Ejen Cloudera Powers Autonomous Enterprise untuk Pengamal AI dengan CrewAI

SANTA CLARA, California, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera, satu-satunya platform hibrid sebenar untuk data, analitik dan AI, hari ini mengumumkan bahawa CrewAI telah menyertai Cloudera Enterprise AI Ecosystem untuk merevolusikan aliran kerja didorong pelbagai agen.

CrewAI menyertai senarai inovator AI yang semakin meningkat yang telah bekerjasama dengan Cloudera untuk menambah baik kejayaan AI perusahaan. Pada bulan Oktober, Cloudera mengumumkan bahawa Anthropic, Google Cloud dan Snowflake menyertai Ekosistem AI Perusahaan, bersama dengan ahli pengasas NVIDIA, Perkhidmatan Web Amazon (AWS) dan Pinecone. Dengan menambahkan CrewAI pada ekosistemnya, Cloudera menggandakan komitmennya untuk menyampaikan keupayaan AI termaju yang mengubah data mentah menjadi cerapan yang boleh dilaksanakan dan mengautomasikan proses membuat keputusan.

Kerjasama strategik ini bertujuan untuk membawa nilai yang tidak pernah dilihat sebelum ini daripada data perusahaan dengan mendayakan proses pintar dan autonomi yang boleh terus menyesuaikan diri, belajar, sembuh sendiri dan mengambil tindakan dalam masa nyata. Dari perspektif produk, perkongsian tersebut akan menyampaikan set kes penggunaan teknikal berikut:

Elemen ETL Agentik (ekstrak, transformasi, muat) untuk pemprosesan data dan inferens dalam senario yang kompleks.

Laporan dinamik yang dijana pada masa jalan oleh sistem berbilang ejen yang mampu memahami dan menanyakan struktur data.

Keupayaan merentasi organisasi dengan ejen yang dikerahkan di seluruh syarikat untuk memanfaatkan data agar pembuatan keputusan, pengambilan tindakan dan pembinaan laporan menjadi lebih baik.



Ejen AI menjadi lebih autonomi dan diterima pakai secara meluas untuk memperkasakan tenaga kerja. Pelanggan bersama Cloudera dan CrewAI telah mula menggunakan ejen AI. Aplikasi industri termasuk:

Penjagaan Kesihatan : Mengautomasikan aliran kerja yang kompleks seperti analisis rekod perubatan, triage pesakit, semakan imej diagnostik dan pemantauan kesihatan masa nyata untuk mengurangkan kos pentadbiran dan menambah baik hasil pesakit.

: Mengautomasikan aliran kerja yang kompleks seperti analisis rekod perubatan, triage pesakit, semakan imej diagnostik dan pemantauan kesihatan masa nyata untuk mengurangkan kos pentadbiran dan menambah baik hasil pesakit. Perkhidmatan Kewangan: Memperkemas proses seperti pengesanan penipuan, pemantauan pematuhan, pemperibadian tawaran produk dan penerimaan pelanggan dengan mengautomasikan tugasan berulang dan menggunakan cerapan masa nyata.

Memperkemas proses seperti pengesanan penipuan, pemantauan pematuhan, pemperibadian tawaran produk dan penerimaan pelanggan dengan mengautomasikan tugasan berulang dan menggunakan cerapan masa nyata. Perindustrian : Mempertingkatkan aliran kerja penyelenggaraan ramalan, mengoptimumkan kawalan kualiti dan memastikan pengurusan inventori berlaku tepat pada masanya.

: Mempertingkatkan aliran kerja penyelenggaraan ramalan, mengoptimumkan kawalan kualiti dan memastikan pengurusan inventori berlaku tepat pada masanya. Telekomunikasi: Menyampaikan sokongan pelanggan yang lancar, mengoptimumkan prestasi rangkaian dalam masa nyata dan menangani gangguan secara proaktif.

Sebagai platform ejen multi-AI yang terkemuka, CrewAI menyampaikan penyelesaian komprehensif yang menangani keperluan pengguna merentasi semua latar belakang. Melalui penyepaduan dengan perkhidmatan Lakehouse dan AI Platform Cloudera, pembangun boleh menggunakan CrewAI untuk mereka bentuk dan menggunakan aliran kerja dipacu AI yang kompleks. Melalui penyepaduan baharu ini, Cloudera memperkasakan organisasi untuk memaksimumkan potensi aset data mereka, memacu inovasi, kecekapan operasi dan kelebihan daya saing dalam landskap perniagaan yang semakin dipacu AI. Pendekatan yang bersatu ini membantu memastikan perniagaan dapat membuka potensi penuh AI, mewujudkan hasil yang memberi kesan merentasi operasi mereka.

