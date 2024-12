איגוד היועצים הפוליטיים הבינלאומי מתייחס להתפתחויות האחרונות בסוריה

יועצים פוליטיים גלובליים תומכים בחוסן דמוקרטי בעיצומו של המשבר בסוריה

וושינגטון, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

ככל שהמצב בסוריה ממשיך להתפתח, IAPC - International Association of Political Consultants מדגיש את החשיבות של שמירה על תהליכים דמוקרטיים והגנה על זכויות האזרחים. הארגון מודאג מאוד מהשפעת הסכסוך על האוכלוסייה הסורית ומהשחיקה האפשרית במוסדות הדמוקרטיים באזור.

האירועים המתחוללים בסוריה הם תזכורת קשה לשבריריותה של הדמוקרטיה באזורי סכסוך. זה הכרחי שהקהילה הבינלאומית תתמוך במאמצים לשמור על ערכים דמוקרטיים ולהגן על זכויותיהם של כל האזרחים", אמר קרלוס פארה (Carlos Fara), נשיא האיגוד הבינלאומי של היועצים הפוליטיים.

"מאז האביב הערבי ב-2011, הסורים חיפשו תהליך דמוקרטי שישקף את שאיפות העם", אמר פארה. עם נפילת משטר אסד, תקוותנו היא שסוריה תצטרף למשפחת הדמוקרטיות ותספק את הכלים הדרושים כדי לאפשר לעם להביע את רצונו. ה-IAPC מוכן לסייע בתמיכה בדמוקרטיה".

אודות האיגוד הבינלאומי של יועצים פוליטיים

IAPC שנוסד בפריז בשנת 1968, הוא איגוד מקצועי עולמי של יועצים פוליטיים המוקדש להגנת הדמוקרטיה ברחבי העולם. באמצעות אירוע הכנס השנתי שלנו, המתקיים בכל נובמבר בעיר אחרת, אנו מחליפים דעות ומידע על התפתחויות פוליטיות וטכניקות קמפיין, יוצרים רשת ומעניקים מדליית דמוקרטיה לאדם או ארגון שפעל באומץ כדי לטפח, לקדם ולקיים את התהליך הדמוקרטי בכל מקום בעולם.

למידע נוסף על האיגוד הבינלאומי של יועצים פוליטיים ומאמציו לקדם דמוקרטיה ברחבי העולם, אנא בקרו באתר הרשמי שלהם בכתובת https://www.iapc.org.

