ห้าแผนภูมิที่แสดงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

ลอนดอนและฮิวสตัน และสิงคโปร์, Dec. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ในขณะที่ภูมิทัศน์ด้านพลังงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการลดคาร์บอน การใช้ไฟฟ้า และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ Wood Mackenzie ได้เผยแพร่แผนภูมิที่น่าสนใจห้าอัน ซึ่งเน้นย้ำถึงแนวโน้มสำคัญที่กำหนดทิศทางของภาคส่วนนี้ในรายงาน Horizons ฉบับล่าสุด

แผนภูมิเหล่านี้ซึ่งอยู่ในรายงานที่มีชื่อว่า "Conversation Starters: Five Energy Charts to Get You Talking" (จุดเริ่มการสนทนา: ห้าแผนภูมิพลังงานที่จะทำให้คุณพูดคุย) ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับพลวัตของตลาดพลังงาน ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ระบบไฟฟ้าของเศรษฐกิจหลักไปจนถึงการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้มากขึ้น

“แผนภูมิเหล่านี้ติดตามความมหัศจรรย์ของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในปี 2025 และปีต่อ ๆ ไป โดยครอบคลุมระหว่างตลาดไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งเป็นกรณีที่น่าสนใจของการเปลี่ยนผ่านในทะเลเหนือ ที่นับเป็นความปรารถนาอันแรงกล้าเกี่ยวกับ CCS และการเพิ่มจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ” ผู้เขียน Malcolm Forbes-Cable รองประธาน ฝ่ายที่ปรึกษาการจัดการต้นน้ำและคาร์บอนที่ Wood Mackenzie กล่าว

ในรายงาน Horizons เรื่อง "Top of the Charts: Five Energy Charts to Make You Think" (อันดับสูงสุดของแผนภูมิ: ห้าแผนภูมิพลังงานที่จะทำให้คุณคิด) แผนภูมิแต่ละอันได้รับการประเมินตาม "Wow Factor" (ปัจจัยที่น่าตื่นเต้น) ความน่าดึงดูดใจในเชิงสนทนา เครื่องบ่งชี้ทางอุตสาหกรรม และความไม่สอดคล้องกัน ซึ่งมอบมุมมองใหม่ในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

การขนส่งของจีน: กระตุ้นการใช้ไฟฟ้าอย่างแท้จริง

จีนยังคงเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยมุ่งจัดหาพลังงานไฟฟ้า 50% จากพลังงานคาร์บอนต่ำ เช่น พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนิวเคลียร์ และการกักเก็บพลังงาน ภายในปี 2028 ตามข้อมูลของ Wood Mackenzie รายงานดังกล่าวยังคาดการณ์ว่ากำลังไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม จะสูงกว่าการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินภายในปี 2037

"โลกไม่เคยพบเห็นความรวดเร็วในการเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงานอย่างที่จีนกำลังทำได้ในปัจจุบันนี้มาก่อน" Forbes-Cable กล่าว “ภายในปี 2025 กำลังไฟฟ้าของจีนที่ได้จากการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม จะสูงกว่ากำลังไฟฟ้าทั้งของยุโรปและอเมริกาเหนือ”





แหล่งที่มา: Wood Mackenzie Lens

ภาคการขนส่งของจีนก็กำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเช่นกัน ภายในปี 2034 รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) จะครองยอดขายรถยนต์ส่วนบุคคล โดยจะมีส่วนแบ่งการตลาดถึง 66% เมื่อรวมรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และรถยนต์ไฮบริดเข้าด้วยกัน รถยนต์ไฟฟ้าจะมีสัดส่วน 89% ของยอดขายทั้งหมดตามข้อมูลของ Wood Mackenzie

“คาดการณ์ว่ารถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่จะเติบโตขึ้น 8% ต่อปีไปจนถึงปี 2030 ในขณะที่คาดว่ายอดขายของรถยนต์แบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) จะลดลง 11% ต่อปี” Forbes-Cable กล่าว “ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน รถยนต์ไฟฟ้าของจีนก็จะมาหาคุณ”





