CanaDon dévoile les villes les plus généreuses du Canada

Centre Wellington occupe la première place des villes les plus généreuses par habitant du Canada en 2024 pour la deuxième année consécutive

TORONTO, 12 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CanaDon , la plus grande plateforme en ligne permettant de verser et recueillir des dons, a nommé Centre Wellington (Ontario) la ville la plus généreuse du Canada en fonction du nombre de donateurs par habitant parmi les 200 villes les plus peuplées au pays, sur base des dons effectués sur CanaDon.* Avec 6,27 % de la population totale (31 093 habitants) de Centre Wellington ayant contribué à un organisme de bienfaisance par l’intermédiaire de CanaDon au 30 novembre 2024, c’est la deuxième année que la communauté reçoit ce titre.

Voici les 10 villes les plus généreuses du Canada :

Centre Wellington, Ontario (6,27 % des résidents ont fait un don). Collingwood, Ontario (5,6 % des résidents ont fait un don; la ville se classait également en 2e place en 2023). Fort Erie, Ontario (5,27 % des résidents ont fait un don : une hausse par rapport à 2023, où la ville occupait la 4e place). North Vancouver, Colombie-Britannique (4,62 % des résidents ont fait un don : une hausse par rapport à 2023, où la ville occupait la 6e place). Victoria, Colombie-Britannique (4,58 % des résidents ont fait un don : une hausse par rapport à 2023, où la ville occupait la 7e place). Fredericton, Nouveau-Brunswick (4,25 % des résidents ont fait un don : une hausse par rapport à 2023, où la ville occupait la 8e place). St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador (4,23 % des résidents ont fait un don : une hausse par rapport à 2023, où la ville occupait la 3e place). Whitehorse, Yukon (4,10 % des résidents ont fait un don : une baisse par rapport à 2023, où la ville occupait la 5e place). Waterloo, Ontario (4,07 % des résidents ont fait un don : la ville se maintient à la 9e place par rapport à 2023). Brant, Ontario (3,94 % des résidents ont fait un don : une hausse par rapport à 2023, où la ville occupait la 11e place).

« C’est formidable de voir autant de petites villes se classer parmi les collectivités les plus généreuses du Canada cette année! Cela montre à quel point elles peuvent se mobiliser pour avoir un impact important, a déclaré M. Duke Chang, président et chef de la direction de CanaDon. À l’approche de la fin de l’année, CanaDon invite tous les Canadiens à donner ce qu’ils peuvent pendant les fêtes pour soutenir des causes qui leur tiennent à cœur, ou pour avoir un impact dans leur communauté locale, qu’ils choisissent de faire un don, de faire du bénévolat ou en faisant autrement preuve de générosité. »

D’autres grandes villes du Canada se classent parmi les 200 villes les plus généreuses du pays. On notera :

Halifax, Nouvelle-Écosse, 22e place (3,35 % des résidents ont fait un don, soit une baisse par rapport à 2023 où la ville occupait la 12e place)

Ottawa, Ontario, 25e place (3,21 % des résidents ont fait un don, soit une hausse par rapport à 2023 où la ville occupait la 26e place)

Vancouver, Colombie-Britannique, 38e place (2,78 % des résidents ont fait un don, soit une hausse par rapport à 2023 où la ville occupait la 41e place)

Toronto, Ontario, 39e place (2,73 % des résidents ont fait un don, soit une baisse par rapport à 2023 où la ville occupait la 37e place)

Calgary, Alberta, 49e place (2,58 % des résidents ont fait un don, soit une hausse par rapport à 2023 où la ville occupait la 61e place)

Hamilton, Ontario, 56e place (2,43 % des résidents ont fait un don, soit une baisse par rapport à 2023 où la ville occupait la 53e place)

Edmonton, Alberta, en 57e place (2,39 % des résidents ont fait un don, soit une hausse par rapport à 2023 où la ville occupait la 68e place)

