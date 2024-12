Moisson de Noël 2024 : Annonce d’une initiative solidaire pour nourrir encore plus de familles montréalaises pendant le temps des fêtes

MONTREAL, 13 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche des fêtes et dans le cadre de son 40e anniversaire, Moisson Montréal vous invite à la Moisson de Noël 2024, en compagnie de son porte-parole, Stefano Faïta, ainsi que de personnalités du monde artistique et politique. Ces invités, aux côtés de nombreux bénévoles et partenaires, participeront à l’assemblage des dernières boîtes de denrées destinées aux familles montréalaises.

Cette année, la reprise d’une initiative essentielle sera dévoilée, permettant à Moisson Montréal de produire un nombre record de boîtes de denrées, une première en 40 ans d'existence.

DATE : Le vendredi 13 décembre 2024 à 10 h 30

LIEU : 6880, Chemin de la Côte-de-Liesse, Montréal, H4T 2A1

HORAIRE:

10 h 30 : annonce et allocutions

11 h 30 : confection des boîtes de Noël

SVP confirmer votre présence à :

Eliane Larouche

Conseillère principale communication et affaires publiques

C. 514 701-4206

elarouche@moissonmontreal.org

