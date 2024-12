CGTN: Crecimiento acelerado: Un nuevo nivel en la diversificación económica de Macao

CGTN publica un artículo sobre cómo Macao promueve la diversificación económica en los últimos 25 años

BEIJING, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hui Ho-Kit, un estudiante universitario que acaba de terminar sus estudios en California, regresó a su ciudad natal en la Región Administrativa Especial (RAE) de Macao, China, con una nueva misión de llevar la tecnología robótica de punta de la región continental de China a la ciudad. Aprovechando los recursos y oportunidades que ofrece la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA), pudo establecer su negocio y aprovechar el creciente ecosistema tecnológico de la región.

El entorno empresarial en GBA es único, dijo Hui. "Cada ciudad aprovecha sus propias fortalezas: Macao tiene recursos relacionados con Portugal, Hong Kong es fuerte en finanzas y Shenzhen lidera la fabricación inteligente. (Ellos) trabajando en conjunto es muy cercano y conveniente".

Su historia destaca un cambio clave en curso en Macao, donde una economía que una vez dependió del juego ahora está adoptando nuevas industrias.

La ciudad se transformó dramáticamente desde su regreso a China en 1999. Históricamente conocida por sus casinos y turismo, ha cambiado constantemente hacia la diversificación económica. La GBA jugó un rol crucial en esta transformación, proporcionando a Macao las herramientas para el desarrollo de sectores como tecnología, finanzas y cultura. Hoy, con su integración en esta estructura regional más amplia, Macao no es solo un centro turístico, sino un centro de innovación.

En noviembre pasado, el gobierno de la RAE de Macao publicó un plan de desarrollo para la diversificación económica adecuada de la ciudad de 2024 a 2028. El documento describe la planificación y los arreglos específicos para el desarrollo de sus industrias de turismo y placer, medicina tradicional china y gran salud, finanzas modernas, nuevas y altas tecnologías, convenciones y exposiciones, y cultura y deportes.

El plan coincide con una creciente tendencia que ha destacado el papel de la ciudad en impulsar la innovación tecnológica. En años recientes, los ingresos de la colaboración industria-universidad-investigación y el número de proyectos de patentes en las instituciones de educación superior de Macao continuaron en aumento. El año pasado, los ingresos de la colaboración industria-universidad-investigación alcanzaron aproximadamente 475 millones de patacas (cerca de $ 59.2 millones). Entre 2019 y septiembre de 2024 se obtuvieron más de 340 patentes. Macao también se está volviendo más activa en alinearse con las ambiciones de exploración espacial más amplias de la parte continental, después del lanzamiento de su primer satélite de ciencias espaciales en el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan en mayo pasado.

Otra parte clave de la estrategia de diversificación de Macao consiste en promover eventos a gran escala como el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales, el Festival Internacional de Música y el Gran Premio. Estos eventos, que atraen a millones de turistas cada año, están ayudando a inyectar energía fresca a la economía de Macao y reducir su dependencia de industrias pilares tradicionales como el juego, fortaleciendo su reputación como destino turístico internacional.

El desarrollo de la infraestructura es otra fuerza impulsora detrás de la economía en evolución de Macao. El establecimiento de la Zona de Cooperación Profunda Guangdong-Macao en Hengqin, un distrito de la ciudad de Zhuhai, en el sur de China, ha mejorado enormemente la conectividad entre Macao y las ciudades vecinas, como Zhuhai. De enero a octubre, el puerto de Gongbei, el cruce fronterizo más transitado entre Zhuhai y Macao, observó más de 90 millones de cruces, con un promedio de más de 300,000 por día. Este flujo continuo de personas, productos y servicios fortalece el rol de Macao como centro regional, beneficiando el comercio, el turismo y las colaboraciones transfronterizas.

La planificación urbana también ha evolucionado, centrándose en un uso más eficaz del suelo y el desarrollo sostenible. Alrededor del 30 por ciento del nuevo desarrollo de tierras de Macao ahora ocurre en la Zona de Cooperación, fomentando la colaboración transfronteriza y optimizando el espacio. Este desarrollo estratégico de la tierra, junto con una infraestructura mejorada, está mejorando la sostenibilidad general y la integración de Macao dentro de la GBA, asegurando así que la ciudad continúe creciendo de manera equilibrada y sostenible.

