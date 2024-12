CGTN: גאות עולה: שיא חדש בגיוון הכלכלי של מקאו

CGTN מפרסמת מאמר על האופן שבו מקאו מקדמת גיוון כלכלי ב-25 השנים האחרונות

הוי הו-קיט (Hui Ho-Kit), סטודנט לתואר ראשון שזה עתה סיים את לימודיו בקליפורניה, חזר לעיר הולדתו באזור המנהלי המיוחד של מקאו (SAR) בסין עם משימה חדשה להביא טכנולוגיית רובוטיקה חדשנית מהיבשת הסינית לעיר. תוך מינוף המשאבים וההזדמנויות שמספק אזור גואנגדונג-הונג קונג-מקאו רבתי ביי (GBA), הוא הצליח לבסס את העסק שלו ולהתחבר למערכת האקולוגית הטכנולוגית הצומחת של האזור.

הסביבה היזמית ב-GBA היא ייחודית, אמר הוי. "כל עיר ממנפת את החוזקות שלה - למקאו יש משאבים הקשורים לפורטוגל, הונג קונג חזקה בפיננסים, ושנזן מובילה בייצור חכם. (הם) עובדים יחד וזה מאוד קרוב ונוח".

הסיפור שלו מדגיש שינוי מרכזי שמתרחש במקאו, שם כלכלה שבעבר הייתה תלויה בגיימינג מאמצת כעת תעשיות חדשות.

העיר השתנתה באופן דרמטי מאז חזרתה לסין בשנת 1999. ידועה היסטורית בזכות בתי הקזינו והתיירות שלה, היא נעה בהתמדה לעבר גיוון כלכלי. ה- GBA מילא תפקיד מכריע בשינוי זה, וסיפק למקאו את הכלים לפתח מגזרים כגון טכנולוגיה, פיננסים ותרבות. כיום, עם שילובה במסגרת אזורית רחבה זו, מקאו היא לא רק מרכז לתיירות אלא מרכז לחדשנות.

בנובמבר האחרון פרסמה ממשלת מקאו תוכנית פיתוח לגיוון הכלכלי המתאים של העיר בין השנים 2024 ל-2028. המסמך מתאר תכנון והסדרים ספציפיים לפיתוח ענפי התיירות והפנאי שלה, רפואה סינית מסורתית ובריאות גדולה, פיננסים מודרניים, טכנולוגיות חדשות ומשוכללות, כנסים ותערוכות, תרבות וספורט.

התוכנית עולה בקנה אחד עם מגמה הולכת וגוברת שהדגישה את תפקידה של העיר בהנעת חדשנות טכנולוגית. בשנים האחרונות, ההכנסות משיתוף פעולה תעשייתי-אוניברסיטאי-מחקרי ומספר פרויקטי פטנטים במוסדות להשכלה גבוהה של מקאו המשיכו לעלות. אשתקד הגיעו ההכנסות משיתוף פעולה תעשייתי-אוניברסיטאי-מחקרי בכ-475 מיליון פטאקה (כ-59.2 מיליון דולר). מעל 340 פטנטים התקבלו בין 2019 לספטמבר 2024. מקאו גם הופכת פעילה יותר ביישור קו עם שאיפות חקר החלל הרחבות יותר של היבשת, לאחר ששיגרה את לוויין מדעי החלל הראשון שלה במרכז שיגור הלוויינים Jiuquan במאי האחרון.

חלק מרכזי נוסף באסטרטגיית הגיוון של מקאו כרוך בקידום אירועים בקנה מידה גדול כמו תחרות תצוגת הזיקוקים הבינלאומית, פסטיבל המוזיקה הבינלאומי והגרנד פרי. אירועים אלה, המושכים מיליוני תיירים מדי שנה, מסייעים להזרים אנרגיה חדשה לכלכלת מקאו ולהפחית את תלותה בתעשיות מסורתיות כמו גיימינג, כל אלה מחזקים את המוניטין שלה כיעד תיירות בינלאומי.

פיתוח תשתיות הוא כוח מניע נוסף מאחורי הכלכלה המתפתחת של מקאו. הקמת אזור שיתוף הפעולה העמוק גואנגדונג-מקאו בהנגצ'ין, מחוז בעיר זוהאי בדרום סין, שיפרה מאוד את הקישוריות בין מקאו לערים שכנות, כמו ג'וחאי. מינואר עד אוקטובר, נמל גונגביי, מעבר הגבול העמוס ביותר בין ג'וחאי למקאו, ראה יותר מ-90 מיליון מעברים, בממוצע יותר מ-300,000 ביום. זרימה חלקה זו של אנשים, סחורות ושירותים מחזקת את תפקידה של מקאו כמרכז אזורי, לטובת סחר, תיירות ושיתופי פעולה חוצי גבולות.

התכנון העירוני התפתח גם הוא, תוך התמקדות בשימוש יעיל יותר בקרקע ופיתוח בר קיימא. כ-30% מפיתוח הקרקע החדשה של מקאו מתרחש כעת באזור שיתוף הפעולה, תוך טיפוח שיתוף פעולה חוצה גבולות ואופטימיזציה של החלל. פיתוח קרקע אסטרטגי זה, בשילוב עם תשתיות משופרות, משפר את הקיימות הכוללת של מקאו ואת האינטגרציה בתוך GBA, ובכך מבטיח את העיר להמשיך לצמוח בצורה מאוזנת ובת קיימא.

