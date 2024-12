Mavenir และ Boost Mobile ประสบความสำเร็จในการได้รับการรับรองและให้บริการเชิงพาณิชย์เป็นรายแรกในอุตสาหกรรมสำหรับการส่งมอบ Open RAN ระหว่างผู้จำหน่ายบนเครือข่าย Boost Mobile ในสหรัฐอเมริก…

โซลูชัน Open RAN เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เฟซ 3GPP Xn ภายในโครงสร้างพื้นฐาน 5G ของ Boost Mobile เพื่อการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ

ลูกค้าของ Boost Mobile จะได้สัมผัสประสบการณ์การให้บริการที่ไม่หยุดชะงักและสม่ำเสมอในพื้นที่ที่ใช้ผู้จำหน่าย Open RAN แบบผสม

ริชาร์ดสัน เท็กซัส, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir และ Boost Mobile (เดิมชื่อ DISH Wireless) ประกาศการเป็นรายแรกในการส่งมอบ Open RAN ระหว่างผู้จำหน่ายในอุตสาหกรรม โดยใช้อินเทอร์เฟซ 3GPP Xn ทั่วทั้งเครือข่าย Boost Mobile เหตุการณ์สำคัญนี้แสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างผู้จำหน่ายคลื่นวิทยุ Open RAN (O-RAN) ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า O-RAN ไม่เพียงแต่สามารถใช้งานได้จริงเท่านั้น แต่ยังประสบความสำเร็จในการปรับใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงอีกด้วย

อินเทอร์เฟซ Xn ซึ่งกำหนดโดย 3GPP สำหรับ 5G NR ช่วยให้การสื่อสารระหว่างโหนด RAN จากผู้จำหน่ายที่แตกต่างกันนั้นสะดวกขึ้น จึงช่วยให้การโทรเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงักและช่วยให้ผู้ใช้มีประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น RAN ที่มีอินเทอร์เฟซที่เป็นกรรมสิทธิ์นั้น จำกัดผู้ให้บริการให้ต้องพึ่งพาเครือข่ายแหล่งเดียวที่จำกัดการใช้งานในระดับภูมิภาค อินเทอร์เฟซ Xn ช่วยให้เชื่อมต่อโหนด RAN ระหว่างกันทั้งแบบเปิดและแบบปิดได้ ซึ่งช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันมากขึ้นและส่งเสริมความยืดหยุ่นของผู้จำหน่ายในภูมิภาคเดียวกัน

การรับรองที่ได้รับจาก Mavenir ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายคลื่นวิทยุบุคคลที่สามและ Boost Mobile ได้เน้นย้ำถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของ 3GPP และ O-RAN และความเป็นไปได้ในการบรรลุสภาพแวดล้อมของผู้จำหน่ายหลายรายอย่างแท้จริง เทคโนโลยี O-RAN ช่วยให้มั่นใจได้ว่า อุปกรณ์พกพาสามารถสลับไปมาระหว่างส่วนประกอบเครือข่ายต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ เนื่องจากใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เฟซแบบเปิดและการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น ลูกค้าของ Boost Mobile สามารถเพลิดเพลินไปกับบริการที่ไม่หยุดชะงักและการเชื่อมต่อที่สม่ำเสมอ เนื่องจากเครือข่ายได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถจัดการการเปลี่ยนผ่านการเคลื่อนที่ระหว่างโซลูชันของผู้จำหน่าย O-RAN ต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่นโดยไม่หยุดชะงัก

การประสบความสำเร็จในการนำการส่งมอบระหว่างผู้จำหน่ายมาใช้งานถือเป็นตัวอย่างของคุณค่าของอินเทอร์เฟซแบบเปิดและศักยภาพของสถาปัตยกรรม Open RAN ซึ่งแสดงให้เห็นวิธีการที่อินเทอร์เฟซแบบเปิดช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการเลือกและบูรณาการส่วนประกอบจากผู้จำหน่ายหลายราย ลดการพึ่งพาแหล่งข้อมูลเดียว ลดต้นทุน และเร่งความก้าวหน้าของเครือข่ายผ่านการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วและความร่วมมือของผู้จำหน่าย บทบาทของ Mavenir และ Boost Mobile ในก้าวสำคัญนี้ไม่เพียงเน้นย้ำถึงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในโซลูชัน Open RAN เท่านั้น แต่ยังตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการส่งมอบโซลูชันการเชื่อมต่อที่เหนือกว่า ซึ่งช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้อีกด้วย

“ที่ Boost Mobile เราเชื่อมั่นในพลังของ Open RAN ที่จะขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า” Eben Albertyn ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Boost Mobile กล่าว “การนำมาตรฐานเปิดและการทำงานร่วมกันมาใช้นั้นทำให้เรา พร้อมด้วยความช่วยเหลือจาก Mavenir และผู้จำหน่ายคลื่นวิทยุบุคคลที่สามรายอื่น ไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเท่านั้น แต่เรายังปูทางไปสู่อนาคตที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งเป็นที่ที่ลูกค้าทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับการเชื่อมต่อที่ราบรื่นทั่วทั้งเครือข่าย Boost Mobile”

“ความสำเร็จนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนา Open RAN ซึ่งเกิดขึ้นได้ผ่านความร่วมมือกับ Boost Mobile” Pardeep Kohli ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Mavenir กล่าว “Mavenir แสดงให้เห็นว่า Open RAN มอบเครือข่ายที่ยืดหยุ่น คุ้มทุน และทำงานร่วมกันได้อย่างไรโดยการทำให้สามารถส่งมอบระหว่างผู้จำหน่ายได้อย่างราบรื่น เหตุการณ์สำคัญครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมให้ผู้ให้บริการสามารถสร้างเครือข่ายที่ไม่ขึ้นอยู่กับผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้าจะได้รับการเชื่อมต่อที่มีคุณภาพสูงและปรับขนาดได้”

เกี่ยวกับ Mavenir

Mavenir กำลังสร้างอนาคตของเครือข่ายด้วยโซลูชันระบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้ AI ขับเคลื่อน ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้จำหน่ายสามารถใช้ประโยชน์จาก 5G และสร้างเครือข่ายที่อัจฉริยะ อัตโนมัติ และสามารถตั้งโปรแกรมได้ ในฐานะผู้ริเริ่ม Open RAN และผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โซลูชันที่ได้รับรางวัลของ Mavenir กำลังส่งมอบระบบอัตโนมัติและการสร้างรายได้ผ่านเครือข่ายมือถือทั่วโลก โดยเร่งการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายซอฟต์แวร์สำหรับผู้จำหน่ายด้านการสื่อสารมากกว่า 300 รายในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้มากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.mavenir.com

ข้อมูลติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.