แหล่งที่มา: Wood Mackenzie

พลังงานไฟฟ้าของสหรัฐฯ: ข้อมูลเผยนิสัยการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

ในขณะเดียวกันความต้องการพลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน หลังจากที่ซบเซามาหลายปี โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่และการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ด้านสำคัญที่ผลักดันความต้องการนี้ ประกอบด้วยศูนย์ข้อมูล การผลิตเทคโนโลยีสะอาด และการผลิตอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียน

Forbes-Cable กล่าวว่า “คาดว่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าจะเติบโตขึ้นถึง 1.9% ของอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) จนถึงปี 2034 ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเร่งปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันสมัยเพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันของสหรัฐฯ ท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะจากจีน”





แหล่งที่มา: Wood Mackenzie, Energy Information Administration

การดักจับและกักเก็บคาร์บอน: ความปรารถนาอันแรงกล้าของเยาวชน

การดำเนินงานด้านปริมาณการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS) ควบคู่ไปกับการผลิต LNG ถือเป็นการสร้างตัวอย่างที่น่าสนใจโดยทำให้เห็นถึงระดับความปรารถนาอันแรงกล้าในด้าน CCS แผนภูมินี้ไม่ได้แสดงถึงความเท่ากันระหว่างอุตสาหกรรมทั้งสองนี้ แต่เปรียบเทียบการเติบโตของระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สองระบบที่จัดการก๊าซในสถานะของเหลวที่เย็นตัวลง

“แม้ในสถานการณ์ที่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเป็นไปอย่างล่าช้า คาดว่าปริมาณ CCS จะมากกว่าปริมาณการจัดหา LNG ถึงสามเท่าภายในปี 2050 แม้ในกรณีปกติ ก็จะมากกว่าถึงสี่เท่า” “เรื่องนี้จะต้องมีอัตราการเติบโตที่น่าประทับใจ!” Forbes-Cable กล่าว





แหล่งที่มา: Wood Mackenzie Lens

พลังงานในทะเลเหนือ: เต่าและกระต่าย

ทะเลเหนือซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญ ถือเป็นแนวหน้าของภาคส่วนพลังงานลมนอกชายฝั่ง แผนภูมินี้แสดงกราฟน้ำมันและก๊าซเทียบกับพลังงานลมนอกชายฝั่งโดยระบุปริมาณผลผลิตพลังงานขั้นสุดท้ายสะสม ปัจจุบันกำลังการผลิตพลังงานลมนอกชายฝั่งอยู่ที่ 36 กิกะวัตต์ (GW) และคาดว่าจะเกิน 240 GW ภายในปี 2050 แต่อย่างไรก็ตาม กว่าผลผลิตพลังงานสะสมจากลมนอกชายฝั่งจะแซงหน้าน้ำมันและก๊าซได้ ก็จะต้องผ่านจุดสิ้นสุดศตวรรษนี้ไปก่อน

Forbes-Cable กล่าวว่า “หลังจากใช้เวลาหลายปีบนแท่นขุดเจาะในทะเลเหนือและสัมผัสธรรมชาติสภาพอากาศอันน่าทึ่ง ผมก็อยากรู้เสมอถึงปริมาณพลังงานที่ได้จากข้างบนและข้างใต้ทะเล”

ผลผลิตพลังงานขั้นสุดท้ายสะสมของน้ำมันและก๊าซในทะเลเหนือเทียบกับพลังงานลมนอกชายฝั่ง





แหล่งที่มา: Wood Mackenzie Lens

หมายเหตุ: เพื่อจุดประสงค์ในการค้นหาจุดที่บรรจบกัน มีการสันนิษฐานว่าหลังจากปี 2050 ผลผลิตพลังงานลมนอกชายฝั่งจะเติบโตมากขึ้น 2% ต่อปี

