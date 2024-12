เอเธนส์ ประเทศกรีซ, Dec. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FAAM-EUROBAT 2024 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายนที่ InterContinental Athenaeum Athens มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 550 คนจากกว่า 25 ประเทศเพื่อแบ่งปันความก้าวหน้าล่าสุดในโรคภูมิแพ้อาหารและอาการแพ้รุนแรง

งานนี้มีการประชุม การอภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการอภิปรายแบบเต็มคณะที่สร้างผลที่สำคัญและชัดเจน โดยเน้นหลักฐานใหม่และความสำคัญของความร่วมมือในการจัดการกับความท้าทายด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้อาหารและอาการแพ้รุนแรง

โอกาสที่สำคัญเป็นพิเศษคือ World Anaphylaxis Awareness Day ครั้งแรกในวันที่ 21 พฤศจิกายน ซึ่งจัดขึ้นโดย EAACI เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทั่วโลกเกี่ยวกับภาวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิต โครงการริเริ่มนี้เปิดตัวในระหว่างพิธีเปิด และเป็นตัวกำหนดบรรยากาศการประชุมที่สร้างแรงบันดาลใจ

ส่วนที่น่าสนใจที่สุดคือการประชุมแบบเต็มคณะซึ่งมีการนำเสนอแนวทางปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับการแพ้อาหาร Tanya และ Nadim Ednan-Laperouse ผู้ก่อตั้ง The Natasha Allergy Research Foundation ได้ให้คำรับรองอย่างน่าประทับใจโดยเล่าเรื่องราวส่วนตัวและความพยายามในการสนับสนุน รวมถึงกฎหมายของ Natasha (Natasha’s Law) ซึ่งกำหนดให้ติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ได้ชัดเจนขึ้นเพื่อปกป้องผู้ที่แพ้อาหาร

การเปิดตัวหลักเกณฑ์การแพ้อาหารของ EAACI ถือเป็นหลักชัยสำคัญทางคลินิก โดยเสนอคำแนะนำที่ครอบคลุมเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ต่อผู้ป่วย การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบำบัดสารก่อภูมิแพ้ และกลไกภูมิคุ้มกันใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา

การนำเสนอผลงานวิจัยบนโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการได้จัดแสดงการวิจัยล้ำสมัย โดยเน้นแนวทางที่เป็นนวัตกรรมและวิธีแก้ปัญหาที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อพัฒนาการดูแลโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน

FAAM-EUROBAT 2024 เป็นเวทีที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่าย โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างแพทย์ นักวิจัย และผู้สนับสนุนผู้ป่วย

ศาสตราจารย์ Alexandra Santos ประธานร่วมของ FAAM-EUROBAT 2024 กล่าวว่า:

"การประชุม EAACI FAAM-EUROBAT ในปีนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังของวิทยาศาสตร์และความร่วมมือระหว่างแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้ป่วยที่มีประสบการณ์จริง ตั้งแต่การเปิดตัว World Anaphylaxis Awareness Day ไปจนถึงการเปิดเผยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้เผยแพร่ และการเปิดตัวแนวทางทางคลินิกใหม่สำหรับการจัดการอาการแพ้อาหารที่ใช้ IgE เป็นหลัก FAAM-EUROBAT 2024 ได้สร้างมาตรฐานใหม่ในการต่อสู้กับโรคภูมิแพ้อาหารและอาการแพ้รุนแรง"

เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง ผู้เข้าร่วมประชุมต่างได้รับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย FAAM-EUROBAT 2024 เฉลิมฉลองความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และตอกย้ำความสำคัญของความร่วมมือระดับโลกในการจัดการกับความท้าทายด้านสุขภาพเร่งด่วนเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้อาหารและอาการแพ้รุนแรง

เกี่ยวกับ EAACI

European Academy of Allergy and Clinical Immunology เป็นองค์กรชั้นนำสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันทางคลินิก EAACI ส่งเสริมความเป็นเลิศในการดูแลรักษาทางคลินิก การวิจัย การศึกษา ตลอดจนการฝึกอบรมด้านภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันทางคลินิก

คณะกรรมการจัดงาน:

Isabel Skypala, Alberto Álvarez-Perea, Alexandra F. Santos, Nikos Papadoupoulos, Sophia Tsabouri, Liam O’Mahony, Bernadette Eberlein, André Moreira

ข้อมูลติดต่อ:

communications@eaaci.org

+41 44 205 55 33





