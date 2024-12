FAAM-EUROBAT 2024 Diakhiri dengan Kemajuan Mutakhir dalam Penyelidikan Alahan Makanan dan Anafilaksis

ATHENS, Greece, Dec. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FAAM-EUROBAT 2024 yang diadakan dari 21-23 November di InterContinental Athenaeum Athens, membawa lebih 550 peserta dari lebih 25 buah negara untuk berkongsi kemajuan terkini dalam penyelidikan alahan makanan dan anafilaksis.

Acara itu menampilkan sesi, perbahasan, bengkel dan perbincangan pleno yang memberi kesan, menekankan bukti baharu dan kepentingan kerjasama dalam menangani cabaran kesihatan dalam alahan makanan dan anafilaksis.

Detik yang menyerlah ialah Hari Kesedaran Anafilaksis Sedunia sulung pada 21 November yang dibuat oleh EAACI untuk meningkatkan kesedaran global tentang keadaan yang mengancam nyawa. Diperkenalkan semasa Majlis Perasmian, inisiatif ini menetapkan latar untuk mesyuarat yang memberi inspirasi.

Sorotan utama ialah sesi pleno dengan pembentangan bagi garis panduan alahan makanan yang baharu. Tanya dan Nadim Ednan-Laperouse, pengasas The Natasha Allergy Research Foundation, menyampaikan testimoni yang mengharukan yang berkongsi kisah peribadi dan usaha advokasi mereka, termasuk Natasha’s Law (Undang-undang Natasha) yang mewajibkan pelabelan alergen yang lebih jelas untuk melindungi penghidap alahan makanan.

Pelancaran Garis Panduan Alahan Makanan EAACI menandakan pencapaian klinikal, menawarkan pengesyoran komprehensif untuk meningkatkan hasil pesakit. Bengkel memberikan cerapan yang lebih mendalam tentang imunoterapi alergen dan mekanisme imun yang baharu untuk meningkatkan keberkesanan rawatan.

Sesi Poster mempamerkan penyelidikan canggih, menyerlahkan pendekatan inovatif dan penyelesaian praktikal untuk memajukan penjagaan alahan dan imunologi.

FAAM-EUROBAT 2024 menyediakan platform yang luar biasa untuk pertukaran pengetahuan dan rangkaian, memupuk kerjasama dalam kalangan doktor, penyelidik dan penyokong pesakit.

Profesor Alexandra Santos, Pengerusi Bersama FAAM-EUROBAT 2024, berkata:

"Persidangan EAACI FAAM-EUROBAT tahun ini merupakan bukti kuasa sains dan kerjasama antara doktor, saintis dan pesakit yang mempunyai pengalaman hidup. Daripada pelancaran Hari Kesedaran Anafilaksis Sedunia kepada mendedahkan bukti saintifik yang tidak diterbitkan dan melancarkan garis panduan klinikal baharu untuk menguruskan alahan makanan pengantara IgE, FAAM-EUROBAT 2024 telah menetapkan penanda aras dalam memerangi alahan makanan dan anafilaksis."

Apabila mesyuarat berakhir, para peserta memperoleh inspirasi dan dilengkapi dengan pengetahuan baharu untuk meningkatkan penjagaan pesakit. FAAM-EUROBAT 2024 meraikan kemajuan saintifik dan mengukuhkan kepentingan kerjasama global dalam menangani cabaran kesihatan yang mendesak dalam alahan makanan dan anafilaksis.

Perihal EAACI

European Academy of Allergy and Clinical Immunology merupakan sebuah organisasi terkemuka untuk profesional alahan dan imunologi klinikal. EAACI menggalakkan kecemerlangan dalam penjagaan klinikal, penyelidikan, pendidikan dan latihan alahan dan imunologi klinikal.

- https://eaaci.org

Jawatankuasa Penganjur:

Isabel Skypala, Alberto Álvarez-Perea, Alexandra F. Santos, Nikos Papadoupoulos, Sophia Tsabouri, Liam O’Mahony, Bernadette Eberlein, André Moreira

Hubungi:

communications@eaaci.org

+41 44 205 55 33





Gambar yang dilampirkan bersama pengumuman ini boleh didapati di:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d87bd288-3647-4ca4-a52b-b9137d448290

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ed1995c4-7c7c-48cb-9d93-ee0f8159da77

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.