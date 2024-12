Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des CPC Shenyang Municipal Committee

SHENYANG, China, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eis- und Schneesaison unter dem Motto „Seeking Physical and Mental Pleasure from Sunlit Warmth Amidst Snow“ in Shenyang gestartet

SHENYANG, China, 11. Dez. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 8. Dezember wurde im Northeast Asia Ski Resort in Shenyang, Provinz Liaoning, die Eis- und Schneesaison 2024-2025 unter dem Motto „Seeking Physical and Mental Pleasure from Sunlit Warmth Amidst Snow“ (Suche nach körperlichem und geistigem Vergnügen durch die Wärme des Sonnenlichts inmitten von Schnee) feierlich eröffnet.

Die Veranstaltung soll das Wachstum der „Ice and Snow Economy“ (Eis- und Schneewirtschaft) in Shenyang vorantreiben, dem Wintertourismus neuen Schwung verleihen und die 15. Nationalen Winterspiele im Jahr 2028 umfassend vorbereiten.

Touristen aus dem In- und Ausland sind herzlich eingeladen, die für den Wintertourismus in Shenyang typischen Besonderheiten zu erleben, die „weder zu kalt noch zu weit entfernt, sondern praktisch und erschwinglich“ sind.

Diese Veranstaltung stärkt das Markenimage der Stadt, das sich in dem Slogan „Shenyang, the place people yearn for“ (Shenyang, der Ort, nach dem sich Menschen sehnen) widerspiegelt, und fördert die Entwicklung der Stadt zu einem internationalisierten Zentrum in Nordostasien.

Bei der Eröffnungszeremonie kündigten die Verantwortlichen der Shenyang Municipal People's Government eine Reihe von Aktivitäten für die Eis- und Schneesaison 2024-2025 an, die unter dem Motto „Seeking Physical and Mental Pleasure from Sunlit Warmth Amidst Snow“ steht. In diesem Winter hat Shenyang mit großer Sorgfalt mehr als 300 Winteraktivitäten mit den Themen Schnee und Blume, Schnee und Laterne, Schnee und Leidenschaft, Schnee und Freunde, Schnee und Langsamkeit und Ideale Stadt zum Spielen mit Schnee geplant.

Um für die 15. Nationalen Winterspiele 2028 gut gerüstet zu sein, nutzt Shenyang sein breites Angebot an „Schnee und Eis + Sport und Fitness“, um in der Wintersportsaison 2024-2025 die chinesische Eishockey-Profiliga der Männer, die nationale Jugend-Ski-Challenge und eine Vielzahl von Wettbewerben wie Eisdrachenboot, Eissegeln, das Eis- und Spaßfestival und das Schneedorf in Shenyang zu veranstalten.

Während des Frühlingsfestes 2025 werden in Shenyang ein besonderes Laternenfest und ein Tempelfest stattfinden, die den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit bieten, in festlicher Atmosphäre zu feiern. Darüber hinaus werden die vielfältigen Ressourcen der Stadt, wie Spas und Bäder, lokale Küche, Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen sowie Morgen- und Abendmärkte, eine Vielzahl von facettenreichen Szenarien schaffen, die Touristen in ein ruhiges Shenyang entführen, in dem sie sich sowohl körperlich als auch geistig entspannen können.

Die Veranstaltung wird von der Shenyang Municipal People's Government ausgerichtet und von der Publicity Department of the CPC Shenyang Municipal Committee, dem Shenyang Municipal Bureau of Culture, Tourism, Radio and Television, dem Shenyang Sports Bureau und der People's Government of Hunnan District organisiert und vom Administration Committee of Shenyang Qipan Mountain International Scenery and Tourism Development Zone, der Shenyang Tourism Group Co., Ltd und Northeast Asia Ski Resort unterstützt.

