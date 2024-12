Mavenir และ Terrestar ประสบความสำเร็จสำคัญด้านเครือข่าย NB-IoT ที่ไม่ได้ติดตั้งในภาคพื้น…

Terrestar พร้อมด้วยความช่วยเหลือของ Mavenir ยังได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งทุ่มเทให้กับการทดสอบและการบูรณาการด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียมมาตรฐานในเมืองมอนทรีออล

ริชาร์ดสัน รัฐเท็กซัส, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายระบบคลาวด์เนทีฟที่มุ่งสร้างอนาคตของเครือข่าย และ Terrestar Solutions Inc. (TSI) ผู้ให้บริการดาวเทียมเคลื่อนที่ชั้นนำของแคนาดา ได้ประสบความสำเร็จที่ถือเป็นก้าวสำคัญด้วยการดำเนินการทดสอบข้อมูลสด NB-IoT ครั้งแรกผ่านดาวเทียม TSI Echostar T1 ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ไม่ได้ติดตั้งในภาคพื้น (NTN) ในวงโคจรค้างฟ้า (GEO) การทดสอบครั้งนี้ดำเนินการภายใต้สภาวะจริงแทนการจำลอง ซึ่งแสดงให้เห็นความทนทานของเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้

ทั้งสองบริษัทได้ทำการทดสอบ NB-IoT สำหรับเครือข่าย NTN โดยใช้การทดสอบแบบผ่านทางอากาศ (over-the-air) ที่อัลลัน พาร์ค ออนแทรีโอ โดยแสดงให้เห็นฟังก์ชันหลัก เช่น การเชื่อมต่อเครือข่าย การแบ่งหน่วยความจำ ปิง การเชื่อมต่อข้อมูล และการส่งข้อมูลที่ไม่มีการใช้ (NIDD) การทดสอบยังรวมถึงการเชื่อมต่อที่ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อยืนยันความพร้อมของโซลูชันของ Mavenir ในสภาวะจริง การทดสอบข้อมูลสำเร็จได้ด้วยการใช้โมดูล IoT เชิงพาณิชย์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของเทคโนโลยีนี้สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานจาก 3GPP จากผู้ให้บริการต่าง ๆ

Mavenir ได้พัฒนา Radio Access Network (RAN) แบบกำหนดเองเพื่อให้การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สถานีพื้นฐานของดาวเทียม TSI ได้อย่างไร้รอยต่อ ตามโครงสร้างพื้นฐานของ TSI เพื่อให้บริการ NB-IoT ผ่านดาวเทียม ความสำเร็จก้าวสำคัญนี้เป็นการวางรากฐานสำหรับความก้าวหน้าในอนาคต เนื่องจาก Mavenir และ TSI กำลังพัฒนาเพิ่มความสามารถในการให้บริการ รวมถึงบริการรับสายทางโทรศัพท์และ 5G NR พร้อมทั้งวางแผนขยายการทดสอบไปยังสถานที่เพิ่มเติมทั่วแคนาดา เพื่อให้บริการครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ รวมถึงพื้นที่ห่างไกลที่สุด

Mavenir และ Terrestar ยังได้ประกาศเปิดตัวห้องปฏิบัติการที่ล้ำสมัยในมอนทรีออล ซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการทดสอบ NB-IoT และอำนวยความสะดวกในการรวมระบบร่วมกับพันธมิตรของ TSI โดยห้องปฏิบัติการนี้ได้รับการติดตั้งโซลูชันเครือข่าย RAN และ Core ที่ล้ำสมัยของ Mavenir ซึ่งทำงานบนระบบคลาวด์แบบสาธารณะของ Amazon Web Services (AWS) ทั้งยังรองรับเครือข่าย NTN บน NB-IoT อีกด้วย โครงการริเริ่มนี้เป็นก้าวสำคัญในการเร่งพัฒนาและใช้งานบริการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียม ซึ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความร่วมมือในอุตสาหกรรม

