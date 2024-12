Wir stellen vor: Cavli CQ10 & CQ20: Kompakte zellulare IoT-Module für vielseitige LTE-basierte vernetzte Lösungen

Die IoT-Module CQ10 und CQ20 wurden für verbesserte Datenübertragungsraten und flexible Designoptionen entwickelt und gewährleisten eine durchgängige Konnektivität, die für Industrie 4.0 und Smart-City-Anwendungen geeignet ist

SAN JOSE, Kalifornien, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cavli Wireless, ein Pionier auf dem Gebiet der IoT-Lösungen, wird in Kürze, seine vielseitigsten LTE-Cat-1/Cat-4-IoT-Mobilfunkmodule CQ10 und CQ20 mit 2G-Fallback und Yocto-Linux-basiertem Betriebssystem sowie umfassender SDK-Unterstützung für IoT-fähige Anwendungen auf den Markt bringen.

Die CQ10 und CQ20 Cellular IoT-Module von Cavli Wireless entsprechen dem 3GPP Release 10 und wurden speziell für hochmoderne IoT- und M2M-Anwendungen entwickelt. Diese Module bieten hohe Datenübertragungskapazitäten, wobei das CQ20 bis zu 150 Mbps Downlink und 50 Mbps Uplink erreicht und das CQ10 bis zu 10 Mbps Downlink und 5 Mbps Uplink erreicht. Sie sind in den Formfaktoren LCC+LGA und mPCIe erhältlich und bieten Flexibilität für verschiedene IoT-fähige Integrationen. Eine optionale integrierte eSIM in Verbindung mit dem Cavli-Hubble-Gerät und der Konnektivitätsmanagement-Plattform vereinfacht den weltweiten Einsatz.

Durch die Nutzung der Qualcomm Location Suite Gen8C Lite-Engine sind die integrierten GNSS-Funktionen der Module ideal für präzise Tracking-Anwendungen wie die Verfolgung von Vermögenswerten und Fahrzeugtelematik mit Unterstützung für GPS-, GLONASS-, Galileo-, QZSS- und SBAS-Konstellationen. Umfassende SDK-Unterstützung, betrieben durch das Betriebssystem Yocto-Linux mit Kernel 4.14. Das Software-Ökosystem auf dem Modul ermöglicht die Entwicklung kundenspezifischer Anwendungen, die OEM-Anwendungsfälle effizienter bedienen können, wodurch die Notwendigkeit an einer externen MCU entfällt. Durch die Kombination von hohem Durchsatz, globaler Einsatzfähigkeit und integrierter Verarbeitung eignen sich die CQ10 und CQ20 besonders für Anwendungen, die eine hohe Rechengeschwindigkeit, Standortgenauigkeit und globale Einsatzfähigkeit erfordern.

Die Module CQ10 und CQ20 bieten entscheidende Vorteile für verschiedene Branchen. Für Anwendungen der Industrie 4.0 ermöglichen robuste Datenraten und integriertes GNSS die Echtzeitverfolgung von Geräten, vorausschauende Wartung und eine verbesserte Fabrikautomatisierung. Diese Module unterstützen auch die Entwicklung von Smart Cities durch zuverlässige globale Konnektivität und Bandbreitenkapazität und ermöglichen intelligente Stromnetze, fortschrittliche Verkehrssysteme und robuste öffentliche Sicherheitsnetze. Bei der Verfolgung von Vermögenswerten nutzen die Module die präzise GNSS-Positionierung, die von Qualcomms Standort-Engine unterstützt wird, sowie eine umfassende LTE-Abdeckung, um genaue Echtzeit-Standortdaten über große geografische Gebiete hinweg zu liefern.

Der Cavli-Hubble-Stack verbessert die Funktionalität des Moduls weiter. Die IoT-Konnektivitäts- und Modem-Verwaltungsplattform Cavli Hubble bietet Ferndiagnose, -überwachung und -fehlerbehebung und macht so den physischen Zugang überflüssig und vereinfacht die Skalierbarkeit. Cavlis globale Partnerschaften mit Telekommunikationsanbietern gewährleisten umfassende Konnektivitätslösungen mit Schwerpunkt auf Servicequalität und Kostenoptimierung. Diese Funktion macht physische Eingriffe überflüssig und vereinfacht so die Erweiterung von IoT-Lösungen. Durch strategische Allianzen mit Betreibern auf der ganzen Welt hat Cavli eine beachtliche Präsenz aufgebaut und bietet unvergleichliche Konnektivitätslösungen, die neue Maßstäbe für Servicequalität und Kosteneffizienz setzen.

John Mathew, CEO und Chief Technology Architect von Cavli Wireless, erklärt: „Die Module CQ10 und CQ20 von Cavli stehen für unser Engagement, leistungsstarke und dennoch vielseitige Lösungen für das intelligente zellulare IoT anzubieten. Sie zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, effiziente Standortverfolgung und die Fähigkeit aus, weltweit ununterbrochene Konnektivität bereitzustellen. Diese Funktionen sind die Kernaspekte der Module CQ10 und CQ20 und heben sowohl das Produkt als auch Cavli Wireless in der IoT-Landschaft hervor.“

Mit der Einführung des CQ10 und des CQ20 bekräftigt Cavli Wireless sein Engagement für die Bereitstellung kostengünstiger, unterbrechungsfreier und überlegener zellularer IoT-Lösungen für OEMs auf der ganzen Welt, die Produkte intelligent vernetzen möchten. Kontaktieren Sie die Lösungsspezialisten von Cavli, um zu erfahren, wie die LTE-Module von Cavli Ihr nächstes Projekt verbessern können. Mit Cavli auf dem Weg zu zuverlässiger und effizienter Konnektivität.

Über Cavli Wireless

Cavli Wireless ist ein Hersteller von IoT-Mobilfunkmodulen, der IoT-Konnektivität und Datenmanagement auf einer einzigen Plattform vereint. Cavli entwickelt und produziert intelligente IoT-Mobilfunkmodule in Industriequalität, die die Zuverlässigkeit von Geräten verbessern und Entwicklungsprozesse für verschiedene Anwendungen beschleunigen. Die intelligenten Mobilfunkmodule von Cavli sind mit einer integrierten eSim-Funktionalität mit weltweiter Mobilfunkkonnektivität ausgestattet, die den Nutzern erschwingliche globale Datentarife, eine vereinfachte Geräteverwaltung und eine zentralisierte Abonnementverwaltung über die proprietäre cloudbasierte Plattform Cavli Hubble bietet.

