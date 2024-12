マベニア (Mavenir) とテレスター (Terrestar) がNB-IoT (狭帯域IoT) 非地上ネットワークにおける初のライブデータセッションを達成

さらに、テレスターは、マベニアの支援を受けて、標準に基づく衛星通信テストと統合に特化した最先端の研究施設をモントリオールに設立した。

リチャードソン、テキサス, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- クラウドネイティブなネットワークインフラを提供し、未来のネットワーク構築を目指すマベニアと、カナダの主要なモバイル衛星通信事業者であるテレスター・ソリューションズ (Terrestar Solutions Inc.)(TSI) は、地球静止軌道 (GEO) の非地上ネットワーク (NTN) に属するTSIのEchostar T1衛星を介した初のNB-IoTライブデータセッションを成功裏に実施し、重要なマイルストーンを達成した。 シミュレーションとは異なり、これらのセッションは実際の環境下で実施され、この最先端技術の堅牢性を証明した。

両社はオンタリオ州アランパークでNB-IoTの非地上ネットワーク (NTN) に関する無線通信試験を完了し、ネットワークアタッチ、ページング、PING、データセッション、非IPデータ伝送 (NIDD) などの主要機能を実証した。 試験では24時間連続接続も含まれ、マベニアのソリューションの実際の環境下での成熟度と安定性をさらに裏付ける結果となった。 この成功したデータセッションは市販のIoTモジュールを使用して達成され、複数のベンダーによる3GPP標準化製品を用いた商業展開への準備が整っていることを示した。

マベニアは、TSIの衛星地上局設備とシームレスに統合するためにカスタムの無線アクセスネットワーク (Radio Access Network)(RAN) インターフェースを開発し、TSIのインフラに対応した衛星ベースのNB-IoTサービスを提供する基盤を構築した。 このマイルストーンは、将来の発展を支える基盤を築くものであり、マベニアとテレスターは音声サービスや5G NRを含む高度な機能を積極的に開発し、カナダ全土の追加の施設での試験を拡大しながら、最も遠隔地でも衛星を利用した広域カバレッジを提供することを目指している。





マベニアとテレスターは、NB-IoTの試験を進め、TSIのパートナーとのシームレスな統合を促進するため、モントリオールに最先端の研究所を開設すると発表した。 マベニアの最先端のRANおよびコアソリューションがアマゾンウウェブサービス (Amazon Web Services)(AWS) のパブリッククラウド上で稼働する形で搭載されたこの研究所は、NB-IoTにおける非地上ネットワーク (NTN) をサポートしている。 この取り組みは、衛星を基盤とした接続サービスの開発と展開を加速させる重要なステップであり、宇宙における革新と協力に対する強いコミットメントを示している。

マベニアの社長兼CEOであるパルディープ・コーリ (Pardeep Kohli) は以下のように述べている。「GSMの黎明期から、モバイル業界が直面する最大の課題は、特に現在経済的に成立しない地域でのユニバーサルカバレッジの提供です」。 「非地上ネットワークはこの課題に対する理想的な解決策を提供し、広範囲にわたるコスト効率の高いカバレッジを効率的に提供することで、新しい市場を開拓するとともに、既存の地上型セルラーサービスを補完します。 本日のテレスターのパートナーとの発表は、衛星ベースの技術を通じて接続性を向上させるという我々の共通のコミットメントを強調するものです」。

テレスター・ソリューションズの社長兼CEOであるジャック・ルデュック (Jacques Leduc) は以下のように述べている。「この成果は、大量市場向けサービスの進化の第一段階として、商用NB-IoTを市場に提供するためにマベニアと協力した中での重要なマイルストーンを示しています」。 「また、MSSスペクトルと標準化技術を活用し、MNOアーキテクチャを補完しながら、すべてのカナダ人をあらゆる場所であらゆるものに接続するという我々の使命とも一致しています。 共同で開発したNTNソリューションを実際の環境でテストすることで、この技術の成熟度と信頼性を実証することができました。 モントリオール研究所の設立は、パートナーのテストをさらに加速させ、カナダ全土での大規模なIoT展開への道を切り開くでしょう」。

テレスター・ソリューションズの社長兼CEOであるジャック・ルデュックが、12月12日 (木) に開催されるマベニアのグローバル・アナリスト・イベント (Global Analyst Event) [#MavenirAnalystEvent]にて基調講演を行う予定。

マベニアは、非地上ネットワーク (NTN) が従来の境界を超えて接続性を拡大する変革的な可能性を探る詳細なホワイトペーパーを制作した。 このホワイトペーパーでは、サービスが十分に提供されていない地域でのコスト効率性、シームレスな衛星統合を可能にする3GPP標準の進展、そしてマベニアの最先端でクラウドネイティブなNTN RANアプローチを含む、通信サービスプロバイダー (CSP) にとってのNTNソリューションの戦略的利点を強調している。 NTNが接続性を再定義し、デジタルでつながった世界に向けてグローバルで信頼性の高い5Gカバレッジを実現する方法を発見されたい。

テレスター・ソリューションズについて:

テレスター・ソリューションズは、スマートフォンやIoTデバイスに直接接続する衛星サービスを提供し、カナダ全土での通信を実現することを目指している唯一のカナダのモバイル衛星通信事業者である。 テレスターは、進化し続ける標準ベースでオープンなネットワークエコシステムを育成し、モバイルネットワークオペレーターがどこでも利用可能な通信サービスを提供できるようにすることに注力している。 エコースターT1 (Echostar T1) 衛星、その地上ネットワークインフラ、および40MHzのSバンドモバイル衛星スペクトラムにより、テレスターはストリーゴ (Strigo) モバイル衛星サービス (MSS) を通じて、カナダの最も遠隔地を含むほぼ全土でカナダ人をつなげている。 ストリーゴサービスはまた、非営利団体や先住民団体も支援しており、同社がサービスを提供する地域社会の福祉と発展に対する強い責任感を示している。 詳細については、www.terrestarsolutions.caを参照するか、LinkedInで当社をフォローされたい。

マベニアについて:

マベニアは、AIを導入したクラウドネイティブな環境配慮型ソリューションで現在のネットワークの未来を構築しており、通信事業者が5Gのメリットを享受し、インテリジェントで自動化されたプログラム可能なネットワークを構築できるよう支援している。 Open RANのパイオニアとして、そして実績ある業界の「革新者」としての同社の受賞歴もあるソリューションは、世界中のモバイルネットワークに自動化と収益化をもたらしており、世界の加入者の50%以上に相当する、120ヵ国以上300社以上の通信事業者のソフトウェアネットワークのトランスフォーメーションを加速している。 詳細については、www.mavenir.comを閲覧されたい

