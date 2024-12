Mavenir y Boost Mobile logran primera validación del sector y servicio comercial interno para transferencia de Open RAN entre proveedores en la Red Boost Mobile en Estados Unidos

Soluciones Open RAN conectadas a través de una interfaz 3GPP Xn dentro de la infraestructura 5G de Boost Mobile para movilidad perfecta

Los clientes de Boost Mobile experimentan servicio ininterrumpido y consistente en áreas que utilizan proveedores mixtos de Open RAN

RICHARDSON, Texas, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir y Boost Mobile (anteriormente DISH Wireless) anuncian la primera transferencia de Open RAN entre proveedores del sector utilizando la interfaz 3GPP Xn, a través de la Red Boost Mobile. Este gran logro demuestra la interoperabilidad transparente entre diferentes proveedores de radio Open RAN (O-RAN), un punto de prueba crítico de que O-RAN además de ser viable también prospera en implementaciones del mundo real.

La interfaz Xn, tal como la define el 3GPP para 5G NR, facilita la comunicación entre nodos RAN de diferentes proveedores, garantizando la continuidad ininterrumpida de las llamadas y una experiencia de usuario sin dificultades. RAN con interfaces exclusivas restringen a los operadores a confiar en redes de fuente única confinadas a implementaciones regionales. La interfaz Xn permite la interconexión de nodos RAN abiertos y cerrados, promoviendo mayor interoperabilidad y flexibilidad del proveedor en la misma región.

La validación lograda por Mavenir, un proveedor de radio de terceros y Boost Mobile destaca la madurez en 3GPP y O-RAN y las posibilidades de lograr un entorno verdaderamente de múltiples proveedores. Al aprovechar las interfaces abiertas y la interoperabilidad fluida, la tecnología O-RAN garantiza que los dispositivos móviles puedan cambiar sin dificultades entre los diferentes componentes de la red sin afectar la experiencia del usuario. Los clientes de Boost Mobile pueden disfrutar de un servicio ininterrumpido y conectividad consistente, ya que se ha demostrado que la red maneja las transiciones de movilidad entre diferentes soluciones de proveedores de O-RAN de manera transparente, sin ninguna interrupción.

La implementación exitosa de la transferencia entre proveedores ejemplifica el valor de las interfaces abiertas y el potencial de arquitectura Open RAN. Esto demuestra cómo las interfaces abiertas facilitan la flexibilidad en la elección e integración de componentes de múltiples proveedores, reduciendo la dependencia de una sola fuente, reduciendo los costos y acelerando los avances de la red a través de una rápida interoperabilidad y colaboración con los proveedores. El rol de Mavenir y Boost Mobile en este logro no solo destaca el liderazgo del sector en soluciones Open RAN, sino que refuerza su compromiso de ofrecer soluciones de conectividad superiores que mejoren las experiencias de los usuarios.

"En Boost Mobile, creemos en el poder de Open RAN para impulsar la innovación y mejorar la experiencia del cliente", dijo Eben Albertyn, director de tecnología de Boost Mobile. "Al adoptar estándares abiertos e interoperabilidad, nosotros, junto con la ayuda de Mavenir y el otro proveedor de radio de terceros, no solo estamos desarrollando una red más flexible; estamos preparando el terreno para un futuro conectado donde cada cliente pueda disfrutar de una conectividad transparente a través de la Red Boost Mobile".

"Este logro marca un hito significativo en la evolución de Open RAN, hecho posible gracias a la colaboración con Boost Mobile", dijo Pardeep Kohli, presidente y director ejecutivo de Mavenir. "Al permitir transferencias entre proveedores sin dificultades, Mavenir está mostrando cómo Open RAN ofrece redes flexibles, rentables e interoperables. Este hito subraya nuestro compromiso de capacitar a los operadores para desarrollar redes independientes de los proveedores, asegurando una conectividad escalable y de alta calidad para sus clientes".

Acerca de Mavenir

Mavenir hoy construye el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube y habilitadas por IA, que son ecológicas por diseño, capacitando a los operadores a maximizar los beneficios de 5G y alcanzar redes inteligentes, automatizadas y programables. Como pionero de Open RAN (Red de acceso de radio abierto) y disruptor comprobado del sector, las soluciones galardonadas de Mavenir ofrecen automatización y monetización en redes móviles en todo el mundo, acelerando la transformación de la red de software para más de 300 proveedores de servicios de comunicaciones en más de 120 países, que atienden a más del 50% de los suscriptores del mundo. Para más información visite, www.mavenir.com

Contactos Mavenir PR:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

