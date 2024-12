クラウデラ (Cloudera)、AI実務者向けにクルーAI (CrewAI) を活用した自律型エンタープライズエージェントを提供

カリフォルニア州サンタクララ発, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- データ、分析、AIのための唯一の真のハイブリッドプラットフォームであるクラウデラは本日、クラウデラエンタープライズAIエコシステム (Cloudera Enterprise AI Ecosystem) にクルーAIが参加し、マルチエージェント駆動型ワークフローを革新することを発表した。

クルーAIは、エンタープライズAIの成功を向上させるためにクラウデラと提携した、成長著しいAIイノベーターのリストに加わった。 10月には、クラウデラが発表したように、アンソロピック (Anthropic)、グーグルクラウド (Google Cloud)、スノーフレイク (Snowflake) が、エヌビディア (NVIDIA)、アマゾンウェブサービス (Amazon Web Services、AWS)、パインコーン (Pinecone) といった創設メンバーに加わり、エンタープライズAIエコシステムに参加した。 クルーAIをエコシステムに追加することで、クラウデラは生データを行動可能な洞察に変換し、意思決定プロセスを自動化する最先端のAI機能を提供するというコミットメントをさらに強化している。

この戦略的な協力は、インテリジェントで自律的なプロセスを可能にすることで、エンタープライズデータからこれまでにない価値を引き出すことを目的としており、これらのプロセスはリアルタイムで適応、学習、自己修復、行動を実行できる。 製品の観点では、この提携により以下の技術的ユースケースが提供される予定である:

複雑なシナリオにおけるデータ処理および推論のためのエージェント型ETL (抽出、変換、ロード) 要素。

データ構造を理解し、クエリを実行できるマルチエージェントシステムによってランタイムで生成される動的レポート。

組織横断的な機能により、エージェントが企業全体に展開され、データにアクセスして意思決定、行動実行、レポート作成を向上させることが可能となる。



AIエージェントは、ますます自律的になり、幅広く採用されることで従業員を支援している。 クラウデラとクルーAIの共同顧客は既にAIエージェントを導入している。 業界における適用例には以下が含まれる:

医療 :医療記録の分析、患者のトリアージ、診断画像のレビュー、リアルタイムの健康モニタリングといった複雑なワークフローを自動化することで、管理費を削減し、患者の治療成果を向上させる。

:医療記録の分析、患者のトリアージ、診断画像のレビュー、リアルタイムの健康モニタリングといった複雑なワークフローを自動化することで、管理費を削減し、患者の治療成果を向上させる。 金融サービス: 詐欺検知、コンプライアンス監視、商品オファーのパーソナライズ、顧客のオンボーディングといったプロセスを自動化し、反復的なタスクを削減しつつ、リアルタイムのインサイトを活用することで効率化を図る。

詐欺検知、コンプライアンス監視、商品オファーのパーソナライズ、顧客のオンボーディングといったプロセスを自動化し、反復的なタスクを削減しつつ、リアルタイムのインサイトを活用することで効率化を図る。 産業 :予知保全ワークフローを強化し、品質管理を最適化し、ジャストインタイムの在庫管理を確実にする。

:予知保全ワークフローを強化し、品質管理を最適化し、ジャストインタイムの在庫管理を確実にする。 通信:シームレスなカスタマーサポートを提供し、リアルタイムでネットワークのパフォーマンスを最適化し、障害に事前に対応する。

クルーAIは、先進的なマルチAIエージェントプラットフォームとして、あらゆるバックグラウンドのユーザーのニーズに応える包括的なソリューションを提供している。 開発者はクルーAIを活用して、クラウデラのレイクハウスおよびAIプラットフォームサービスと統合することで、複雑なAI駆動型ワークフローを設計し、展開することが可能になる。 この新しい統合を通じて、クラウデラは組織がデータ資産の潜在能力を最大限に活用できるよう支援し、AI駆動型のビジネス環境においてイノベーション、業務効率化、競争優位性を推進している。 この統一されたアプローチにより、企業がAIの可能性を最大限に引き出し、業務全体でインパクトのある成果を創出することが可能となる。

