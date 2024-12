Mavenir ו-Terrestar השיגו ציון דרך עבור רשתות NB-IoT שאינן יבשתיות עם נתונים חיים ראשונים ממספר הפעלות

Terrestar, בסיוע Mavenir, הקימה גם מעבדה חדישה המוקדשת לבדיקות ואינטגרציה של תקשורת לוויינית מבוססת תקן במונטריאול.

Mavenir, ספקית תשתיות הרשת בענן הבונה את עתיד הרשתות, ו-Terrestar Solutions Inc (TSI), מפעילת הלוויינים הניידים המובילה בקנדה, השיגו ציון דרך משמעותי על ידי ביצוע מוצלח של הפעלות נתונים חיים ראשונות של רשתות NB-IoT באמצעות הלוויין TSI Echostar T1, שמאפשר תפעול רשת שאינה יבשתית (NTN) במסלול גאוסטציונרי מסביב לכדור הארץ (GEO). שלא כמו הדמיות קודמות, הפעלות אלו נערכו בתנאים מציאותיים, והן מוכיחות את החוסן של הטכנולוגיה החדשנית הזו.

שתי החברות השלימו בדיקות מרחוק של NB-IoT עבור NTN באלן פארק, אונטריו, והדגימו פונקציות מפתח המשתרעות על פני התחברות לרשת, בניית שכבות, פינג, תפעולי נתונים והעברת נתונים שמאינה מבוססת על IP (NIDD). הניסויים כללו גם קישוריות רציפה של 24 שעות ביממה, ואלו מאמתים עוד יותר את הבגרות והיציבות של הפתרון של Mavenir בתנאים מציאותיים. הפעלות הנתונים המוצלחות הושגו באמצעות מודולי IoT מסחריים, המוכיחים את המוכנות של הטכנולוגיה לפריסה מסחרית באמצעות מוצרי 3GPP מתוקננים של ספקיות שונות.

Mavenir פיתחה ממשק מותאם לרשת גישה לרדיו (RAN) כדי להשתלב בצורה חלקה בציוד תחנות הלוויין הקרקעיות של TSI, תוך התאמה עם התשתית של TSI כדי לספק שירותי NB-IoT מבוססי לוויין. ציון דרך זה מניח את הבסיס להתקדמות עתידית, שכן Mavenir ו-TSI מפתחות באופן פעיל יכולות משופרות, כולל שירותי קול ו-5G NR, עם תוכניות להרחיב את הבדיקות לאתרים נוספים ברחבי קנדה, ולבסוף לספק כיסוי לווייני בכל מקום - אפילו באזורים המרוחקים ביותר.





Mavenir ו-Terrestar הכריזו בנוסף על השקת מעבדה חדישה במונטריאול שנועדה לקדם בדיקות NB-IoT, ולאפשר אינטגרציה חלקה עם שותפותיה של TSI. המעבדה, שמצוידת בפתרונות ה-RAN וה-Core החדשניים של Mavenir הפועלים על בענן הציבורי של Amazon Web Services (AWS), תומכת ב-NTN באמצעות NB-IoT. יוזמה זו מסמנת צעד מרכזי בהאצת הפיתוח והפריסה של שירותים מחוברים מבוססי לוויין, ומחזקת את המחויבות לחדשנות ולשיתוף פעולה בחלל.

"מאז שחר ה-GSM האתגר הגדול ביותר שעומד בפני תעשיית הסלולר נותר לספק כיסוי אוניברסלי, במיוחד באזורים שבהם אין נכון להיום הצדקה כלכלית", אמר פרדיפ קוהלי (Pardeep Kohli), נשיא ומנכ"ל Mavenir. "רשתות שאינן יבשתיות מציעות פתרון מטבי לאתגר הזה, ומספקות ביעילות כיסוי חסכוני על פני אזורים רחבים. הן פותחות שווקים חדשים והן ומצטברות יחד עם שירותי הסלולר הקרקעיים הקיימים. הכרזה זו עם השותפים שלנו ב-Terrestar מדגישה את המחויבות המשותפת שלנו לקידום הקישוריות באמצעות טכנולוגיות מבוססות לווין".

