性。

关于 EAACI

欧洲过敏与临床免疫学学会 (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) 是针对过敏和临床免疫学专业人士成立的领先机构。 EAACI 致力于促进临床护理、研究、教育以及过敏和临床免疫学培训的卓越发展。

- https://eaaci.org

组委会:

Isabel Skypala、Alberto Álvarez-Perea、Alexandra F. Santos、Nikos Papadoupoulos、Sophia Tsabouri、Liam O’Mahony、Bernadette Eberlein、André Moreira

联系人:

communications@eaaci.org

