Mavenir ו-Boost Mobile משיגים אישור ראשון בתעשייה בשירות מסחרי עבור מסירת Open RAN בין ספקיות ברשת של Boost Mobile בארצות הברית

פתרונות Open RAN מחוברים באמצעות ממשק 3GPP Xn בתוך תשתית ה-5G של Boost Mobile כדי לספק ניידות חלקה

לקוחות Boost Mobile חווים שירות עקבי ללא הפרעה באזורים המשתמשים בעירוב של ספקיות Open RAN

ריצ'רדסון, טקסס, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir ו-Boost Mobile (לשעבר DISH Wireless) מכריזות על מסירת Open RAN בין ספקיות ראשונה בתעשייה באמצעות ממשק 3GPP Xn, ברחבי הרשת של Boost Mobile. ציון דרך זה מדגים את יכולת הפעולה ההדדית החלקה בין ספקיות רדיו המבוסס על Open RAN (O-RAN), נקודת הוכחה קריטית לכך ש-O-RAN היא לא רק טכנולוגיה שמציעה היתכנות, אלא כזו שמצליחה גם בפריסות מציאותיות.

ממשק Xn, כפי שהוגדר בידי 3GPP עבור 5G NR, מקל על תקשורת בין צמתי RAN של ספקיות שונות, ומבטיח רציפות שיחות ללא הפרעה וחווית משתמש חלקה. RAN עם ממשקים קנייניים מגביל את המפעילות להסתמכות על רשתות ממקור יחיד שמוגבלות לפריסות אזוריות. ממשק ה-Xn מאפשר חיבור בין צמתי RAN פתוחים וסגורים, מקדם יכולת פעולה הדדית ברמה גבוהה יותר וכן גמישות בבחירת הספקיות ברחבי אותו אזור.

האישור שהושג על ידי Mavenir, ספקית רדיו צד שלישי ו-Boost Mobile מדגיש את הבשלות בשימוש ב-3GPP ו-O-RAN ואת האפשרויות להשגת סביבה מרובת ספקיות אמיתית. על ידי מינוף ממשקים פתוחים ויכולת פעולה הדדית חלקה, טכנולוגיית O-RAN מבטיחה שמכשירים ניידים יכולים לעבור בצורה חלקה בין רכיבי רשת שונים מבלי להשפיע על חוויית המשתמש. לקוחות Boost Mobile יכולים ליהנות משירות ללא הפרעה וקישוריות עקבית, שכן הוכח שהרשת מטפלת במעברי ניידות בין ספקיות פתרונות O-RAN שונים בצורה חלקה, ללא כל הפרעה.

היישום המוצלח של מסירה בין ספקיות ממחיש את הערך של ממשקים פתוחים ואת הפוטנציאל של ארכיטקטורת Open RAN. זה מדגים כיצד ממשקים פתוחים מקלים על הגמישות בבחירה ועל השילוב של רכיבים ממספר ספקיות, מפחיתים את התלות במקור יחיד, מקטינים עלויות ומאיצים את התקדמות הרשת באמצעות יכולת פעולה הדדית מהירה ושיתוף פעולה בין הספקיות. מעבר לכך שהתפקיד של Mavenir ו- Boost Mobile בציון דרך זה מדגיש את המובילות שלהן התעשייה בפתרונות Open RAN, אלא מחזק את המחויבות שלהן לספק פתרונות קישוריות מעולים המשפרים את חוויית המשתמש.

"ב-Boost Mobile, אנו מאמינים בכוח של Open RAN להניע חדשנות ולשפר את חוויית הלקוח", אמר אבן אלברטין (Eben Albertyn), מנהל טכנולוגיה ראשי, Boost Mobile. "על ידי אימוץ סטנדרטים פתוחים ויכולת פעולה הדדית, אנחנו, יחד עם העזרה של Mavenir וספקית הרדיו צד שלישי האחרת, לא רק בונים רשת גמישה יותר - אנחנו סוללים את הדרך לעתיד מקושר שבו כל לקוח יוכל ליהנות מקישוריות חלקה ברחבי רשת Boost Mobile".

"הישג זה מסמן ציון דרך משמעותי בהתפתחות של Open RAN, שהתאפשרה באמצעות שיתוף הפעולה עם Boost Mobile", אמר פרדיפ קוהלי (Pardeep Kohli), נשיא ומנכ"ל Mavenir. "על ידי הפעלת מסירות חלקות בין ספקיות, Mavenir מציגה כיצד Open RAN מספקת רשתות גמישות, חסכוניות עם יכולת פעולה הדדית. ציון דרך זה מדגיש את המחויבות שלנו להעצים מפעילות לבנות רשתות אגנוסטיות של ספקיות, תוך הבטחת קישוריות ניתנת להרחבה ואיכות גבוהה ללקוחותיהן".

אודות Mavenir

Mavenir בונה את עתיד הרשתות כיום פתרונות מבוססי ענן, מבוססי בינה מלאכותית, ירוקים מעצם עיצובם, המאפשרים למפעילים לממש את היתרונות של 5G ולהשיג רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות. כחלוצת Open RAN וכמחדשת מוכחת בתעשייה, Mavenir מתגאה בפתרונות עטורי פרסים שמספקים מיכון ומוניטיזציה ברחבי רשתות סלולריות ברחבי העולם, והיא מאיצה את ההמרה לשימוש ברשתות מבוססות תוכנה עבור יותר מ-300 שירותי תקשורת ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יותר מ-50% מכלל המשתמשים בעולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.mavenir.com .

