Mavenir dan Boost Mobile Mencapai Pengesahan Pertama Industri dan Perkhidmatan Dalam Perkhidmatan Komersial untuk Penyerahan Open RAN Antara Vendor pada Rangkaian Boost Mobile di AS

Penyelesaian Open RAN yang disambungkan melalui antara muka 3GPP Xn dalam infrastruktur 5G Boost Mobile untuk mobiliti yang lancar

Pelanggan Boost Mobile mengalami perkhidmatan tanpa gangguan dan konsisten di kawasan yang menggunakan vendor Open RAN bercampur

RICHARDSON, Texas, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir dan Boost Mobile (dahulunya DISH Wireless) mengumumkan penyerahan Open RAN antara vendor pertama dalam industri menggunakan antara muka 3GPP Xn, merentasi Rangkaian Boost Mobile. Pencapaian penting ini menunjukkan kebolehkendalian yang lancar antara vendor radio Open RAN (O-RAN) yang berbeza, titik bukti kritikal bahawa O-RAN bukan sahaja berdaya maju tetapi berkembang maju dalam penggunaan dunia sebenar.

Antara muka Xn, seperti yang ditakrifkan oleh 3GPP untuk 5G NR, memudahkan komunikasi antara nod RAN daripada vendor yang berbeza, memastikan kesinambungan panggilan tanpa gangguan dan pengalaman pengguna yang lancar. RAN dengan antara muka proprietari mengekang pengendali untuk bergantung pada rangkaian sumber tunggal terhad kepada penggunaan serantau. Antara muka Xn membolehkan penyambungan kedua-dua nod RAN terbuka dan tertutup, menggalakkan kesalingoperasian yang lebih baik dan fleksibiliti vendor merentasi rantau yang sama.

Pengesahan yang dicapai oleh Mavenir, vendor radio pihak ketiga dan Boost Mobile menyerlahkan kematangan dalam 3GPP dan O-RAN dan kemungkinan dalam mencapai persekitaran berbilang vendor yang sebenar. Dengan memanfaatkan antara muka terbuka dan kebolehoperasian yang lancar, teknologi O-RAN memastikan peranti mudah alih boleh bertukar dengan lancar antara komponen rangkaian yang berbeza tanpa menjejaskan pengalaman pengguna. Pelanggan Boost Mobile boleh menikmati perkhidmatan tanpa gangguan dan ketersambungan yang konsisten, kerana rangkaian itu terbukti mengendalikan peralihan mobiliti antara penyelesaian vendor O-RAN yang berbeza dengan lancar, tanpa sebarang gangguan.

Kejayaan pelaksanaan penyerahan antara vendor menunjukkan nilai antara muka terbuka dan potensi seni bina Open RAN. Ini menunjukkan cara antara muka terbuka memudahkan fleksibiliti dalam memilih dan menyepadukan komponen daripada berbilang vendor, mengurangkan pergantungan sumber tunggal, mengurangkan kos dan mempercepatkan kemajuan rangkaian melalui kesalingoperasian yang pantas dan kerjasama vendor. Peranan Mavenir dan Boost Mobile dalam peristiwa penting ini, bukan sahaja menyerlahkan kepimpinan industri dalam penyelesaian Open RAN, tetapi mengukuhkan komitmen mereka untuk menyampaikan penyelesaian ketersambungan unggul yang mempertingkatkan pengalaman pengguna.

“Di Boost Mobile, kami percaya bahawa kuasa Open RAN boleh memacu inovasi dan mempertingkatkan pengalaman pelanggan,” kata Eben Albertyn, Ketua Pegawai Teknologi, Boost Mobile. “Dengan menerima piawaian terbuka dan kesalingoperasian, kami, bersama-sama dengan bantuan Mavenir dan vendor radio pihak ketiga yang lain, bukan sekadar membina rangkaian yang lebih fleksibel; kami membuka jalan untuk masa depan yang berkaitan di mana setiap pelanggan boleh menikmati ketersambungan yang lancar merentasi Rangkaian Boost Mobile.”

“Pencapaian ini menandakan peristiwa penting dalam evolusi Open RAN, yang dimungkinkan melalui kerjasama dengan Boost Mobile,” kata Pardeep Kohli, Presiden, Ketua Pegawai Eksekutif, Mavenir. “Dengan membolehkan penyerahan antara vendor yang lancar, Mavenir mempamerkan cara Open RAN menyampaikan rangkaian yang fleksibel, kos efektif dan boleh dikendalikan. Pencapaian ini menekankan komitmen kami untuk memperkasakan pengendali supaya boleh membina rangkaian vendor-agnostik, memastikan ketersambungan berskala dan berkualiti tinggi untuk pelanggan mereka.”

Perihal Mavenir

Mavenir sedang membina masa depan rangkaian hari ini dengan penyelesaian asli awan, didayakan AI yang reka bentuk hijau, memperkasakan pengendali untuk merealisasikan faedah 5G dan mencapai rangkaian pintar, automatik dan boleh diprogramkan. Sebagai perintis Open RAN dan pengganggu industri yang terbukti, penyelesaian Mavenir yang memenangi anugerah menyampaikan automasi dan pengewangan merentasi rangkaian mudah alih secara global, mempercepatkan transformasi rangkaian perisian untuk lebih daripada 300 Pembekal Perkhidmatan Komunikasi di lebih 120 negara, yang memberi perkhidmatan kepada lebih 50% daripada pelanggan dunia. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari www.mavenir.com

