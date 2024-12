ビットゲット (Bitget) 、BTC準備金と1:1で連動するラップドビットコイン (Wrapped Bitcoin) トークンのローンチを発表

セイシェル・ビクトリア発, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、ネイティブラップドビットコイン (BGBTC) をローンチし、ビットコイン (BTC) 保有者に収益機会を提供する。 新たに導入されたこの機能により、柔軟なステーキングオプションの利用と報酬の増加を通じて、ユーザーのBTC保有の潜在能力を最大限に引き出す新たなルートを提供する。 BGBTCはBTCと1:1の比率で裏付けられ、価値の等価性を維持し、より広範なエコシステムへのシームレスな統合を保証する。 BTC保有者がさらなる価値を得られるように設計されており、ビットコインを保有しながらDeFiの機会に参加することができる。

2024年12月9日から2025年1月8日までのプレローンチ期間中、ユーザーはビットゲットにBTCをステーキングしてBGBTCトークンを受け取ることができる。 これに加えて、年率2%の追加リターンとともにBGポイント (BGPoints) 報酬が2%倍となり、期間終了時に一括で支払われる。 これに続き、2025年1月9日にシーズン1が正式に開始予定で、BGポイント特典の拡充、柔軟な償還オプション、BitcoinFiプラットフォームとの提携などが盛り込まれる。

「暗号通貨業界、特にビットコインエコシステムの世界的な急成長は、当社を継続的なイノベーションへと駆り立てるものです。 BGBTCは、ユーザーにより良いソリューションを提供することで、取引体験を向上させるという当社の目標に合致しています。 これにより、ユーザーは、ビットコインとより深く関わり、より高い利回りを利用し、これまで手の届かなかったDeFiエコシステムに参加できるようになります。」とビットゲットの最高経営責任者 (CEO) であるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。

BGBTCにより、BTC保有者が追加のリターンを獲得する際のプロセスが簡素化される。 BTCをステーキングすることで、ユーザーはBGBTCトークンを受け取り、これにより、年率固定のリターン、BGポイントのほか、レンディングなどの実装予定の機能を含む、複数の収益ストリームの利用が可能になる。 シーズン1の期間中、BTCを簡単に償還できるため、資産運用の柔軟性を最大限に高めることができる。

ビットゲットは、ユーザーにとって安全で有益な体験を保証することに重点を置いている。 BGBTCは、DeFiパートナーとの協力によるトークンエアドロップなど、複数の収益手段を備えた簡単なワンクリックのステーキングメカニズムを提供している。 ビットゲットとコボ (Cobo) による二重の補償体制とマルチシグネチャー保護により、すべての資金の安全性が確保されている。

BGBTCは、ローンチプール (Launchpool)、プールエックス (Poolx)、BGポイントの早期決済、およびステーキングベースのレンディングなどの機能を備え、イノベーションを通じて暗号通貨の普及を促進するというビットゲットの使命の新たな一歩を示すものである。

BGBTCについての詳細は、こちらを参照されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で4,500万人以上のユーザーにサービスを提供するビットゲット取引所は、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションを使用してユーザーがよりスマートに取引できるように支援するとともに、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲットウォレット (Bitget Wallet) は、ウォレット機能、スワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号通貨ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける存在感を高めている一方で、世界トップのプロサッカーリーグであるLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

報道関係者向けの問い合わせ先:media@bitget.com

リスク警告:デジタル資産の価格は変動し、価格変動が生じる可能性がある。 失っても構わない金額のみ投資されたい。 投資額は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元金を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの信頼できる尺度ではない。 ビットゲットは、お客様が被る可能性のある損失について責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は、財務アドバイスと解釈されるものではない。

この発表に関する写真はこちらで入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d6d586c3-b020-4aa6-b3fd-0d1afc799acf

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.