"הישג זה מייצג ציון דרך מרכזי בשיתוף הפעולה שלנו עם Mavenir כדי להביא NB-IoT מסחרי לשוק כשלב הראשון של התפתחות השירות אל עבר שירותי שוק המונים", אמר ז'אק לדוק, נשיא ומנכ"ל Terrestar Solutions. "זה גם מתיישר עם המשימה שלנו לחבר את כל הקנדים בכל מקום, לכל דבר, באמצעות ספקטרום ה-MSS והטכנולוגיה המתוקננת שלנו כדי להשלים את ארכיטקטורת ה-MNO . הבחינה המוצלחת של פתרון ה-NTN המשותף שלנו בתנאים מציאותיים הוכיחה את הבגרות והאמינות של טכנולוגיה זו. הקמת המעבדה במונטריאול תאיץ עוד יותר את הבדיקות של השותפות, ותסלול את הדרך לפריסות IoT בקנה מידה גדול ברחבי קנדה".

נשיא ומנכ"ל Terrestar Solutions ז'אק לדוק יישא נאום מרכזי באירוע האנליסטים הגלובלי של Mavenir [#MavenirAnalystEvent]ביום חמישי ה-12 בדצמבר.

*וובינר לפי דרישה: Mobile World Live, Mavenir ו-Terrestar: התכוננו לשיגור – כיצד לוויין יכול לפתור את הכלכלה של 5G

רשתות 5G שאינן יבשתיות: התכוננו להשקה

Mavenir הפיקה סקירה טכנית מפורטת הבוחנת את הפוטנציאל הטרנספורמטיבי של רשתות שאינן יבשתיות (NTN) בהרחבת קישוריות מעבר לגבולות מסורתיים. הסקירה מדגישה את היתרונות האסטרטגיים של פתרונות NTN עבור ספקי שירותי אינטרנט, כולל יעילות כלכלית באזורים שאינם מקבלים שירות, התקדמות בתקני 3GPP לשילוב לוויינים חלק, וגישת NTN RAN החדשנית של Mavenir, המבוססת על ענן. גלו כיצד NTN מגדירה מחדש את הקישוריות ומאפשרת כיסוי 5G גלובלי ואמין לעולם המחובר דיגיטלית.

*רשת שאינה יבשתית (NTN) - Mavenir

אודות Terrestar Solutions:

Terrestar Solutions Inc. היא מפעילת הלוויין הסלולרי הקנדית היחידה המעורבת במרוץ להביא שירותי לוויין ישירות למכשיר לסמארטפונים ולהתקני IoT ולהפוך את התקשורת בכל מקום בקנדה למציאות. Terrestar מחויבת לטפח את המערכת האקולוגית המתפתחת, מבוססת תקנים ורשת פתוחה, המאפשרת למפעילי רשתות סלולריות לספק שירותי תקשורת בכל מקום. הודות ללוויין Echostar T1, תשתית הרשת הקרקעית שלו וספקטרום לוויינים ניידים בתדר S של 40MHz, חברת Terrestar מחברת קנדים כמעט מכל מקום במדינה, אפילו באזורים המרוחקים ביותר של קנדה, באמצעות שירות הלוויין הנייד שלה Strigo - סטריגו (MSS). השירות של סטריגו תומך גם בארגונים ללא כוונת רווח ובארגונים של האומות הראשונות, עדות לתחושת האחריות החזקה של החברה כלפי רווחתן והתקדמותן של הקהילות אותן היא משרתת. למידע נוסף, בקרו באתר www.terrestarsolutions.ca, או עקבו אחרינו בלינקדאין.

אודות Mavenir:

Mavenir מבניר בונה את עתיד הרשתות כיום פתרונות מבוססי ענן, מבוססי בינה מלאכותית, ירוקים מעצם עיצובם, המאפשרים למפעילים לממש את היתרונות של 5G ולהשיג רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות. כחלוצת Open RAN וכמחדשת מוכחת בתעשייה, Mavenir מתגאה בפתרונות עטורי פרסים שמספקים מיכון ומוניטיזציה ברחבי רשתות סלולריות ברחבי העולם, והיא מאיצה את ההמרה לשימוש ברשתות מבוססות תוכנה עבור יותר מ-300 שירותי תקשורת ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יותר מ-50% מכלל המשתמשים בעולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.mavenir.com.

דיאגרמת רשת NTN של TSI Mavenir NB-IoT Mavenir ו-Terrestar השיגו ציון דרך עבור רשתות NB-IoT שאינן יבשתיות עם נתונים חיים ראשונים ממספר הפעלות

