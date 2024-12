Blue Diamond Resorts reduce tiempos de check-in en un 50% con nueva función de pre check-in en línea

ST. MICHAEL, Barbados, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts revoluciona el sector todo incluido con su última innovación: Pre check-in en línea: Acelere sus vacaciones. Ahora disponible en Royalton Luxury Resorts y Planet Hollywood Beach Resorts, esta función reduce los tiempos de check-in hasta en un 50%, lo que significa que los huéspedes pueden sumergirse en su relajamiento más rápido que nunca. Diseñada para ofrecer una llegada perfecta y sin estrés, esta herramienta garantiza que el viaje de cada huésped comience con facilidad, marcando la pauta para una escapada inolvidable desde el momento en que ponen los pies en la propiedad.

“Los viajeros de hoy buscan cada vez más procesos más simples y eficaces, y esto es especialmente cierto en el sector de todo incluido, donde la demanda de experiencias transparentes continúa en aumento. El lanzamiento de esta nueva función aborda esta necesidad al agilizar el proceso de check-in y reducir los tiempos de espera a la mitad ", dijo Daniel Lozano, vicepresidente sénior de operaciones de Blue Diamond Resorts. "Mientras continuamos evolucionando con las expectativas cambiantes de nuestros huéspedes, esta innovación es parte de nuestro compromiso de ofrecer un servicio superior y asegurar que cada momento de las vacaciones sea divertido".

Con el check-in previo en línea, los huéspedes pueden iniciar el proceso de registro con anticipación, lo que asegura una experiencia de check-in perfecta y agilizada a su llegada. Los huéspedes pueden tener todo listo incluso antes de salir de casa, visitanto www.royaltonresorts.com o www.planethollywoodhotels.com y siguiendo unos simples pasos: ingresar sus datos, subir los documentos requeridos y enviar la información. A su llegada, quienes hayan completado el proceso tendrán acceso a un carril de vía rápida exclusivo, donde sus documentos son validados rápidamente, lo que les permite hacer check-in más rápido y pasar directamente a un ambiente de vacaciones.

Habilitada por la tecnología de hospitalidad segura y avanzada, esta nueva herramienta mejora significativamente la eficacia y asegura un comienzo más fácil para cada estadía. No solo mejora la experiencia de los huéspedes, sino que también permite a los viajeros comenzar a disfrutar de las amenidades de talla mundial del complejo, desde piscinas y playas inmaculadas hasta restaurantes gourmet, spas de lujo y ofertas de entretenimiento únicas, sin demoras innecesarias.

Blue Diamond Resorts continúa elevando la experiencia de todo incluido, y el lanzamiento del Pre Check-In en línea refleja su compromiso de hacer que cada momento de las vacaciones cuente. Para más información visite, royaltonresorts.com y planethollywoodhotels.com.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts incluye más de 60 propiedades, sobrepasando las 18.000 habitaciones en ocho países localizados en los destinos vacacionales más populares en la región del Caribe. Sus nueve marcas hoteleras líderes incluyen el galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos somos Familia. Ya sea que los huéspedes vengan como amigos, padres, niños, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos, o viajeros no acompañados, todo el mundo se considera familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, incluyendo All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia solo para adultos con restaurantes exclusivos y alojamiento preferencial para enriquecer la unión entre sus huéspedes. Festeje a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido vibrante y efervescente solo para adultos para deleitarse con lo inesperado. Mystique by Royalton lejos de ser común, ofrece a sus visitantes una experiencia para conectarse con su entorno en una colección de centros vacacionales estilo boutique llena de belleza infinita y vibras en buena onda. En Jamaica, Grand Lido Negril ofrece a los huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas y todo incluido Au Naturel, además de una costa aislada para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa ofrece unas vacaciones personalizadas, ya sea que planee unas vacaciones familiares, reunión con amigos o simplemente un momento de relajamiento con su pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece impresionantes alrededores de valor increíble y una rica cultura y patrimonio. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a Vacation Like A Star™ con una experiencia atractiva e interactiva, además de famosos artículos de cultura pop de icónicas películas, música y deportes, mientras podrá Dodge the Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones solo para adultos serán el centro de fascinación y atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