“CrewAI membawa keupayaan agentik yang tiada tandingannya ke dalam ekosistem Cloudera, membolehkan perusahaan beralih daripada aliran kerja data statik kepada proses autonomi yang dinamik. Perkongsian ini mempercepatkan inovasi dengan menggabungkan kebolehcapaian untuk pengguna bukan teknikal dengan orkestrasi lanjutan untuk pembangun, memastikan perniagaan dapat mengekstrak nilai maksimum daripada data mereka,” kata Daniel Newman, Ketua Pegawai Eksekutif, The Futurum Group.

“Kami sangat teruja untuk bekerjasama dengan Cloudera sambil ejen AI merevolusikan operasi perusahaan. Data lakehouse Cloudera menyediakan asas yang kukuh untuk menguasakan kes penggunaan yang memerlukan akses kepada data berkualiti tinggi secara berskala dan kini pelanggan Cloudera boleh bekerjasama dengan Platform CrewAI untuk memacu automasi proses agentik. Kami teruja untuk memacu inovasi dan kecekapan merentas industri bersama-sama,” kata João (Joe) Moura, Ketua Pegawai Eksekutif CrewAI. “Di CrewAI, kami mempunyai pelanggan yang lebih maju dalam bidang menegak seperti kewangan yang memanfaatkan akses kepada data sejarah yang kompleks sambil menjalankan analisis dana dan syarikat dengan ejen berbilang AI.”

“Pelanggan Cloudera mengurus lebih 25 exabait data, beberapa set data terbesar dan paling kompleks di dunia. Memandangkan ejen AI menjadi penggerak di sebalik automasi dan kecerdasan, perkongsian ini menyepadukan keupayaan orkestrasi termaju CrewAI ke dalam platform gred perusahaan kami,” kata Abhas Ricky, Ketua Pegawai Strategi di Cloudera. “Dengan memperkasakan semua orang—daripada pengguna perniagaan sehingga pembangun—untuk memanfaatkan kuasa ejen AI, kami memastikan pelanggan kami kekal di barisan hadapan inovasi, mengubah data mereka menjadi cerapan yang boleh dilaksanakan dengan kelajuan dan ketepatan yang tiada tandingannya.”

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara Cloudera dan ekosistem rakan kongsi mereka menjadikannya lebih mudah, lebih jimat dan lebih selamat bagi perusahaan untuk memaksimumkan nilai yang mereka dapat daripada AI. Untuk melihat cara komuniti Cloudera sudah menggunakan CrewAI untuk membina Pemecut untuk Projek ML, layari Multi-Agent API Orchestrator atau Agentic Workflows with AYA dalam katalog kommuniti.

Perihal Cloudera

Cloudera merupakan platform hibrid untuk data, analisis dan AI. Dengan 100 kali ganda lebih data di bawah pengurusan berbanding vendor awan sahaja yang lain, Cloudera memperkasakan perusahaan global untuk mengubah semua jenis data, pada mana-mana awan awam atau persendirian kepada cerapan yang bernilai dan dipercayai. Lakehouse data terbuka kami menyampaikan pengurusan data berskala dan selamat dengan analitik asli awan mudah alih, membolehkan pelanggan membawa model GenAI kepada data mereka sambil mengekalkan privasi dan memastikan penggunaan AI yang bertanggungjawab dan boleh dipercayai. Jenama terbesar dunia dalam perkhidmatan kewangan, insurans, media, pembuatan dan kerajaan bergantung pada Cloudera untuk menggunakan data mereka untuk menyelesaikan perkara yang kelihatan mustahil—hari ini dan pada masa hadapan.

Untuk mengetahui lebih lanjut, layari Cloudera.com dan ikuti kami di LinkedIn dan X. Cloudera dan tanda berkaitan ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Cloudera, Inc. Semua syarikat dan nama produk lain mungkin merupakan tanda dagangan pemilik masing-masing.

Perihal CrewAI

CrewAI memperkasakan perusahaan untuk mencapai hasil yang tepat dan konsisten dengan mengautomasikan aliran kerja dengan platform sedia perusahaan untuk ejen AI. Dibina untuk kebolehskalaan, CrewAI menyelaraskan orkestrasi berbilang ejen, memberikan kecekapan melalui Automasi Proses Agentik. Dengan aliran berasaskan peristiwa dan kawalan didorong ejen, CrewAI menyediakan penyelesaian ketepatan tinggi yang disesuaikan dengan keperluan perniagaan. Dipercayai oleh banyak syarikat Fortune 500, CrewAI mentakrifkan semula automasi pintar dengan penyepaduan yang lancar, keselamatan dan sokongan gred perusahaan.

Hubungi

Jess Hohn-Cabana

cloudera@v2comms.com

