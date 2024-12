FAAM-EUROBAT 2024は食物アレルギーとアナフィラキシー研究の画期的前進で終了

ギリシャ・アテネ発, Dec. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FAAM-EUROBAT 2024が11月21日から23日までInterContinental Athenaeum Athensにて開催され、25カ国以上から550人の参加者が食物アレルギーおよびアナフィラキシー研究の最新の進歩を共有した。

このイベントでは、影響力のあるセッション、討論、ワークショップ、全体での討論が行われ、食物アレルギーとアナフィラキシーにおける健康上の課題に取り組む上での新しいエビデンスと協力の重要性が強調された。

特筆すべき瞬間は、初開催の世界アナフィラキシー啓発デー (World Anaphylaxis Awareness Day)で、11月21日に、生命にかかわる疾患に関してグローバルで認識を高めるためEAACIによって設定された。 開会式で導入されたこのイニシアチブは、活気づけるような会議の論調を設定した。

重要なハイライトは、新しい食物アレルギーガイドラインが発表された全体会議だった。 ターニャおよびナディム・エドナン=レイプローズ (Tanya and Nadim Ednan-Laperouse)は、ナターシャ・アレルギー・リサーチ・ファンデーション (The Natasha Allergy Research Foundation)の創設者で、食物アレルギー患者を保護するためにもっと分かりやすいアレルゲン表示を義務付けるナターシャ法 (Natasha’s Law)など、彼らの個人的なストーリーと支援者活動を共有する感動的なスピーチを行った。

EAACIの食物アレルギーガイドラインの発表は患者の結果を向上させるための包括的な提言を行い、臨床上の画期的な出来事となった。 ワークショップでは、治療効果を向上させるためのアレルゲン免疫療法に関するより深い洞察と新しい免疫メカニズムを示した。

ポスターセッションでは、最先端の研究が紹介され、アレルギーと免疫学の治療を前進させるための革新的なアプローチと実践的な解決策にハイライトが当たった。

FAAM-EUROBAT 2024は、知識の交換と人脈づくりのための優れたプラットフォームを提供し、臨床医、研究者、患者の支援者の間の協力を促進した。

FAAM-EUROBAT 2024の共同議長であるアレクサンドラ・サントス教授 (Professor Alexandra Santos) は次のように述べた:

「今年のEAACI FAAM-EUROBAT会議は、科学の力と、臨床医、科学者、生きた経験を持つ患者の間の協力の証でした。 FAAM-EUROBAT 2024は、世界アナフィラキシー啓発デーの立ち上げから、未発表の科学的エビデンスの発表、IgE媒介による食物アレルギー管理のための新しい臨床ガイドラインの発表まで、食物アレルギーとアナフィラキシーとの闘いにおける基準を定めました」。

会議が終わると、参加者は刺激を受け、患者の治療を向上させるための新しい知識を身につけて会場を後にした。 FAAM-EUROBAT 2024は、科学の進歩を祝い、食物アレルギーとアナフィラキシーの急を要する健康上の課題に対処するためのグローバルな協力の重要性を強化した。

EAACIについて

欧州アレルギー・臨床免疫学会 (The European Academy of Allergy and Clinical Immunology) (EAACI)は、アレルギーおよび臨床免疫学の専門家のための先駆的な団体である。 EAACI は、臨床ケア、研究、啓発、アレルギーおよび臨床免疫学の研修がさらに優れたものになるよう推進する。

- https://eaaci.org

組織委員会:

Isabel Skypala、Alberto Álvarez-Perea、Alexandra F. Santos、Nikos Papadoupoulos、Sophia Tsabouri、Liam O’Mahony、 Bernadette Eberlein、André Moreira

問い合わせ先:

communications@eaaci.org

+41 44 205 55 33





