CGTN: Ekonomi gelişiyor: Makao, ekonomik çeşitlilikte yeni bir zirveye ulaştı

PEKİN, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Califonia'daki üniversite öğrenimini yeni tamamlayan Hui Ho-Kit, memleketi olan Çin'in Makao Özel İdare Bölgesi'ne (ÖİB) geri döndü ve ileri robot teknolojisini Çin anakarasından şehre getirmek gibi yeni bir görev üstlendi. Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin (GBA) sunduğu kaynakları ve fırsatları kullanan Hui, şirketini kurdu ve bölgenin büyüyen teknoloji ekosisteminden yararlandı.

"Büyük Körfez Bölgesi eşsiz bir girişimcilik ortamı sunuyor." diye kendini ifade etti Hui. "Her şehir kendi güçlü yönlerini kullanıyor. Makao'nun Portekiz'le ilişkili kaynakları var, Hong Kong finans alanında güçlü, Shenzhen ise akıllı üretime liderlik ediyor. Bu şehirlerle birlikte çalışılması yakınlık ve elverişlilik nedeniyle çok mantıklı."

Hui'nin öyküsü, eskiden kumara bağımlı ekonominin şu anda yeni sektörlere kucak açtığı Makao'da yaşanan önemli bir değişimi öne çıkarıyor.

Makao şehri, 1999 yılında Çin'e devrinden itibaren köklü bir değişim yaşadı. Tarih boyunca kumarhaneleriyle ve turizmle ünlü bu şehir, ekonomik çeşitliliğe doğru istikrarlı adımlar attı. Büyük Körfez Bölgesi bu dönüşümde kritik rol oynayarak Makao'ya teknoloji, finans ve kültür gibi sektörlerde gelişebileceği araçları sağladı. Daha geniş bu bölgesel ağa entegre olmasıyla birlikte Makao günümüzde sadece bir turizm merkezi değil, aynı zamanda bir inovasyon merkezi.

Makao ÖİB hükümeti, geçtiğimiz Kasım ayında, 2024 ile 2028 arasında şehrin uygun ekonomik çeşitliliğine yönelik bir kalkınma planı açıkladı. Bu belge, şehrin turizm ve eğlence, geleneksel Çin tıbbı ve büyük sağlık kuruluşları, modern finans, yeni ve yüksek teknolojiler, kongreler ve fuarlar, kültür ve spor sektörlerinde kalkınmaya yönelik özel planlama ve düzenlemeleri ortaya koyuyor.

Bu plan, teknolojik inovasyona yön vermede şehrin oynadığı rolü vurgulayan, büyüyen bir trendle örtüşüyor. Son yıllarda, endüstri-üniversite-araştırma kuruluşları arasındaki iş birliklerinden elde edilen gelirler ve Makao'nun yükseköğretim kuruluşlarındaki patent projelerinin sayısı artmaya devam etti. Geçen yıl endüstri-üniversite-araştırma kuruluşları arasındaki iş birliklerinden elde edilen gelirler yaklaşık 475 milyon patakaya (yaklaşık 59,2 milyon $) ulaştı. 2019 ile Eylül 2024 arasında 340'ın üzerinde patent alındı. Makao, Çin anakarasının daha geniş kapsamlı uzay keşfi hedefleriyle uyumlu hareket etmek konusunda da daha etkin rol oynuyor: İlk uzay bilimi uydusu, geçtiğimiz mayıs ayında Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Makao'nun ekonomik çeşitlilik stratejisinin kilit unsurlarından biri de Uluslararası Havai Fişek Gösteri Yarışması, Uluslararası Müzik Festivali ve Grand Prix gibi büyük ölçekli etkinlikleri teşvik etmek. Her yıl milyonlarca turist çeken bu etkinlikler, Makao ekonomisinin enerjisine enerji katmaya yardımcı oluyor ve şehrin kumar gibi geleneksel ana endüstrilere bağımlılığını azaltıyor, üstelik bunların tamamı şehrin uluslararası turizm destinasyonu olarak kazandığı şöhreti güçlendiriyor.

Makao'nun gelişen ekonomisinin arkasındaki itici güçlerden biri de altyapı geliştirme projeleridir. Güney Çin'deki Zhuhai Şehri'nde bulunan Hengqin ilçesinde Guangdong-Makao Derin İş Birliği Bölgesi'nin kurulması, Makao ve Zhuhai gibi komşu şehirler arasındaki bağlantıyı fazlasıyla iyileştirdi. Ocak-Ekim döneminde, Zhuhai ile Makao arasındaki sınır geçişinde en yoğun nokta olan Gongbei Limanı'nda 90 milyondan fazla geçiş, yani günlük ortalama 300.000'den fazla geçiş kaydedildi. İnsanların, malların ve hizmetlerin sorunsuzca geçişi, Makao'nun bölgesel merkez olma rolünü güçlendirerek ticarete, turizme ve sınır ötesi iş birliklerine fayda sağlıyor.

Daha verimli arazi kullanımına ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanma sayesinde şehir planlamada da ilerleme kaydedildi. Makao'nun yeni arazi geliştirme projelerinin yaklaşık yüzde 30'u şimdi İş Birliği Bölgesi'nde gerçekleşiyor, böylece sınır ötesi iş birliğini güçlendiriyor ve arazi kullanımını optimize ediyor. Bu stratejik arazi geliştirme yaklaşımı, iyileştirilmiş altyapıyla birlikte, Makao'nun genel sürdürülebilirliğini ve Büyük Körfez Bölgesi içindeki entegrasyonunu artırıyor, böylece şehrin dengeli ve sürdürülebilir şekilde büyümeye devam etmesini sağlıyor.

