Mavenir dan Terrestar Mencapai Tonggak Bersejarah Jaringan Non-Terestrial NB-IoT dengan Sesi Data Langsung Pertama

Terrestar, dengan bantuan dari Mavenir, juga telah mendirikan laboratorium canggih yang dikhususkan untuk pengujian komunikasi satelit berbasis standar dan integrasi di Montreal.

RICHARDSON, Texas, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur jaringan cloud-native yang membangun masa depan jaringan, dan Terrestar Solutions Inc. (TSI), operator satelit seluler terkemuka di Kanada, telah menghasilkan tonggak bersejarah penting dengan berhasil melakukan sesi data langsung NB-IoT pertama melalui satelit TSI Echostar T1, Jaringan Non-Terestrial (NTN) Orbit Geostasioner (GEO). Tidak seperti simulasi, sesi ini dilakukan di bawah kondisi dunia nyata yang membuktikan ketangguhan teknologi canggih ini.

Kedua perusahaan itu menyelesaikan pengujian siaran luar NB-IoT untuk NTN di Allan Park, Ontario, menunjukkan berbagai fungsi utama yang mencakup Pelekatan Jaringan, Pemanggilan, Ping, sesi data, dan Non-IP Data Delivery (NIDD). Uji coba ini juga mencakup konektivitas 24 jam terus menerus, yang semakin memvalidasi kematangan dan stabilitas solusi Mavenir dalam kondisi dunia nyata. Sesi data sukses itu dilakukan dengan menggunakan modul IoT komersial, yang menunjukkan kesiapan teknologi tersebut untuk penerapan komersial dengan menggunakan produk berstandar 3GPP dari berbagai vendor.

Mavenir mengembangkan antarmuka Radio Access Network (RAN) khusus untuk berintegrasi tanpa hambatan dengan peralatan stasiun bumi satelit TSI, menyelaraskan dengan infrastruktur TSI untuk memberikan layanan NB-IoT berbasis satelit. Tonggak bersejarah ini menjadi dasar bagi kemajuan di masa depan, ketika Mavenir dan TSI mengembangkan secara aktif kemampuan yang lebih baik, termasuk layanan suara dan 5G NR, dengan rencana untuk memperluas pengujian ke berbagai lokasi di seluruh Kanada, yang pada akhirnya akan menyediakan jangkauan satelit di mana saja bahkan di wilayah yang paling terpencil sekali pun.

Mavenir dan Terrestar juga telah mengumumkan peluncuran laboratorium canggih di Montreal, yang dirancang untuk mendorong pengujian NB-IoT dan memfasilitasi integrasi tanpa hambatan dengan para mitra TSI. Dilengkapi dengan solusi RAN dan Core mutakhir Mavenir yang berjalan di Public Cloud Amazon Web Services (AWS), lab ini mendukung NTN pada NB-IoT. Inisiatif ini menandai langkah penting dalam mempercepat pengembangan dan penerapan layanan terkoneksi berbasis satelit, memperkuat komitmen terhadap inovasi dan kolaborasi di ruang angkasa.

“Sejak awal kemunculan GSM, tantangan terbesar yang dihadapi industri seluler adalah menghadirkan jangkauan universal, khususnya di berbagai wilayah yang belum terjangkau secara ekonomi,” ujar Pardeep Kohli, Presiden dan CEO Mavenir. “Jaringan non-terestrial menawarkan solusi ideal untuk mengatasi tantangan ini, yang memberikan cakupan hemat biaya secara efisien di berbagai wilayah yang luas, membuka pasar baru, dan menambah layanan seluler terestrial yang sudah ada. Pengumuman saat ini bersama dengan mitra kami di Terrestar menegaskan komitmen bersama kami untuk memajukan konektivitas melalui teknologi berbasis satelit.”

“Pencapaian ini merupakan tonggak bersejarah penting dalam kolaborasi kami dengan Mavenir untuk mengantarkan NB-IoT komersial ke pasar sebagai tahap pertama evolusi layanan bagi layanan pasar massal,” ujar Jacques Leduc, Presiden dan CEO Terrestar Solutions. “Upaya ini juga selaras dengan misi kami untuk menghubungkan semua penduduk Kanada di mana saja, ke semua hal dengan menggunakan spektrum MSS dan teknologi standar kami untuk melengkapi arsitektur MNO. Dengan berhasil melakukan pengujian solusi NTN bersama kami dalam kondisi dunia nyata, kami telah menunjukkan kematangan dan keandalan teknologi ini. Pendirian Lab di Montreal akan semakin mempercepat pengujian mitra, membuka jalan bagi penerapan IoT berskala besar di seluruh Kanada.”

Tentang Solusi Terrestar:

Terrestar Solutions Inc. adalah satu-satunya operator satelit seluler Kanada yang mengikuti kompetisi untuk menghadirkan layanan satelit langsung ke perangkat untuk telepon pintar dan perangkat IoT serta membuat komunikasi di mana saja di Kanada menjadi kenyataan. Terrestar berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem jaringan yang terus berkembang, berbasis standar, dan terbuka, sehingga memungkinkan Operator Jaringan Seluler untuk menghadirkan layanan komunikasi di mana saja. Berkat satelit Echostar T1, infrastruktur jaringan daratnya dan spektrum satelit seluler S-band 40MHz, Terrestar menghubungkan penduduk Kanada dari hampir semua tempat di negara ini, bahkan di berbagai wilayah paling terpencil di Kanada, melalui Mobile-Satellite Service (MSS) Strigo-nya. Layanan Strigo juga mendukung organisasi nirlaba dan organisasi First Nations, yang merupakan bukti rasa tanggung jawab yang kuat dari Perusahaan ini terhadap kesejahteraan dan kemajuan masyarakat yang dilayaninya. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi www.terrestarsolutions.ca, atau ikuti kami di LinkedIn.

Tentang Mavenir:

Mavenir membangun masa depan jaringan saat ini dengan solusi cloud-native berkemampuan AI yang didesain ramah lingkungan, memberdayakan operator untuk mewujudkan manfaat 5G, dan menghasilkan jaringan yang cerdas, otomatis, dan dapat diprogram. Sebagai pelopor Open RAN dan disruptor industri yang sudah terbukti, solusi peraih penghargaan dari Mavenir menghadirkan otomatisasi dan monetisasi di seluruh jaringan seluler secara global dengan mempercepat transformasi jaringan perangkat lunak untuk lebih dari 300 Penyedia Layanan Komunikasi di lebih dari 120 negara yang melayani lebih dari 50% pelanggan di dunia. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi www.mavenir.com

