El proyecto PRESERVE celebrará su acto de clausura para presentar las innovaciones en envases sostenibles

BERLÍN, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El proyecto PRESERVE, una innovadora iniciativa de Horizonte 2020, celebrará su acto de clausura el 12 de diciembre como evento paralelo a la Conferencia Europea de Bioplásticos. En este evento histórico se destacarán los logros vanguardistas del proyecto, sus avances y una hoja de ruta orientada al futuro de los envases sostenibles.

La jornada se abrirá con un discurso de bienvenida del Dr. Aldo R. Reyes, coordinador del proyecto, que establecerá las bases de un programa atractivo. En la primera sesión se destacarán los logros más notables del proyecto. Las ponencias abordarán los avances pioneros en barreras al oxígeno de base biológica, a cargo de Kristina Eißenberger (Universidad de Albstadt-Sigmaringen), los envases alimentarios de nueva generación a base de PHA, a cargo de Willem Uyttendaele (Centexbel), y las estrategias biotecnológicas innovadoras para reciclar materiales biodegradables, a cargo de Steven Verstichel (Normec OWS). Nicolò Fortunati (Planet Bioplastics) abordará el tema de la separación de materiales y el reciclaje de láminas multicapa, mientras que Ana Guerra (Südpack) tratará los retos de la ampliación de las soluciones de base biológica. Por último, Carla Bartolomé y Matteo Maccanti (ITENE/NTT) realizarán una presentación sobre la sostenibilidad y circularidad de los envases de base biológica, seguida de una sesión de preguntas y respuestas.

Gran parte del acto se dedicará a desvelar la Hoja de ruta de la innovación de PRESERVE 2030, presentada por Estela López-Hermoso (EUBP), mientras que su importancia se debatirá con Teresa Calvo (Itene) y Daniele Spinelli (NTT) en una mesa redonda. Los próximos pasos en materia de envases sostenibles se debatirán entre líderes del sector como Marc Vetterli (V-ZUG), Marc Meijers (DenimX) y Matthias Schrägle (Südpack).

En el evento también se incluyen actualizaciones de los proyectos relacionados de Horizonte 2020 UpPE-T, UPLIFT, BioRadar y Bio4Human, que mostrarán los avances colaborativos en tecnologías de base biológica.

El Dr. Aldo Reyes comentó: «El proyecto PRESERVE ha tratado sistemáticamente de ampliar los límites de lo que es posible en materia de envases sostenibles. Este acto de clausura no se limita a celebrar nuestros logros colectivos, sino que sienta un precedente fundamental para el estudio de nuevos diseños y tecnologías de envases de base biológica, además de constituir un paso crucial a la hora de forjar juntos el futuro de este sector».

La jornada concluirá con una sesión de trabajo en red, en la que se fomentarán las iniciativas de colaboración y exploración de vías para poner en práctica estas soluciones.

Acerca de PRESERVE

Financiado por el programa Horizonte 2020 de la UE, el proyecto PRESERVE ha impulsado el progreso de las tecnologías de envasado de base biológica para promover la sostenibilidad y la circularidad. En funcionamiento desde 2020, concluye su labor el 31 de diciembre de 2024.

https://www.preserve-h2020.eu/

Para obtener más información e inscribirse:

Estela López-Hermoso

European Bioplastics

lopez-hermoso@european-bioplastics.org

https://www.european-bioplastics.org/events/ebc/side-event-preserve/

+49 176 3215 1358

La fotografía que acompaña a este anuncio está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05ad871c-1a9f-4590-9f69-5afe0c167a1d

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.