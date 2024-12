חמישה תרשימים המגדירים את מעבר האנרגיה

סין ממשיכה להוביל במעבר אנרגיה עם אנרגיה דלת פחמן

לונדון ויוסטון וסינגפור, Dec. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

בעוד נוף האנרגיה משתנה במהירות עקב דה-קרבוניזציה, חשמול ושינויים גיאופוליטיים, Wood Mackenzie - ווד מקנזי פרסמה חמישה תרשימים משכנעים המדגישים מגמות מרכזיות המעצבות את המגזר בדו"ח האחרון של Horizons.

תרשימים אלה בדו"ח שכותרתו 'התחלות שיחה: חמישה תרשימי אנרגיה כדי לגרום לך לדבר' מספקים תובנות חשובות על הדינמיקה של שוקי האנרגיה, המקיפים כל דבר, החל ממערכות החשמל של הכלכלות הגדולות ועד לאימוץ הגובר של כלי רכב חשמליים.

"בין שוקי האנרגיה של ארה"ב וסין, המקרה המוזר של המעבר לים הצפוני, השאיפה המתנשאת של CCS והעלייה המחשמלת של כלי רכב חשמליים, תרשימים אלה עוקבים אחר נפלאות מעבר האנרגיה בשנת 2025 ומעבר לה", אמר המחבר מלקולם פורבס-קייבל (Malcolm Forbes-Cable), סגן נשיא לניהול דלקים פוסילים ופליטת פחמן וייעוץ בווד מקנזי

בדו"ח של Horizons 'Top of the Charts: Five Energy Charts to Make You Think', כל תרשים הוערך על סמך 'גורם הוואו' שלו, המשיכה לשיחה, תמרור התעשייה והדיסוננס, מציע עדשה חדשה על מעבר האנרגיה.

תחבורה סינית: מחשמלת באמת

סין ממשיכה להוביל את המעבר לאנרגיה, במסלול לשאוב 50% מהחשמל שלה מאנרגיה דלת פחמן, כולל הידרו, שמש, רוח, גרעין ואגירת אנרגיה עד 2028, לדברי ווד מקנזי. הדו"ח גם צופה כי קיבולת השמש והרוח תעלה על ייצור חשמל באמצעות פחם עד 2037.

"מעולם לא היה העולם עד לקצב הצמיחה או השינוי של מערכת האנרגיה שסין משיגה כיום", אמר פורבס-קייבל. "עד 2025, קיבולת השמש והרוח המותקנת בסין תעלה על זו של אירופה וצפון אמריקה".

















































מקור: Wood Mackenzie Lens

גם מגזר התחבורה בסין עובר שינוי משמעותי. עד שנת 2034, כלי רכב חשמליים עם סוללות (BEV) ישלטו במכירות רכבי הנוסעים ויגיעו לנתח שוק של 66%. בשילוב של כלי רכב חשמליים והיברידיים, כלי רכב חשמליים יהוו 89% מסך המכירות, לדברי ווד מקנזי.

"כלי רכב חשמליים צפויים לצמוח ב-8% בשנה עד 2030, בעוד שהמכירות של כלי רכב עם מנועי בעירה פנימית (ICE) צפויות לרדת ב-11% בכל שנה", אמר פורבס-קייבל. "בכל מקום שבו אתה נמצא, כלי רכב חשמליים סיניים מגיעים אליך".





מקור: Wood Mackenzie

הכוח של ארה"ב: הרגל הכוח הגובר של נתונים

בינתיים בארה"ב, גם הביקוש לחשמל צפוי לגדול בהתמדה לאחר שנים של קיפאון, בעיקר בשל המהפכה התעשייתית הרביעית והגברת החשמול. תחומי מפתח המניעים ביקוש זה כוללים מרכזי נתונים, ייצור טכנולוגיה נקייה וייצור ציוד אנרגיה מתחדשת.

"הביקוש לחשמל צפוי לגדול בשיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של עד 1.9% עד 2034, מה שמדגיש את הצורך להאיץ את המודרניזציה של הרשת כדי לשמור על היתרון התחרותי של ארה"ב על רקע התחרות העולמית הגוברת, במיוחד מצד סין", אמר פורבס-קייבל.





מקור: ווד מקנזי, מינהל המידע לאנרגיה

לכידה ואחסון פחמן: השאיפות של בני נוער

הצמדת יכולת לכידה ואחסון פחמן (CCS) לייצור LNG יוצרת המחשה מעניינת של קנה המידה של השאיפה עבור CCS. תרשים זה אינו משרטט שקילות בין שתי התעשיות אלא משווה את הצמיחה של שתי מערכות תעשייתיות גדולות המטפלות בגז במצב נוזלי מקורר.

"אפילו בתרחיש המעבר המתעכב לאנרגיה, קיבולת CCS צפויה להיות גדולה פי שלושה מנפחי אספקת LNG עד 2050, בעוד שבמקרה הבסיסי, היא תהיה גדולה פי ארבעה. זה ידרוש שיעורי צמיחה מרשימים!", אמר פורבס-קייבל.





מקור: Wood Mackenzie Lens

אנרגיית הים הצפוני: הצב והארנבת

הים הצפוני, שהיה בעבר מקור משמעותי של נפט וגז, היה בחוד החנית של מגזר הרוח הימי. תרשים זה משרטט נפט וגז כנגד רוח בים על ידי כימות תפוקת האנרגיה הסופית המצטברת. נכון לעכשיו, קיבולת הרוח בים עומדת על 36 ג'יגה וואט (GW) וצפויה לעלות על 240 GW עד 2050. אף על פי כן, יעבור את סוף המאה לפני שתפוקת האנרגיה המצטברת של רוחות בים תעלה על תפוקת הנפט והגז.

פורבס-קייבל אמר, "לאחר שביליתי מספר שנים על אסדות בים הצפוני וחוויתי את הטבע המדהים של מזג האוויר, תמיד הייתי סקרן לגבי תפוקת האנרגיה מעל ומתחת לים".

תפוקת האנרגיה הסופית המצטברת של נפט וגז בים הצפוני לעומת רוח בים





מקור: Wood Mackenzie Lens

הערה: מעבר לשנת 2050, לצורך מציאת הצומת, ההנחה היא כי תפוקת אנרגיית הרוח בים גדלה ב -2% בשנה.

