CGTN: Gelombang kemajuan: Pencapaian baharu dalam kepelbagaian ekonomi Macao

BEIJING, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hui Ho-Kit, seorang sarjana muda yang baru menamatkan pengajiannya di California, telah kembali ke kampung halamannya di Wilayah Pentadbiran Khas (SAR) Macao China dengan misi baharu untuk membawa teknologi robotik yang terkini dari tanah besar China ke bandar. Dengan memanfaatkan sumber dan peluang yang disediakan oleh Kawasan Teluk Besar (GBA) Guangdong-Hong Kong-Macao, beliau dapat menubuhkan perniagaannya dan memanfaatkan ekosistem teknologi yang semakin berkembang di rantau ini.

Persekitaran keusahawanan di GBA adalah unik, kata Hui. "Setiap bandar memanfaatkan kekuatannya sendiri – Macao mempunyai sumber yang berkaitan dengan Portugal, Hong Kong kukuh dalam kewangan dan Shenzhen mendahului dalam pembuatan pintar. Kerjasama di antara mereka sangat rapat dan mudah."

Kisahnya menyerlahkan peralihan penting yang sedang dijalankan di Macao, tempat yang ekonominya sebelum ini bergantung pada perjudian kini menerima beberapa industri baharu.

Bandar ini telah berubah secara dramatik sejak ia kembali ke negara China pada tahun 1999. Dari segi sejarah, bandar ini terkenal dengan kasino dan pelancongannya dan ia terus beralih ke arah kepelbagaian ekonomi. GBA telah memainkan peranan penting dalam transformasi ini, menyediakan Macao alat untuk membangunkan sektor seperti teknologi, kewangan dan budaya. Hari ini, dengan penyepaduannya ke dalam rangka kerja serantau yang lebih luas ini, Macao bukan sahaja hab pelancongan tetapi juga pusat inovasi.

November lalu, kerajaan Macao SAR mengeluarkan pelan pembangunan untuk kepelbagaian ekonomi yang sesuai di bandar itu dari tahun 2024 hingga tahun 2028. Dokumen itu menggariskan perancangan dan pengaturan khusus untuk membangunkan industri pelancongan dan riadah, perubatan tradisional Cina dan industri kesihatan dan kesejahteraan berskala besar, kewangan moden, teknologi baharu dan canggih, konvensyen dan pameran serta budaya dan sukan.

Pelan itu bertepatan dengan trend yang semakin meningkat yang telah menyerlahkan peranan bandar dalam memacu inovasi teknologi. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, hasil pendapatan daripada kerjasama industri-universiti-penyelidikan dan bilangan projek paten di institusi pengajian tinggi Macao terus meningkat. Tahun lepas, hasil pendapatan daripada kerjasama industri-universiti-penyelidikan mencapai kira-kira 475 juta patacas (kira-kira $59.2 juta). Lebih 340 paten telah diperoleh antara tahun 2019 hingga bulan September 2024. Macao juga semakin aktif dalam menyelaraskan dirinya dengan cita-cita penerokaan angkasa lepas tanah besar yang lebih luas, setelah melancarkan satelit sains angkasa pertamanya dari Pusat Pelancaran Satelit Jiuquan pada bulan Mei lalu.

Satu lagi bahagian utama dalam strategi kepelbagaian Macao melibatkan mempromosikan acara berskala besar seperti Peraduan Pertunjukan Bunga Api Antarabangsa, Festival Muzik Antarabangsa dan Grand Prix. Acara-acara ini, yang menarik berjuta-juta pelancong setiap tahun, membantu menggiatkan semula ekonomi Macao dan mengurangkan pergantungannya kepada industri tonggak tradisional seperti perjudian. Semua ini mengukuhkan reputasinya sebagai destinasi pelancongan antarabangsa.

Pembangunan infrastruktur merupakan satu lagi daya penggerak di sebalik ekonomi Macao yang sedang berkembang. Penubuhan Zon Kerjasama Mendalam Guangdong-Macao di Hengqin, sebuah daerah di Bandar raya Zhuhai di selatan China, telah meningkatkan keterhubungan antara Macao dan bandar-bandar jiran, seperti Zhuhai. Dari bulan Januari hingga Oktober, Pelabuhan Gongbei, lintasan sempadan paling sibuk antara Zhuhai dengan Macao, menyaksikan lebih 90 juta lintasan, dengan purata lebih daripada 300,000 sehari. Pergerakan orang, barangan dan perkhidmatan yang lancar ini mengukuhkan peranan Macao sebagai hab serantau, yang memanfaatkan kerjasama perdagangan, pelancongan dan rentas sempadan.

Perancangan bandar juga telah berkembang, dengan tumpuan kepada penggunaan tanah yang lebih cekap dan pembangunan mampan. Kira-kira 30 peratus daripada pembangunan tanah baharu Macao kini berlaku di Zon Kerjasama yang memupuk kerjasama rentas sempadan dan mengoptimumkan ruang. Pembangunan tanah strategik yang disertakan dengan infrastruktur yang ditambah baik mempertingkatkan kemampanan dan penyepaduan keseluruhan Macao dalam GBA, sekali gus memastikan bandar itu terus berkembang secara seimbang dan mampan.

