Quadient reconnue Leader mondial dans la génération automatisée de documents et la gestion des communications client par IDC

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce avoir été désignée Leader dans l'évaluation IDC MarketScape : Évaluation mondiale des solutions de génération automatisée de documents et de gestion des communications client 2024 (doc # US52111324, décembre 2024).

« Quadient a transformé la gestion des communications client grâce à sa plateforme intégrée, offrant des expériences personnalisées et omnicanales qui unifient les points de contact et améliorent l'expérience client », déclare Marci Maddox, Vice-Présidente de la Recherche, Stratégies d’Expérience Digitale chez IDC et auteure du rapport. « Le tableau de bord de cartographie des parcours clients de Quadient offre une vue complète des interactions avec les clients, combinant données en temps réel et environnement collaboratif. De plus, Quadient accorde une priorité à l'inclusivité en intégrant des fonctionnalités d'accessibilité telles que la structure sémantique et les options à contraste élevé. Quadient établit ainsi de nouvelles normes pour des communications client efficaces et accessibles ».

L'outil d’évaluation IDC MarketScape, qui propose des analyses quantitatives et qualitatives des technologies de l'information et des communications, a mis en avant plusieurs points forts de Quadient, notamment :

Une solution complète de génération de documents avec des capacités avancées de gestion des flux de travail et une aptitude à traiter plusieurs formats et sources de données pour offrir des expériences utilisateurs personnalisées.

Des fonctions collaboratives, notamment un panneau de discussion similaire à Slack pour les échanges omnicanaux, une intégration à JIRA pour une gestion de projet fluide, ainsi que des outils avancés pour l'édition interactive et la relecture, garantissant des communications client précises et efficaces avec les clients.

Un engagement fort en matière d’accessibilité et d’inclusivité, en intégrant des structures sémantiques, des textes alternatifs, des options à contraste élevé et des aides à la navigation, permettant aux personnes en situation de handicap de comprendre et d’utiliser facilement les documents et communications générés.





Selon le rapport IDC MarketScape : « Les grandes entreprises et celles de taille moyenne devraient envisager Quadient si elles recherchent une plateforme de communication robuste pour des applications complexes, à fort volume, ainsi qu’une diffusion multicanale d'informations critiques hautement personnalisées à destination de parties prenantes variées ».

« Nous sommes fiers d'être reconnus comme Leader dans le prestigieux rapport IDC MarketScape », a déclaré Chris Hartigan, Directeur des solutions digitales chez Quadient. « Nos clients font face à une pression croissante pour digitaliser et automatiser les points de contact interactifs et personnalisés avec leurs clients. En s'appuyant sur Quadient Inspire pour gérer les communications critiques, les entreprises exploitent la puissance de l'IA et du cloud pour réduire la complexité organisationnelle et les coûts, renforcer la sécurité des données, et se prémunir contre les risques de non-conformité, tout en enrichissant l'expérience client ».

Pour accéder gratuitement à l'IDC MarketScape, visitez : https://www.quadient.com/fr/ressources/idc-marketscape-ccm-classement.

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs IDC MarketScape est conçu pour offrir une vue d'ensemble de la compétitivité des fournisseurs de technologies et de services dans un secteur donné. Cette recherche s'appuie sur une méthodologie d'évaluation rigoureuse, combinant des critères qualitatifs et quantitatifs, qui aboutit à une représentation graphique unique de la position de chaque fournisseur sur le marché. IDC MarketScape propose un cadre clair permettant de comparer de manière significative les offres de produits et services, les capacités, les stratégies, ainsi que les facteurs de succès actuels et futurs des fournisseurs technologiques. Ce cadre offre également aux acheteurs de technologies une évaluation à 360 degrés des forces et faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

