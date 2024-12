O FAAM-EUROBAT 2024 termina com avanços inovadores na investigação de alergias alimentares e anafilaxia

ATENAS, Grécia, Dec. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O FAAM-EUROBAT 2024, realizado de 21 a 23 de novembro na InterContinental Athenaeum Athens, reuniu mais de 550 participantes de mais de 25 países para partilhar os mais recentes avanços na investigação sobre alergias alimentares e anafilaxia.

O evento contou com sessões, debates, workshops e discussões plenárias impactantes, realçando as novas evidências e a importância da colaboração ao enfrentar os desafios de saúde nas alergias alimentares e na anafilaxia.

Um momento de destaque foi o primeiro Dia Mundial da Sensibilização para a Anafilaxia, a 21 de novembro, criado pela EAACI para promover a sensibilização global sobre esta condição potencialmente fatal. Apresentada durante a Cerimónia de Abertura, esta iniciativa deu o mote para um encontro inspirador.

Um ponto de destaque foi a sessão plenária onde foram apresentadas as novas orientações sobre alergias alimentares. Tanya e Nadim Ednan-Laperouse, fundadores da The Natasha Allergy Research Foundation, forneceram um testemunho comovente de partilha das suas histórias pessoais e esforços de defesa, incluindo a Natasha’s Law (Lei de Natasha), que exige uma rotulagem mais clara dos alergénios para proteger quem sofre de alergias alimentares.

O lançamento das Orientações sobre Alergias Alimentares da EAACI assinalou um marco clínico, oferecendo recomendações abrangentes para melhorar os resultados dos pacientes. Os workshops forneceram informações mais profundas sobre a imunoterapia com alergénios e novos mecanismos imunitários para aumentar a eficácia do tratamento.

As Sessões de Cartazes apresentaram investigação de ponta, realçando abordagens inovadoras e soluções práticas para avançar no tratamento de alergias e imunologia.

O FAAM-EUROBAT 2024 proporcionou uma plataforma excecional para a troca de conhecimentos e networking, promovendo colaborações entre médicos, investigadores e representantes dos pacientes.

A Professora Alexandra Santos, Copresidente da FAAM-EUROBAT 2024, afirmou:

"A conferência EAACI FAAM-EUROBAT deste ano foi uma prova do poder da ciência e da colaboração entre médicos, cientistas e pacientes com experiência de vida. Desde o lançamento do Dia Mundial da Sensibilização para a Anafilaxia até à revelação de evidências científicas inéditas e ao lançamento das novas orientações clínicas para a gestão de alergias alimentares mediada por IgE, o FAAM-EUROBAT 2024 estabeleceu uma referência na luta contra as alergias alimentares e a anafilaxia."

No final da reunião, os participantes saíram inspirados e equipados com novos conhecimentos para melhorar os cuidados prestados aos pacientes. O FAAM-EUROBAT 2024 celebrou o progresso científico e reforçou a importância da cooperação global na abordagem aos desafios de saúde prementes nas alergias alimentares e na anafilaxia.

Sobre a EAACI

A European Academy of Allergy and Clinical Immunology é a principal organização para os profissionais de alergia e imunologia clínicas. A EAACI promove a excelência no tratamento clínico, investigação, educação e formação em alergia e imunologia clínicas.

- https://eaaci.org

Comité organizador:

Isabel Skypala, Alberto Álvarez-Perea, Alexandra F. Santos, Nikos Papadoupoulos, Sophia Tsabouri, Liam O’Mahony, Bernadette Eberlein, André Moreira