Winnipeg, Manitoba, en 66e place (2,27 % des résidents ont fait un don, soit une hausse par rapport à 2023 où la ville occupait la 69e place)

Mississauga, Ontario, en 96e place (1,85 % des résidents ont fait un don, soit une baisse par rapport à 2023 où la ville occupait la 88e place)

Montréal, Québec, en 148e place (0,93 % des résidents ont fait un don, soit une baisse par rapport à 2023 où la ville occupait la 143e place)

Parmi les provinces les plus généreuses du Canada, celles de l’Atlantique se classent le mieux dans le palmarès de 2024 :

La Nouvelle-Écosse a été nommée la province la plus généreuse du Canada (2,63 % des résidents ont fait un don; la province conserve ainsi sa première place, comme en 2023) L’Ontario est la deuxième province la plus généreuse (2,35 % des résidents ont fait un don : une progression par rapport à sa 4e place en 2023) Terre-Neuve-et-Labrador (2,32 % des résidents ont fait un don; la province continue d’occuper la 3e place, comme en 2023) Île-du-Prince-Édouard (2,29 % des résidents ont fait un don, soit une baisse par rapport à 2023, où elle se classait en 2e place) Alberta (2,05 % des résidents ont fait un don, soit une progression par rapport à la 6e place en 2023) Colombie-Britannique (1,99 % des résidents ont fait un don; la province descend de la 5e place qu’elle occupait en 2023) Nouveau-Brunswick (1,96 % des résidents ont fait un don; la province continue d’occuper la 7e place, comme en 2023) Manitoba (1,82 % des résidents ont fait un don; la province continue d’occuper la 8e place, comme en 2023) Saskatchewan (1,15 % des résidents ont fait un don; la province continue d’occuper la 9e place, comme en 2023) Québec (0,62 % des résidents ont fait un don; la province continue d’occuper la 10e place, comme en 2023)

Parmi les territoires du Canada, aucun changement n’a été constaté dans le classement de 2024 :

Le Yukon a été nommé le territoire le plus généreux du Canada (3,26 % des résidents ont fait un don; le territoire conserve donc sa première place, comme en 2023) Les Territoires du Nord-Ouest (2,90 % des résidents ont fait un don, soit la même place qu’en 2023) Le Nunavut (0,32 % des résidents ont fait un don, soit la même place qu’en 2023)



Vous trouverez la liste complète des villes les plus généreuses du Canada ici .

* Remarque pour les lecteurs : la liste des communautés les plus généreuses de l’année dernière comprenait les 197 collectivités les plus peuplées du Canada. La liste de 2024 comprend les 200 collectivités les plus peuplées.

Ressources

Vous pouvez télécharger une trousse pour les médias ici .

. CanaDon peut organiser des entrevues entre les médias et des organismes de bienfaisance canadiens locaux pour parler de leur impact, de leurs défis et de la manière dont les Canadiens peuvent les soutenir pendant cette période des fêtes.

Au sujet de CanaDon

CanaDon est la plus grande plateforme au pays permettant de verser et de recueillir des dons en ligne, mais aussi un organisme de bienfaisance faisant progresser la philanthropie au moyen de la technologie. Pour les Canadiens, CanadaHelps.org est une destination sûre et fiable pour découvrir et soutenir tous les organismes de bienfaisance au Canada. CanaDon développe aussi une technologie abordable pour la collecte de fonds, utilisée par plus de 30 000 organismes de bienfaisance, en plus d’offrir une formation et une éducation gratuites afin que, quelle que soit leur taille, tous les organismes de bienfaisance puissent renforcer leur impact et réussir à l’ère numérique. Depuis l’an 2000, plus de 4,8 millions de personnes ont versé plus de 3,2 milliards de dollars par l’intermédiaire de CanaDon. Entrez en contact avec CanaDon sur X , Facebook , Instagram et LinkedIn .

Personne ressource pour les médias :

Jodi Echakowitz

Boulevard PR (au nom de CanaDon)

media@canadahelps.org

