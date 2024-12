Founder Group 携人工智能驱动无人机技术进军 1800 亿美元人工智能市场，聚焦于太阳能电站巡检

吉隆坡,马来西亚, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Founder Group Limited (纳斯达克股票代码:FGL,下称“Founder Group”或“公司”) 是马来西亚领先的太阳能光伏系统工程、采购、建设和调试 (EPCC) 解决方案供应商。公司欣然宣布与 VC AI Limited (下称“VC.AI”) 建立战略合作伙伴关系,共同开发先进的人工智能驱动无人机 (UAV),专注于太阳能电站巡检,以确保太阳能电站的最佳运行效果。

除了标准的地形测绘功能、热成像摄像头和轻量化设计外,这些无人机还融合了 VC.AI 专有的生成式人工智能软件和先进的深度学习算法。 凭借这些技术,无人机能够在巡检过程中自动识别异常,检测太阳能电池板的缺陷或故障,摆脱人工干预。 与传统人工方法相比,该技术大大提高了太阳能电站的巡检效率。 通过在 FGL 自有及客户的太阳能电站部署人工智能驱动的无人机,公司可以提升运营效率,同时优化太阳能运营与维护 (O&M) 流程。

根据 Statista 的数据,全球人工智能市场规模在 2024 年超过了 1800 亿美元,相较于 2023 年增长了近 500 亿美元。 这一增长趋势预计将持续,市场规模有望到 2030 年突破 8000 亿美元。 同样,基于无人机的太阳能巡检服务全球市场规模预计到 2032 年将达 38 亿美元,并在 2024 年至 2032 年间实现高达 16.5% 的年复合增长率 (CAGR)。 与此同时,根据 Transparency Market Research 的数据,全球太阳能运营与维护市场规模预计到 2034 年将增长至 164 亿美元,并在 2024 年至 2034 年间实现 10.1% 的年复合增长率。 随着无人机技术不断突破、太阳能应用日益普及,以及无人机作为高效且具成本效益的巡检解决方案逐渐获得认可,这些趋势正呈现出蓬勃发展之势。 随着太阳能电站和商业太阳能设施的快速发展,无人机巡检服务的需求预计将稳步增长,从而巩固其在可再生能源领域中举足轻重的地位。

Founder Group Limited 首席执行官 Lee Seng Chi 表示:“此次合作标志着太阳能电站管理领域的一次重大变革,我们将公司在太阳能 EPCC 解决方案领域的专业优势与 VC.AI 的前沿人工智能技术相结合。 我们深信,整合无人机技术将极大提升太阳能电站巡检的效率,优化太阳能运营与维护服务,并为增加收入渠道创造新机遇。”

关于 Founder Group Limited

Founder Group Limited 是一家专注于马来西亚太阳能光伏 (PV) 设施的全流程工程、采购、建设和调试 (EPCC) 解决方案提供商。 公司的主要业务集中在两个关键领域:大型太阳能项目以及商业和工业 (C&I) 太阳能项目。 公司的使命是为客户提供创新的太阳能安装服务,推广生态友好资源,并实现碳中和目标。

如需了解该公司的更多信息,请访问 https://www.founderenergy.com.my/ 。

关于 VC AI Limited

VC.AI 专注于交付一站式人工智能解决方案,通过提供先进硬件、GPU 占用空间、人工智能大型语言模型 (LLM) 开发以及人工智能网络安全服务,帮助企业实现人工智能应用。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述,反映我们的当前预期和对未来事件的看法。 已知和未知的风险、不确定性以及其他因素(包括公司向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”部分所列内容),可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的情况有实质性差异。 您可以通过“可能”、“将”、“期望”、“预期”、“旨在”、“预估”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能”、“潜力”、“继续”等词汇或类似表达来识别这些前瞻性陈述。 作出这些前瞻性陈述时,主要基于我们目前就可能影响我们的财务状况、经营业绩、业务策略和财务需求的未来事件的预期和预测。 这些前瞻性陈述涉及多种风险和不确定性。 除非适用法律要求,否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因而在陈述发布日之后更新或修改,还是为反映意外事件发生而更新或修改。 我们通过这些警示说明对所有前瞻性陈述进行限定。

联系信息:

媒体垂询请联系:

Founder Group Limited

info@founderenergy.com.my

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.