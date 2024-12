Le CN souligne le leadership en matière de développement durable de ses clients, ses fournisseurs et ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement

MONTRÉAL, 12 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a souligné aujourd’hui le leadership et l’engagement en matière de développement durable de 73 de ses clients, fournisseurs et partenaires de la chaîne d’approvisionnement. Dans le cadre de son programme de partenariat ÉcoConnexions, la Compagnie célèbre les entreprises qui s’engagent à bâtir un avenir plus durable en soutenant la lutte contre les changements climatiques, en réduisant leur impact environnemental, en favorisant la biodiversité et en adoptant des pratiques commerciales plus durables et éthiques.

« Nous sommes fiers de travailler avec des partenaires qui partagent notre vision et notre engagement à créer un avenir durable. Le développement durable est un parcours qui exige la collaboration dans toute la chaîne d’approvisionnement. Ensemble, nous nous efforçons d’apporter des changements significatifs, et ce programme est un exemple de nos progrès. »

- Rémi G. Lalonde, vice-président exécutif et chef des Affaires commerciales au CN

« L’engagement auprès de nos fournisseurs est essentiel à l’atteinte de nos objectifs en matière de développement durable. Grâce à des programmes comme ÉcoConnexions, nous reconnaissons les contributions essentielles de nos partenaires et soulignons l’importance des pratiques d’approvisionnement durables pour exercer nos activités de façon responsable à travers la chaîne d’approvisionnement. »

- JJ Dratva, vice-président Gestion des achats et approvisionnements

Cette année, le CN renforce son programme en accordant aux partenaires qu’il reconnaît le niveau Or, Argent et Bronze. Pour souligner ces réalisations et l’engagement de ses partenaires à l’égard des pratiques commerciales durables, le CN plantera 100 000 arbres en partenariat avec Arbres Canada.

Voici les lauréats du Programme de partenariat – ÉcoConnexions 2024, par ordre alphabétique :

Partenaires Or :

Alcoa

ArcelorMittal Dofasco, G.P.

BASF Canada

Brasserie Labatt

Brose North America

Canfor

Cargill

Cascades

CMA CGM (America) LLC

Domtar

Dupont

Evergreen Shipping Agency (America)

Ford

Honda Canada

Kraft Heinz Canada

Lindt & Sprüngli (Canada) inc.

Michelin Amérique du Nord

Mondelēz International

Nissan North America

Nortera Foods

Nouryon

Owens Corning

Oxy Chemical Corporation

PepsiCo Canada

Résolu Produits forestiers Canada

Suncor

Teck Resources Limited

Toyota Canada

Walmart Canada

West Fraser Timber

Weyerhaeuser

Yang Ming



Partenaires Argent :

Administration portuaire de Halifax

Administration portuaire de Prince Rupert

Administration portuaire Vancouver-Fraser

Aliments Maple Leaf

Atlantic Container Line

Cenovus Energy Inc.

CF Industries

COSCO Shipping Lines (Amérique du Nord)

Gerdau

Gibson Energy

Greenbrier Companies

Hapag-Lloyd America

Heidelberg Materials

Imperial Oil

Ingredion

J.B. Hunt

Maersk Line

NOVA Chemicals

Ocean Network Express (ONE)

OOCL Usa

Produits Kruger S.E.C.

Progress Rail

Schneider

Secure Energy

Tenaris Global Services USA

UPS

Viterra

Volkswagen Group Canada

Vopak

Wabtec

ZIM Integrated Services

Partenaires Bronze :

Administration portuaire de Montréal

APHO Ports

BCD Travel

Cando Rail

CBS Maintenance Ltd.

Louisiana Pacific

McAsphalt Industries

MSC (Canada)

Trinity Industries

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et au golfe du Mexique, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

