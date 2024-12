Bombardier annonce des changements à son conseil d’administration

MONTRÉAL, 13 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est heureuse d’annoncer la nomination de madame Bettina Fetzer à son conseil d’administration, laquelle prendra effet le 1er janvier 2025.

Bettina Fetzer est vice-présidente des affaires numériques et des communications chez Mercedes-Benz AG. Elle s’est jointe à l’entreprise en 2004, puis, après avoir occupé divers postes au sein de Daimler AG et de ses filiales, elle est devenue responsable des communications mondiales de Mercedes-Benz en 2015. Elle a, par la suite, été nommée vice‐présidente, soit la plus jeune de Mercedes‐Benz, en 2018, et est devenue la première femme cheffe du marketing de la société. Mme Fetzer a été administratrice au sein de Laureus World Sports Awards Ltd. et membre du conseil consultatif du musée Mercedes-Benz. Mme Fetzer est titulaire d’un diplôme européen en études commerciales de la Hochschule Landshut, en Allemagne, et d’une maîtrise en gestion des affaires de la Lord Ashcroft International Business School de Cambridge, au Royaume-Uni. Elle est membre du conseil d’administration de Moncler SpA.

« Bombardier a connu une transformation importante au cours des dernières années. C’est avec enthousiasme que je me joins au conseil d’administration de l’entreprise à un moment aussi passionnant et aussi porteur de son histoire, a déclaré Bettina Fetzer. Le nom de Bombardier est en plein essor parmi les grandes marques mondiales, et ses produits et services n’ont pas leur pareil dans l’industrie. Je suis impatiente de collaborer avec mes collègues du conseil d’administration et d’écrire avec eux le prochain chapitre de l’histoire emblématique de cette société d’innovation pionnière. »

Par ailleurs, Bombardier a annoncé que messieurs Ji-Xun Foo et Eric Sprunk ont quitté le conseil d’administration de l’entreprise pour des raisons personnelles. Ils siégeaient au conseil depuis respectivement 2022 et 2021.

« À l’occasion du départ de MM. Foo et Sprunk du conseil d’administration après des années de précieuse participation, je tiens à leur offrir mes meilleurs vœux et à les remercier personnellement d’avoir fait bénéficier Bombardier de leurs connaissances et de leurs réflexions pendant leurs mandats respectifs. Ils ont grandement contribué à façonner l’entreprise que nous avons aujourd’hui, a indiqué Pierre Beaudoin, président du conseil d’administration de Bombardier. Nous serons ravis d’accueillir Mme Fetzer au sein de notre conseil d’administration en début d’année prochaine. Je suis convaincu que sa précieuse expérience, son enthousiasme et ses conseils permettront de propulser Bombardier encore plus loin. »

