Des leaders du monde entier se réunissent à Riyad pour le Forum sur la gouvernance de l’internet 2024 afin de définir l’avenir du monde numérique

RIYAD, Arabie saoudite, 13 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La 19e édition du Forum sur la gouvernance de l’Internet des United Nations (IGF) a été annoncée et aura lieu la semaine prochaine.

Prévu du 15 au 19 décembre 2024 au Centre international de conférences du Roi Abdulaziz de Riyad, l’événement permettra de réunir des intervenants du monde entier afin de discuter des questions essentielles qui, de l’innovation à la gouvernance, détermineront l’avenir de l’Internet.

IGF Riyadh 2024 prévoit d’attirer plus de 10 000 participants en provenance de 175 pays, avec plus de 1 000 intervenants internationaux pour animer 300 sessions spécialisées, ateliers et tables rondes. Les participants internationaux comprendront des représentants de premier plan des organisations suivantes : Meta (Facebook), The World Bank, ITU, Lenovo, Wipro, Digital Nation et ICANN.

Soulignant l’importance de l’événement, S.E. Abdullah Alswaha, ministre saoudien des Communications et des Technologies de l’information, Ing., a déclaré : « À l’ère de l’IA, IGF Riyadh 2024 offre une plateforme mondiale afin de promouvoir la coopération numérique internationale entre les gouvernements, le secteur privé, le secteur à but non lucratif, les entrepreneurs et les innovateurs ». S.E. Alswaha a précisé que « le Forum offre une opportunité unique de cultiver de nouvelles idées qui favoriseront la croissance économique et la prospérité des populations dans le monde entier ». Il a exhorté les parties prenantes à se rendre à Riyad pour le Forum, où elles pourront contribuer à « définir une gouvernance innovante de l’Internet et à soutenir un avenir numérique prospère et durable pour le bien de l’humanité ».

Organisé autour du thème général « Building our Multistakeholder Digital Future » (Bâtir notre avenir numérique multipartite), IGF Riyadh 2024 offre une plateforme à la communauté internationale pour engager un dialogue ouvert et multipartite sur l’avenir de l’Internet. Les discussions porteront sur quatre thèmes principaux qui sont au cœur du débat mondial sur le numérique.

Le premier thème, intitulé « Harnessing innovation and balancing risks in the digital space » (Exploiter l’innovation et gérer les risques dans l’espace numérique), vise à favoriser le dialogue et l’échange de connaissances sur les réussites et les bonnes pratiques permettant de tirer profit de l’innovation numérique pour tous, ainsi que sur les efforts déployés par l’ensemble des parties prenantes pour faire face aux risques résultant de cette transformation rapide.

Le deuxième thème, intitulé « Enhancing the digital contribution to peace, development, and sustainability » (Promouvoir la contribution du numérique à la paix, au développement et à la durabilité), examinera les multiples façons dont la numérisation peut favoriser le changement socio-économique et le développement pour les générations actuelles et futures.

Le troisième thème, intitulé « Advancing human empowerment and inclusion in the digital age » (Favoriser l’autonomisation et l’inclusion à l’ère numérique), se penchera sur des solutions, structures et initiatives innovantes qui favorisent une connectivité universelle significative et garantissent la protection des droits humains dans le domaine numérique.

Le quatrième et dernier thème, intitulé « Improving digital governance for the Internet We Want » (Améliorer la gouvernance numérique pour l’Internet tel que nous le voulons), consiste à identifier les moyens de renforcer et de soutenir l’ouverture, la transparence, l’inclusion et le caractère ascendant du processus de gouvernance lié à l’utilisation et à l’évolution de l’Internet, dans le but de concrétiser l’« Internet tel que nous le voulons ».

IGF Riyadh 2024 est organisé par le Saudi Arabia’s Ministry of Communications and Information Technology (MCIT), la Communications, Space & Technology Commission (CST), la King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) et la Digital Government Authority (DGA).

Pour de plus amples informations et les modalités d’inscription, veuillez consulter le site officiel de l’IGF : https://igfriyadh2024.sa.

À propos du Forum sur la gouvernance de l’Internet (IGF) :

Le Forum sur la gouvernance de l’Internet (IGF) est une plateforme internationale sous l’égide des United Nations, organisé chaque année par un État membre différent. Il réunit diverses parties prenantes, notamment des entités gouvernementales, des organisations internationales, des représentants du secteur privé et de la société civile, afin de discuter des politiques concernant la gouvernance de l’Internet. Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.intgovforum.org/en

À propos de la Digital Government Authority (DGA) :

La Digital Government Authority (DGA) est une entité du gouvernement saoudien établie par décision du Conseil des ministres le 9 mars 2021 (correspondant au 25 Rajab de l’an 1442 de l’Hégire). La DGA est responsable de toutes les questions liées au gouvernement numérique dans le Royaume, du développement et de l’organisation de l’infrastructure numérique des agences gouvernementales, de l’amélioration de l’efficacité des sites Internet et des portails électroniques, ainsi que de la réglementation des opérations du gouvernement numérique. Sa mission s’inscrit dans le cadre de ses efforts pour atteindre les objectifs Vision 2030 de l’Arabie saoudite. Pour en savoir plus, consultez le site : https://dga.gov.sa/en

