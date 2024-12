Lima diagram yang mendefinisikan transisi energi

Tiongkok terus memimpin dalam transisi energi dengan listrik rendah karbon

LONDON dan HOUSTON dan SINGAPURA, Dec. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Berlatar transformasi cepat lanskap energi yang terjadi karena dekarbonisasi, elektrifikasi, dan pergeseran geopolitik, Wood Mackenzie telah merilis lima diagram menarik yang menyoroti tren utama yang membentuk sektor ini dalam laporan terbaru Horizons.

Diagram-diagram ini yang dimuat dalam laporan berjudul ‘Conversation Starters: Five Energy Charts to Get You Talking’ menyajikan wawasan berharga tentang dinamika pasar energi, yang mencakup segalanya mulai dari sistem listrik di negara ekonomi besar hingga adopsi kendaraan listrik yang terus meningkat.

“Di antara pasar listrik di AS dan Tiongkok, kasus unik dari transisi Laut Utara, ambisi besar CCS, dan peningkatan menarik adopsi kendaraan listrik, diagram-diagram ini melacak pencapaian mengagumkan transisi energi pada tahun 2025 dan setelahnya,” ujar penulis Malcolm Forbes-Cable, Wakil Presiden, Konsultasi Manajemen Hulu dan Karbon di Wood Mackenzie.

Dalam laporan Horizons ‘Top of the Charts: Five Energy Charts to Make You Think’, setiap diagram diaveluasi berdasarkan ‘Faktor Wow,’ daya tarik konversasional, panduan industri dan disonansi, menawarkan sudut pandang baru tentang transisi energi.

Transportasi Tiongkok: sangat menarik

Tiongkok terus memimpin transisi energi, di jalur untuk memperoleh 50% listriknya dari energi rendah karbon termasuk tenaga air, surya, angin, nuklir, dan penyimpanan energi paling lambat pada tahun 2028, menurut data Wood Mackenzie. Laporan ini juga memproyeksikan bahwa kapasitas listrik tenaga surya dan angin akan melampaui pembangkit listrik tenaga batu bara paling lambat pada tahun 2037.

“Belum pernah dunia menyaksikan laju pertumbuhan atau transformasi sistem energi yang saat ini dicapai Tiongkok,” ungkap Forbes-Cable. “Paling lambat pada tahun 2025, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya dan angin Tiongkok akan melampaui kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya dan angin baik di Eropa dan Amerika Utara.”





Sumber: Wood Mackenzie Lens

Sektor transportasi Tiongkok juga sedang menjalani transformasi yang signifikan. Paling lambat pada tahun 2034, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) akan mendominasi penjualan kendaraan penumpang, yang mencapai 66% pangsa pasar. Jika kendaraan BEV dan hibrida digabungkan, penjualan mobil listrik akan mencapai total 89%, menurut data Wood Mackenzie.

“BEV diproyeksikan akan tumbuh sebesar 8% setiap tahunnya hingga tahun 2030, sedangkan penjualan mobil dengan mesin pembakaran dalam (ICE) diprediksi akan menurun sebesar 11% setiap tahunnya,” kata Forbes-Cable. “Di mana pun Anda berada, mobil listrik Tiongkok akan semakin banyak beredar.”





Sumber: Wood Mackenzie

Listrik AS: data menunjukkan penggunaan listrik semakin meningkat

Sementara itu di Amerika Serikat, permintaan energi listrik juga diperkirakan tumbuh stabil setelah beberapa tahun mengalami stagnasi, terutama akibat Revolusi Industri Keempat dan peningkatan elektrifikasi. Beberapa area yang mendorong timbulnya permintaan ini termasuk pusat data, manufaktur teknologi bersih, serta produksi peralatan energi terbarukan.

“Permintaan energi listrik diperkirakan akan tumbuh hingga 1,9% tingkat pertumbuhan tahunan majemuk tahunan (CAGR) hingga tahun 2034, yang menyoroti kebutuhan untuk mempercepat modernisasi jaringan listrik guna mempertahankan keunggulan bersaing AS di tengah ketatnya persaingan global, khususnya dari Tiongkok,” jelas Forbes-Cable.





