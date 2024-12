CGTN：上げ潮：マカオの経済多様化における新たな高み

CGTN、マカオが過去25年間に経済多様化を推進してきた方法に関する記事を掲載

北京発, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- カリフォルニアでの学業を終えたばかりの大学生、ホイ・ホーキット (Hui Ho-Kit) は、新たな使命を抱いて、彼の故郷である中国マカオ特別行政区 (SAR) に戻った。その使命とは、中国本土から最先端のロボット技術をこの都市にもたらすというものである。 彼は、広東省・香港・マカオ大湾区 (GBA) が提供するリソースと機会を活用することで、事業を立ち上げ、成長する地域のテクノロジーエコシステムに参入することができた。

GBAの起業環境は独特であるとホイは言う。 「各都市はそれぞれ独自の強みを生かしています。マカオにはポルトガルに関連するリソースがあり、香港は金融に強く、深センはスマート製造でリードしているのです。 (それら)の協力関係は、非常に緊密で利便性の高いものです。」

彼の話は、重要な変化が進行していることを浮き彫りにしている。つまり、かつてはカジノに依存した経済であったマカオが今では新しい産業を受け入れているのである。

1999年の中国への返還以来、この都市は劇的な変貌を遂げている。 これまでカジノと観光で知られていたマカオは、経済の多様化に向けて着実にシフトしている。 GBAは、この変革において重要な役割を果たし、マカオにテクノロジー、金融、文化などの分野を発展させるためのツールを提供してきた。 現在、この広範な地域的枠組みに組み込まれたマカオは、単なる観光拠点にとどまらず、イノベーションの中心地となっている。

昨年11月、マカオ特別行政区政府は、2024年から2028年にかけての同市の適切な経済多様化に向けた開発計画を発表した。 この文書では、観光・レジャー、中国伝統医学とビッグヘルス、モダンファイナンス、新技術・ハイテク、コンベンション・展示会、文化・スポーツといった産業の発展に向けた具体的な計画と準備が概説されている。

この計画は、技術革新の推進におけるマカオの役割を強調する傾向が強まっていることと一致している。 近年、マカオの高等教育機関における産学連携による収益と特許プロジェクトの数は増加し続けている。 昨年の産学連携による収益は約4億7,500万パタカ (約5,920万ドル、約90億円) に達した。 2019年から2024年9月までの間の特許取得数は340件以上にのぼった。 マカオはまた、昨年5月に酒泉衛星発射センターで初の宇宙科学衛星を打ち上げるなど、中国本土のより広範な宇宙探査の目標に歩調を合わせる動きも活発化している。

マカオの多様化戦略のもう一つの重要な要素は、国際花火大会 (International Fireworks Display Contest)、国際音楽祭 (International Music Festival)、グランプリ (Grand Prix) などの大規模イベントの推進である。 毎年何百万人もの観光客を惹きつけるこれらのイベントは、マカオ経済に新たな活力を吹き込み、カジノなどの従来の主軸産業への依存度を軽減し、国際的な観光地としてのマカオの評価を高めている。

インフラ開発もまた、マカオの経済発展の原動力となっている。 中国南部の珠海市にある横琴地区に広東・マカオ深層協力区が設立されたことで、マカオと珠海などの近隣都市との接続性が大幅に改善された。 1月から10月までの間、珠海とマカオを結ぶ最も利用頻度の高い国境の出入国検査場である拱北口岸では、1日平均30万人を超える9,000万人以上が往来した。 こうした人々、商品、サービスの途切れない流れは、マカオの地域ハブとしての役割を強化し、貿易、観光、国境を越えた協力に恩恵をもたらしている。

都市計画も進化し、より効率的な土地利用と持続可能な開発に重点が置かれている。 マカオの新たな土地開発の約30パーセントは現在、協力区で行われており、国境を越えた協力関係を促進し、スペースを最適化している。 この戦略的な土地開発とインフラの改善により、マカオの全体的な持続可能性とGBA内での統合が強化され、バランスのとれた持続可能な方法で都市が成長し続けることが保証されている。