"ตั้งแต่การเริ่มต้นของ GSM ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่อุตสาหกรรมมือถือเผชิญคือการให้บริการครอบคลุมทั่วโลก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังไม่มีแผนธุรกิจที่เหมาะสม" Pardeep Kohli ประธานและประธานกรรมการบริหารของ Mavenir กล่าว "เครือข่ายที่ไม่ได้ติดตั้งในภาคพื้นเป็นโซลูชันที่เหมาะสมในการแก้ปัญหานี้ โดยสามารถให้บริการครอบคลุมได้ในพื้นที่กว้าง ๆ ในราคาประหยัด ซึ่งเปิดตลาดใหม่และเสริมความสามารถของบริการเครือข่ายเซลลูลาร์ที่มีอยู่ การประกาศในวันนี้กับพันธมิตรของเราที่ Terrestar เป็นการเน้นย้ำความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาการเชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีดาวเทียม"

"ความสำเร็จนี้เป็นก้าวสำคัญในความร่วมมือกับ Mavenir เพื่อนำ NB-IoT มาสู่ตลาดในฐานะขั้นตอนแรกของการพัฒนาบริการสำหรับตลาดมวลชน" Jacques Leduc ประธานและประธานกรรมการบริหารของ Terrestar Solutions กล่าว "นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับภารกิจของเราในการเชื่อมต่อชาวแคนาดาทุกคนจากทุกที่เข้ากับทุกสิ่ง ด้วยสเปกตรัม MSS และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานเพื่อเสริมสร้างสถาปัตยกรรมของ MNO โดยการทดสอบโซลูชันเครือข่าย NTN ร่วมกันของเราในสภาวะจริง เราได้แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีนี้ การจัดตั้งห้องปฏิบัติการในมอนทรีออลจะช่วยเร่งการทดสอบของพันธมิตร ส่งเสริมการนำ IoT ไปใช้ในวงกว้างทั่วแคนาดา"

Jacques Leduc ประธานและประธานกรรมการบริหารของ Terrestar Solutions จะกล่าวคำบรรยายหลักใน Global Analyst Event ของ Mavenir [#MavenirAnalystEvent] ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม

เกี่ยวกับ Terrestar Solutions:

Terrestar Solutions Inc. เป็นผู้ให้บริการดาวเทียมเคลื่อนที่เพียงหนึ่งเดียวของแคนาดาที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อนำบริการดาวเทียมส่งตรงถึงสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ IoT เพื่อทำให้การสื่อสารทุกที่ในแคนาดาเกิดขึ้นได้จริง Terrestar มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายมาตรฐานที่เปิดกว้างและเป็นระบบ ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือสามารถให้บริการการสื่อสารที่มีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ ด้วยดาวเทียม Echostar T1 ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายภาคพื้นดินของบริษัท และสเปกตรัมดาวเทียมเคลื่อนที่ความถี่ 40 MHz ใน S-band ทำให้ Terrestar สามารถเชื่อมต่อชาวแคนาดาจากทุกพื้นที่ในประเทศแม้แต่ในพื้นที่ห่างไกลที่สุดของแคนาดาผ่านบริการ Strigo Mobile-Satellite Service (MSS) บริการ Strigo ยังสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กร First Nations ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความรับผิดชอบที่มีต่อความเป็นอยู่และความก้าวหน้าของชุมชนที่บริษัทให้บริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.terrestarsolutions.ca หรือติดตามเราได้ที่ LinkedIn

เกี่ยวกับ Mavenir:

Mavenir กำลังสร้างอนาคตของเครือข่ายปัจจุบันด้วยโซลูชันระบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้ AI ขับเคลื่อน ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ประโยชน์จาก 5G และสร้างเครือข่ายที่อัจฉริยะ อัตโนมัติ และสามารถตั้งโปรแกรมได้ ในฐานะผู้ริเริ่ม Open RAN และผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โซลูชันที่ได้รับรางวัลของ Mavenir กำลังส่งมอบระบบอัตโนมัติและการสร้างรายได้ผ่านเครือข่ายมือถือทั่วโลก โดยเร่งการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายซอฟต์แวร์สำหรับผู้จำหน่ายด้านการสื่อสารมากกว่า 300 รายในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้มากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.mavenir.com

สามารถดูรูปประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/935f64fc-6d3c-4482-ac5d-e190c3147cc5/th

แผนผังเครือข่าย NB-IoT ที่ไม่ได้ติดตั้งในภาคพื้นของ TSI และ Mavenir Mavenir และ Terrestar ประสบความสำเร็จสำคัญด้านเครือข่าย NB-IoT ที่ไม่ได้ติดตั้งในภาคพื้น ด้วยการทดลองใช้งานข้อมูลสดเป็นครั้งแรก

