KFSHRC Cidde, Batı Bölgesi'ndeki İlk Tamamen Robotik Karaciğer Naklini Gerçekleştirdi

CİDDE, Suudi Arabistan, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cidde'deki King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) Batı Bölgesi'ndeki ilk robotik karaciğer naklini, kalıtsal kronik ilerleyici karaciğer hastalığı olan 23 yaşındaki bir erkek hastada başarıyla gerçekleştirdi. Dönüm noktası niteliğindeki bu başarı, KFSHRC'nin uzman sağlık hizmetlerinde en yüksek standartları ve kapsamlı bir eğitim ve araştırma ortamı içindeki en iyi hasta deneyimini sunma taahhüdünü vurguluyor.

Donörün karaciğerinin alınmasında ve organ nakli ameliyatında doğrudan insan müdahalesi olmaksızın tamamen robotik teknoloji kullanılması bu cerrahi işlemi farklı ve özel kılan şey oldu. Riyad'daki KFSHRC bünyesindeki karaciğer nakil ekibiyle yakın iş birliği içinde gerçekleştirilen ameliyatla cerrahi hassasiyet artırıldı, iyileşme süresi kısaltıldı ve komplikasyon riski en aza indirildi.

Cerrahi işlem sonrasında hem donörün hem de alıcının hastaneden sağlıklı şekilde taburcu edilmesi, Cidde organ nakli programının karmaşık vakaları yönetmedeki verimliliğine dikkat çekti. Cidde organ nakli programı, bu tür ileri cerrahi işlemleri gerçekleştirmek konusunda Batı Bölgesi'nde rakipsizliğini koruyor. KFSHRC, programın kapasitesini artırmak ve daha büyük hasta kitlesine hizmet vermek amacıyla her ay iki karaciğer nakli ameliyatı yapma planlarını da açıkladı.

KFSHRC, robotik cerrahi alanında küresel referans olma konumunu pekiştirdi. 2023 yılında, ilk tamamen robotik karaciğer naklini gerçekleştirerek benzersiz bir dönüm noktasına imza atan KFSHRC, devamında bugüne kadar 31 benzer ameliyat gerçekleştirerek bu alandaki teknik ve cerrahi deneyimini güçlendirdi.

Bu başarısının üzerine koyarak yoluna devam eden KFSHRC, 2024 yılında dünyadaki ilk tamamen robotik kalp naklini ve karaciğerin sol lobunu kullanarak yaşayan bir donörden ilk tamamen robotik karaciğer naklini gerçekleştirerek yine manşetlerde kendine yer buldu ve modern tıp teknolojilerindeki son gelişmelerle paralel inovatif tıbbi çözümler sunmak konusundaki süregelen liderliğini bir kez daha pekiştirdi.

KFSHRC'nin en iyi 250 Akademik Tıp Merkezi listesinde iki yıl üst üste Orta Doğu ve Afrika'da birinci, dünya genelindeyse 20. sırada kendine yer bulması ve 2024 Brand Finance sıralamalarına göre Suudi Arabistan ve Orta Doğu'nun en değerli sağlık markası olarak takdir görmesi dikkat çekicidir. KFSHRC bunun yanında Newsweek dergisi tarafından 2025 Dünyanın En İyi Akıllı Hastaneleri listesine dâhil edildi. Daha fazla bilgi almak için www.kfshrc.edu.sa adresini ziyaret edebilir veya mediacoverage@kfshrc.edu.sa adresinden medya ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Bu duyuruya eşlik eden bir fotoğrafa şu adresten erişebilirsiniz: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a2c7a7d-dd86-4e60-9511-7aeea1d1a9cc

