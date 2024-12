Bitget kündigt Einführung von BGBTC an, einem Wrapped-Bitcoin-Token, der durch 1:1-BTC-Reserven abgesichert ist

VICTORIA, Seychellen, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, das weltweit führende Unternehmen für den Austausch von Kryptowährungen und Web3, hat seinen Native-Wrapped-Bitcoin (BGBTC) auf den Markt gebracht, der Besitzern von Bitcoin (BTC) weitere Verdienstmöglichkeiten bietet. Die neu eingeführte Funktion bietet eine neue Möglichkeit, das Potenzial der BTC-Bestände der Nutzer durch flexible Nutzungsoptionen und höhere Belohnungen zu maximieren. BGBTC wird im Verhältnis 1:1 durch BTC besichert, wodurch die Wertparität gewahrt und eine nahtlose Integration in das größere Ökosystem gewährleistet wird. Es wurde entwickelt, um einen Mehrwert für BTC-Besitzer zu schaffen. Es ermöglicht ihnen, von DeFi-Möglichkeiten zu profitieren und gleichzeitig ihre Investition in Bitcoin beizubehalten.

Während der Pre-Launch-Phase vom 9. Dezember 2024 bis zum 8. Januar 2025 können Nutzer BTC auf Bitget einsetzen, um BGBTC-Token zu erhalten. Hinzu kommen doppelte BGPoints und eine zusätzliche jährliche Rendite von 2 %, die pauschal am Ende der Laufzeit ausgezahlt wird. Am 9. Januar 2025 startet offiziell die erste Saison mit Features wie verbesserten BGPoints-Belohnungen, flexiblen Einlöseoptionen und Partnerschaften mit BitcoinFi-Plattformen.

„Das rasante Wachstum der Kryptowährungsindustrie weltweit, insbesondere im Bitcoin-Ökosystem, inspiriert uns zu kontinuierlichen Innovationen. BGBTC steht im Einklang mit unserem Ziel, unseren Nutzern bessere Lösungen anzubieten und ihr Handelserlebnis intelligenter zu gestalten. Es ermöglicht ihnen, sich intensiver mit Bitcoin auseinanderzusetzen, höhere Renditen zu erzielen und an bislang unerreichbaren DeFi-Ökosystemen teilzuhaben“, so Gracy Chen, CEO von Bitget.

BGBTC vereinfacht den Prozess, durch den BTC-Besitzer zusätzliche Renditen erzielen können. Durch das Staking von BTC erhalten Nutzer BGBTC-Token, die Zugang zu mehreren Einnahmequellen bieten, darunter feste jährliche Renditen, BGPoints und zukünftige Funktionen wie das Verleihen. Die Nutzer können ihre BTCs in der ersten Saison problemlos einlösen und haben so maximale Flexibilität bei der Verwaltung ihres Vermögens.

Bitget konzentriert sich darauf, seinen Nutzern eine sichere und lohnende Erfahrung zu bieten. Der BGBTC bietet einen einfachen Ein-Klick-Swapping-Mechanismus mit mehreren Renditemöglichkeiten, einschließlich Token-Airdrops durch die Zusammenarbeit mit DeFi-Partnern. Die Sicherheit wird durch eine doppelte Versicherung von Bitget und Cobo sowie durch einen Multi-Signatur-Schutz erhöht, der die Sicherheit aller Gelder gewährleistet.

Mit Funktionen wie LaunchPool, PoolX, frühen BGPoints-Abrechnungen und staking-basierten Darlehen am Horizont schlägt der BGBTC ein neues Kapitel in der Geschichte von Bitget auf.

Weitere Informationen zum BGBTC finden Sie hier.