ザ・フューチャラム・グループ (The Futurum Group) のCEOであるダニエル・ニューマン (Daniel Newman) は以下のように述べている。「クルーAIは、クラウデラのエコシステムに比類のないエージェント機能をもたらし、企業が静的なデータワークフローから動的で自律的なプロセスへ移行することを可能にします。 この提携は、非技術ユーザー向けのアクセシビリティと開発者向けの高度なオーケストレーションを組み合わせることで、イノベーションを加速させ、企業がデータから最大の価値を引き出せることを保証します」。

「AIエージェントがエンタープライズの業務を革命的に変える中、クラウデラと提携できることを非常に嬉しく思っています」。 クラウデラのデータレイクハウスは、大規模かつ高品質なデータへのアクセスを必要とするユースケースを支える強固な基盤を提供しており、現在ではクラウデラの顧客はクルーAIプラットフォームと提携してエージェント型プロセス自動化を推進することが可能となっている。 「私たちは共に、さまざまな業界でイノベーションと効率性を推進できることを非常に楽しみにしています」とクルーAIのCEOであるジョアン (ジョー)・モウラ (João (Joe) Moura) は述べている。 「クルーAIでは、金融業界のような高度な顧客が、複雑な履歴データへのアクセスを活用しながら、マルチAIエージェントを使用して資金や企業の分析を行っています」。

「クラウデラの顧客は25エクサバイトを超えるデータを管理しており、これは世界でも最大かつ最も複雑なデータセットの一部です。 AIエージェントが自動化とインテリジェンスの原動力となる中、この提携はクルーAIの高度なオーケストレーション機能を当社のエンタープライズ向けプラットフォームに統合します」と、クラウデラの最高戦略責任者であるアバス・リッキー (Abhas Ricky) は述べている。 「ビジネスユーザーから開発者まで、すべての人がAIエージェントの力を活用できるようにすることで、私たちの顧客がイノベーションの最前線に立ち続け、データを比類ない速度と精度で行動可能な洞察に変換できることを保証します」。

クラウデラとそのパートナーエコシステムが、企業がAIから得られる価値を最大化するためにどのようにより簡単、より経済的、より安全にしているかについて詳しくは、こちらを参照されたい。 クラウデラのコミュニティが既にクルーAIを活用してMLプロジェクト向けアクセラレーターを構築している様子は、マルチエージェントAPIオーケストレーター (Multi-Agent API Orchestrator) またはAYAによるエージェント型ワークフロー (Agentic Workflows with AYA) をコミュニティカタログで確認されたい。

クラウデラについて

クラウデラは、は、データ、分析、AIのためのハイブリッドプラットフォームである。 クラウデラでは他のクラウド専業ベンダーと比較して100倍以上のデータを管理しており、グローバル企業がパブリッククラウドでもプライベートクラウドでもあらゆる種類のデータを貴重な信頼性されるインサイトに変換することを可能にしている。 同社のオープンデータレイクハウスは、ポータブルなクラウドネイティブ分析によるスケーラブルでセキュアなデータ管理を実現し、プライバシーを保護し、責任を持って信頼性の高いAIの展開を保証しながら、顧客がデータに生成AIモデルを適用できるようにしている。 金融サービス、保険、メディア、製造、政府など、世界最大のブランドが、現在および将来に不可能と思われた課題を解決するためにクラウデラを活用している。

詳細については、Cloudera.comにアクセスし、LinkedInおよびXでフォローされたい。Clouderaおよび関連マークは、Cloudera, Inc.の商標または登録商標である。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である可能性がある。

クルーAIについて

クルーAIは、エンタープライズ向けのAIエージェントプラットフォームを用いてワークフローを自動化し、正確で一貫した結果を達成する力を企業に提供する。 スケーラビリティを念頭に設計されたクルーAIは、マルチエージェントのオーケストレーションを効率化し、エージェント型プロセス自動化 (Agentic Process Automation) を通じて効率性を提供する。 イベントベースのフローとエージェント駆動型の制御により、クルーAIはビジネスのニーズに合わせた高精度なソリューションを提供する。 多くのフォーチュン500企業に信頼されるクルーAIは、シームレスな統合、セキュリティ、エンタープライズ向けサポートを備え、インテリジェントオートメーションを再定義している。

