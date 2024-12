Pertama Kalinya, KFSHRC Jeddah Berhasil Melakukan Transplantasi Hati Menggunakan Robot di Wilayah Barat

JEDDAH, Saudi Arabia, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Untuk pertama kalinya, King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) di Jeddah berhasil melakukan transplantasi hati menggunakan robit di Wilayah Barat pada seorang pria berusia 23 tahun yang menderita penyakit hati progresif kronis turunan. Pencapaian penting ini menegaskan komitmen KFSHRC untuk menyediakan standar tertinggi perawatan kesehatan khusus dan pengalaman pasien terbaik dalam lingkungan pendidikan dan penelitian yang komprehensif.

Prosedur ini dibedakan dengan penggunaan teknologi robot yang lengkap, baik untuk pengambilan hati donor maupun operasi transplantasi, tanpa campur tangan manusia secara langsung. Operasi ini dilakukan melalui kerja sama erat dengan tim transplantasi hati di KFSHRC di Riyadh sehingga mampu meningkatkan presisi bedah, mempersingkat waktu pemulihan, dan meminimalkan risiko komplikasi.

Setelah menjalani prosedur, pendonor dan penerima keluar dari rumah sakit dalam keadaan sehat. Hal ini menunjukkan efisiensi program transplantasi organ di Jeddah dalam menangani berbagai kasus yang rumit, yang masih belum ada tandingannya di Wilayah Barat dalam menjalankan prosedur canggih seperti itu. KFSHRC juga mengumumkan rencana untuk melakukan dua operasi transplantasi hati per bulan dengan tujuan memperluas kapasitas program dan melayani lebih banyak pasien.

KFSHRC telah mengukuhkan posisinya sebagai rujukan global dalam prosedur operasi menggunakan robot. Pada 2023, rumah sakit ini telah mengukir sejarah dengan melakukan transplantasi hati robotik pertama, diikuti dengan 31 prosedur serupa hingga saat ini, sehingga mengukuhkan keahlian teknis dan bedah di bidang ini.

Melanjutkan kesuksesan ini, pada 2024, KFSHRC kembali menjadi berita utama dengan melakukan transplantasi jantung robotik pertama di dunia dan transplantasi hati robotik pertama dari pendonor hidup menggunakan lobus kiri. Pencapaian ini makin mengukuhkan kembali kepemimpinannya yang berkelanjutan dalam memberikan solusi medis inovatif yang selaras dengan kemajuan terbaru dalam teknologi medis modern.

Patut dicatat bahwa KFSHRC telah menduduki peringkat pertama di Timur Tengah dan Afrika, serta meraih peringkat ke-20 global dalam daftar 250 Pusat Medis Akademik terbaik dunia selama dua tahun berturut-turut, dan diakui sebagai merek perawatan kesehatan paling bergengsi di Kerajaan dan Timur Tengah menurut peringkat Brand Finance 2024. Selain itu, rumah sakit ini juga dinobatkan sebagai salah satu Rumah Sakit Pintar Terbaik Dunia untuk tahun 2025 oleh majalah Newsweek. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.kfshrc.edu.sa atau hubungi tim media kami di mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a2c7a7d-dd86-4e60-9511-7aeea1d1a9cc