Sumber: Wood Mackenzie, Administrasi Informasi Energi

Penangkapan dan penyimpanan karbon: ambisi awal

Penempatan kapasitas Penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) secara berdampingan dengan produksi LNG dalam diagram menunjukkan ilustrasi menarik tentang skala ambisi untuk CCS. Diagram ini tidak menggambarkan kesetaraan antara dua industri, tetapi membandingkan pertumbuhan dua sistem industri besar yang menangani gas dalam kondisi cair yang didinginkan.

“Bahkan dalam skenario transisi energi yang tertunda, kapasitas CSS diperkirakan akan tiga kali lebih besar dari volume pasokan LNG paling lambat pada tahun 2050, sedangkan dalam kasus dasar, prediksinya akan naik empat kali lebih besar. Ini akan membutuhkan tingkat pertumbuhan yang mengesankan!” ujar Forbes-Cable.





Sumber: Wood Mackenzie Lens

Energi Laut Utara: kelinci dan kura-kura

Laut Utara, yang dahulu merupakan sumber minyak dan gas yang signifikan, pernah menjadi terdepan dalam sektor tenaga angin lepas pantai. Diagram menggambarkan pengukuran output energi final kumulatif minyak dan gas versus tenaga angin lepas pantai. Saat ini, kapasitas tenaga angin lepas pantai mencapai 36 gigawatt (GW) dan diproyeksikan melebihi 240 GW paling lambat pada tahun 2050. Meskipun demikian, sebelum akhir abad ini, diperkirakan output energi kumulatif tenaga angin lepas pantai akan melampaui minyak dan gas.

Forbes-Cable mengatakan, “Setelah menghabiskan bertahun-tahun di anjungan di Laut Utara dan melihat langsung sifat alam yang luar biasa, saya selalu penasaran dengan output energi dari atas dan bawah laut.”

Output energi final kumulatif Laut Utara dari minyak dan gas versus tenaga angin lepas pantai





Sumber: Wood Mackenzie Lens

Catatan: Setelah tahun 2050, untuk tujuan menemukan titik temu, kami berasumsi bahwa output tenaga angin lepas pantai tumbuh sebesar 2% tiap tahunnya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Mark Thomton

+1 630 881 6885

Mark.thomton@woodmac.com

Hla Myat Mon

+65 8533 8860

hla.myatmon@woodmac.com

Big Partnership (Agensi Humas Inggris)

woodmac@bigpartnership.co.uk

Tentang Wood Mackenzie

Wood Mackenzie adalah bisnis wawasan global untuk energi terbarukan, energi, dan sumber daya alam. Berbasis data. Didukung oleh SDM. Di tengah revolusi energi, bisnis dan pemerintah membutuhkan wawasan yang andal dan bisa diwujudkan untuk mendorong transisi menuju masa depan berkelanjutan. Itulah sebabnya kami membahas seluruh rantai pasokan dengan keluasan dan kedalaman tanpa tanding, yang didukung oleh pengalaman lebih dari 50 tahun dalam sumber daya alam. Saat ini, tim kami yang beranggotakan lebih dari 2.000 pakar yang beroperasi di 30 lokasi global, menginspirasi keputusan yang diambil pelanggan dengan analisis waktu nyata, konsultasi, acara, dan kepemimpinan pemikiran. Bersama-sama, kami menghadirkan wawasan yang mereka perlukan untuk memisahkan risiko dari peluang serta mengambil keputusan berani pada saat terpenting. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi situs woodmac.com.

Anda telah menerima rilis berita ini dari Wood Mackenzie karena detail yang kami simpan tentang Anda. Jika informasi yang kami miliki tidak tepat, Anda dapat memberikan preferensi terbaru dengan menghubungi tim hubungan media kami. Jika Anda tidak ingin menerima email seperti ini di masa mendatang, silakan balas dengan ‘berhenti berlangganan’ di tajuk subjek.

Foto yang menyertai pengumuman ini dapat dilihat di

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/94f72cae-60bf-4b7a-adf6-b9e748397ab0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8c853cd8-46fb-42ae-8ef0-533b3baa8652

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a86b26bb-9f36-44c3-acf9-2438ea04d5a0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/22e0414c-cdf3-4518-b5e2-165ea49f7bd6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c0d1bca-59af-4b12-b78b-3a169e163ea4

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.