AviaVIP و Falcon Eliteتتعاونان لتعزيز مستوى خدمات مشغّلي القاعدة الثابتة (FBO) في أوروبا والإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- يسرّ كلّ من شركتي Falcon Elite و AviaVIP الإعلان عن إبرامهما شراكة حصرية تهدف إلى تعزيز خدمات مشغّلي القاعدة الثابتة (FBO) المقدّمة إلى مشغّلي طائرات رجال الأعمال الذين يتنقلون بين أوروبا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تمّ الإعلان عن هذه الشراكة خلال معرض اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MEBAA)، ما يؤذن ببداية تحالف استراتيجي من شأنه أن يرتقي بتجربة كبار العملاء.

وتشتهر شركة Falcon Elite بتوفير خدمات مشغّلي القاعدة الثابتة (FBO) المتميزة، بما في ذلك من مركزها الرئيس في "دبي وورلد سنترال" Dubai World Central (مطار آل مكتوم الدولي " DWC"). وانطلاقاً من التزامها الراسخ بتحقيق التميز، توفر Falcon Elite مجموعة متنوعة من الخدمات المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المميزة لعملائها.

وتقدم شركة AviaVIP، باعتبارها شبكة رائدة في تقديم خدمات مشغل القاعدة الثابتة (FBO) في أوروبا، خدمات FBO شاملة عبر 57 مطاراً في بلجيكا وبلغاريا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا.

وتتشارك كل من Falcon Elite وAviaVIP رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الإبداع والتميّز التشغيلي. وخلال عام 2024، نفذ كلاهما برنامج تجديد واسع النطاق للبنية التحتية لخدمات مشغّل القاعدة الثابتة (FBO) بهدف تعزيز تجربة العملاء بشكل أكبر. ويهدف هذا التعاون إلى تقديم خدمات منسّقة وحلول مبتكرة لمالكي ومشغلي طائرات كبار الشخصيات.

وفي هذا الصدد، قال Can Şaşmaz، الرئيس التنفيذي لشركة Falcon: "تُعد هذه الشراكة بمثابة إنجاز هام لشركة Falcon Elite، لأنها تمنح عملائنا إمكانية الوصول بشكل سلس إلى 57 موقعاً في القارة الأوروبية، فضلاً عن ضمانها توفير خدمة عالمية المستوى في كل موقع. ونحن نتطلع إلى الترحيب بعملاء AviaVIP في مكتبهم الجديد في دبي".

من جانبه، أعرب Laurent Levaux، رئيس شركة Aviapartner، عن حماسته لهذه الشراكة قائلاً: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة Falcon Elite. إن إنشاء شبكة AviaVIP Club من شأنه أن يعزز ريادتنا في مجال توفير وإدارة خدمات مشغل القاعدة الثابتة (FBO) الخاصة بطيران رجال الأعمال في أوروبا وخارجها. وسيستفيد عملاؤنا من خبرة شركائنا أثناء سفرهم إلى دبي؛ وفي المقابل، سيحظى عملاء Falcon Elite بمزايا مماثلة عند سفرهم إلى أوروبا".

من جهته، قال Jerome Ferasin، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والمبيعات في شركة AviaVIP: "تساهم هذه الشراكة مع Falcon Elite بدعم مهمة AviaVIP المتمثلة في إنشاء شبكة موحدة لعمليات طائرات كبار الشخصيات، لضمان تجربة سلسة لمشغلي طائرات رجال الأعمال. وتضم شبكة AviaVIP Club، التي أُطلقت خلال معرض اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MEBAA)، 14 مطاراً في الإمارات العربية المتحدة ومصر (بالشراكة مع شركة Aviary)، ما يتيح لعملائنا الوصول إلى شبكة إجمالية مكونة من 71 موقعاً حصرياً في 9 دول".

من شأن هذه الشراكة، في إطار تطورها المتواصل، أن تعيد تحديد معايير الخدمة لطيران رجال الأعمال والطيران الخاص في كل من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. ومن خلال الجمع بين خبرة AviaVIP وعروض Falcon Elite الاستثنائية، يهدف هذا التعاون إلى تجاوز توقعات العملاء وتزويدهم بجارب رائعة.

لمحة عن شركة Falcon

تُعد Falcon شركة رائدة في مجال توفير خدمات الطيران، وهي ملتزمة بتقديم مستويات استثنائية من الرفاهية والسلامة والراحة في كافة جوانب الطيران الخاص. وتضم الشركة أربع علامات تجارية وهي: Falcon Luxe، وهو أسطول من الطائرات الخاصة الحديثة المتاحة للاستئجار العالمي؛ و Falcon Elite، وهي شبكة دولية من المحطات الخاصة الفاخرة (FBOs)؛ و Falcon Technic، وهي شركة تقدم مجموعة كاملة من خدمات الصيانة والإصلاح والفحص؛ و Falcon Flight Support، التي تضمن أن تجري كل الرحلات بسلاسة. انطلاقاً من التكنولوجيا البديهية ووصولاً إلى الخدمة السرية والاستباقية، تهتم الشركة بأدق التفاصيل؛ لذا لا تشغلوا أنفسكم بها. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي للشركة: flyfalcon.com، أو زيارة صفحاتها على "إنستغرام" و"لينكد إن".

لمحة عن شركة AviaVIP

تُعد AviaVIP شبكة رائدة في مجال تقديم خدمات مشغل القاعدة الثابتة (FBO) المتخصّصة في أوروبا، وهي توفر مجموعة كاملة من خدمات المناولة الأرضية لطيران رجال الأعمال والطيران الخاص. ومن خلال التركيز بشكل رئيسي على تحقيق رضا العملاء، تدأب فرق العمل الملتزمة والخبيرة على تقديم حلول عالية الجودة ومصممة خصيصاً لتلبية التطلعات الكبيرة وحتى إلى تجاوزها في كثير من الأحيان من حيث الرفاهية والأمن وجودة الخدمات.

وتوفر AviaVIP وAviaVIP Club خدمات مناولة لكبار الشخصيات لصالح 71 مطاراً في 9 دول في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

إن شركة ViaVIP هي عضو في مجموعة Aviapartner Group.

للمزيد من المعلومات حول AviaVIP، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:

www.aviavip.com

