FAAM-EUROBAT 2024 מסתיים עם התקדמות פורצת דרך במחקר אלרגיה למזון ואנפילקסיס

FAAM-EUROBAT 2024, שנערך בין התאריכים 21-23 בנובמבר במלון אינטרקונטיננטל אתניאום אתונה, הביא מעל 550 משתתפים מלמעלה מ -25 מדינות לחלוק את ההתקדמות האחרונה במחקר אלרגיה למזון ואנפילקסיס.

האירוע כלל מושבים בעלי השפעה, דיונים, סדנאות ודיוני מליאה, תוך הדגשת ראיות חדשות וחשיבות שיתוף הפעולה בהתמודדות עם אתגרים בריאותיים באלרגיה למזון ואנפילקסיס.

רגע בולט היה יום המודעות העולמי לאנפילקסיס ב -21 בנובמבר, שהופק על ידי EAACI כדי להעלות את המודעות העולמית למצב מסכן החיים. יוזמה זו, שהוצגה במהלך טקס הפתיחה, נתנה את הטון למפגש מעורר השראה.

גולת הכותרת המרכזית הייתה ישיבת המליאה שבה הוצגו ההנחיות החדשות לאלרגיה למזון. טניה ונדים עדנן-לפרוס (Tanya and Nadim Ednan-Laperouse), מייסדי הקרן לחקר האלרגיה של נטשה (The Natasha Allergy Research Foundation), מסרו עדות מרגשת בה שיתפו את סיפורם האישי ואת מאמצי ההסברה שלהם, כולל חוק נטשה, המחייב סימון אלרגנים באורח ברור יותר כדי להגן על הסובלים מאלרגיה למזון.

השקת הנחיות EAACI לאלרגיה למזון סימנה ציון דרך קליני, המציעה המלצות מקיפות לשיפור תוצאות המטופלים. הסדנאות סיפקו תובנות עמוקות יותר לגבי אימונותרפיה של אלרגנים ומנגנונים חיסוניים חדשים לשיפור יעילות הטיפול.

במצגת שנערכה במהלך הכנס הוצג מחקר חדשני, תוך הדגשת גישות חדשניות ופתרונות מעשיים לקידום טיפול באלרגיה ואימונולוגיה.

FAAM-EUROBAT 2024 סיפק פלטפורמה יוצאת דופן לחילופי ידע ונטוורקינג, תוך טיפוח שיתופי פעולה בין קלינאים, חוקרים ותומכי מטופלים.

פרופ' אלכסנדרה סנטוס (Alexandra Santos), יו"ר משותף של FAAM-EUROBAT 2024, אמרה:

"כנס EAACI FAAM-EUROBAT השנה היה עדות לכוחו של המדע ולשיתוף הפעולה בין קלינאים, מדענים ומטופלים עם ניסיון חיים. החל מהשקת יום המודעות העולמי לאנפילקסיס ועד לחשיפת ראיות מדעיות שלא פורסמו והשקת ההנחיות הקליניות החדשות לניהול אלרגיה למזון בתיווך IgE, כנס FAAM-EUROBAT 2024 הציב אמת מידה במאבק נגד אלרגיה למזון ואנפילקסיס".

עם סיום הכנס, המשתתפים עזבו מלאי השראה ומצוידים בידע חדש לשיפור הטיפול בחולים. FAAM-EUROBAT 2024 חגגה את ההתקדמות המדעית וחיזקה את חשיבות שיתוף הפעולה העולמי בהתמודדות עם אתגרים בריאותיים דחופים באלרגיה למזון ואנפילקסיס.

אודות EAACI

האקדמיה האירופית לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית (The European Academy of Allergy and Clinical ) היא הארגון המוביל לאנשי מקצוע בתחום האלרגיה והאימונולוגיה הקלינית. EAACI מקדמת מצוינות בטיפול קליני, מחקר, חינוך והכשרה באלרגיה ואימונולוגיה קלינית.

- https://eaaci.org

הוועדה המארגנת:

איזבל סקיפלה (Isabel Skypala), אלברטו אלווארז-פראה (Alberto Álvarez-Perea), אלכסנדרה פ. סנטוס (Alexandra F. Santos), ניקוס פאפאדופולוס (Nikos Papadoupoulos), סופיה צבורי (Sophia Tsabouri), ליאם או'מהוני (Liam O’Mahony), ברנדט אברליין (Bernadette Eberlein), אנדרה מוריירה (André Moreira)

